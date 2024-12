Andiamo a vedere le sfide più interessanti e le quote della 13° giornata del campionato di calcio tedesco in campo dal 6 al 8 dicembre 2024, con un occhio di riguardo al Pronostico Hoffenheim-Friburgo 8 dicembre 2024.

Pronostico Hoffenheim-Friburgo 8 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per questa 13° giornata di Bundesliga andiamo ad analizzare nel dettaglio la sfida tra Hoffenheim-Friburgo, il match che chiuderà il turno del campionato di calcio tedesco, domenica alle ore 17.30 dalla PreZero Arena.

L’Hoffenheim è sceso al 14° posto dopo la sconfitta per 0-2 a Magonza nell’ultima di campionato, e in settimana ha perso anche in Coppa, 0-3 sul campo del Wolfsburg, per una squadra che al momento ha segnato 17 reti in Bundesliga, ma ne ha incassate 24.

Il Friburgo a sua volta ha perso in DFB Pokal questa settimana, ma il weekend scorso ha vinto 3-1 in campionato contro il Monchengladbach, risalendo al 6° posto, in zona Europa.

Probabili formazioni Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga

TSG Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann (c); Kadeřábek, Akpoguma, Nsoki, Prass; Stach, Bischof; Hlozek, Kramarić, Bruun Larsen; Tabaković

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (c); Eggestein, Osterhage; Dōan, Holer, Grifo; Gregoritsch

Guida TV Bundesliga: dove vedere Hoffenheim-Friburgo?

Domenica alle 17.30 Hoffenheim-Friburgo in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Migliori quote Hoffenheim-Friburgo del 8 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Bundesliga. Quote in grande equilibrio con gli ospiti leggermente favoriti @2.60 su NetBet e @2.50 su Lottomatica mentre l’<1> fisso si gioca @2.70 su Snai. Il pareggio lo troviamo @3.35 su Goldbet.

Pronostico Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga 13° giornata

Giochiamo sugli ospiti che devono riprendere continuità dopo l’ultimo avversario, e questa è una trasferta non impossibile contro un Hoffenheim che il Friburgo ha sempre battuto negli ultimi 3 precedenti e contro cui non perde da 6 scontri diretti (4 vittorie e 2 pareggi). I padroni di casa hanno anche un infermeria piena, e sono in emergenza. Prendiamo la vittoria del Friburgo ma con rimborso in caso di pareggio (il +0 nelle scommesse con handicap asiatico).

Risultato Esatto Hoffenheim-Friburgo del 08.12.2024

Abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di calcio: 0-2, 1-2, 0-0.

Il turno completo del campionato di calcio tedesco

Ad aprire il fine settimana del campionato tedesco con la 13° giornata di Bundesliga è lo Stoccarda che ospita l’Union Berlino in un momento di grande difficoltà per la squadra della Capitale. Sabato pomeriggio scende in campo la capolista Bayern Monaco, che non dovrebbe avere problemi con l’Heidenheim, terzultimo in classifica e reduce da ben 4 ko di fila.

L’Eintracht Francoforte, reduce da 4 vittorie consecutive, proverà ad avvicinarsi alla vetta ospitando l’Augusta, mentre il Bayer Leverkusen campione in carica va a caccia della terza vittoria di fila in casa contro il St. Pauli, con cui non ha mai perso nei 5 precedenti di campionato più recenti (4 vittorie e 1 pari).

Il Lipsia, che non ha mai vinto nei 4 turni più recenti di Bundesliga (3 sconfitte e 1 pareggio), farà visita al Kiel attualmente penultimo, mentre il Borussia Dortmund proverà l’aggancio al 4° posto in casa del Borussia Monchengladbach.

CALENDARIO 13° GIORNATA BUNDESLIGA

06.12. 20:30 Stoccarda-Union Berlino

07.12. 15:30 Bayern-Heidenheim

07.12. 15:30 Bochum-Brema

07.12. 15:30 Francoforte-Augusta

07.12. 15:30 Kiel-RB Lipsia

07.12. 15:30 Leverkusen-St. Pauli

07.12. 18:30 Monchengladbach-Dortmund

08.12. 15:30 Wolfsburg-Magonza

08.12. 17:30 Hoffenheim-Friburgo

Resoconto Free Pick Bundesliga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK BUNDESLIGA (5-7, -2.78)

Borussia Dortmund-Francoforte: 1 @1.70✅

Bayer Leverkusen-Lipsia: 1 @1.75❌

Friburgo-Bochum: 1 @1.73✅

St.Pauli-RB Lipsia: 2 @1.67❌

Bayern Monaco-Leverkusen: 1+OVER 1.5 @1.85❌

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.88❌

Main-Lipsia: 2 @1.87 ✅

Augusta-Borussia Dortmund: 2 @1.90❌

Friburgo-Magonza: 1 @1.72❌

Stoccarda-Francoforte: OVER 1.25 1°TEMPO ❌1/2

Borussia Dortmund-Friburgo: 1 @1.67✅

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1 +1 (AH) @1.75✅

