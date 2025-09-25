Friburgo-Hoffenheim: formazioni, quote, pronostici e analisi 5° giornata Bundesliga del 28-05-2025

Vediamo il programma completo della 5° giornata di Bundesliga in campo nel fine settimana del campionato di calcio tedesco e in particolare ci concentriamo sul Pronostico Friburgo-Hoffenheim 28 settembre 2025.

Pronostico Friburgo-Hoffenheim 28 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Friburgo-Hoffenheim, match della 5° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Friburgo si è sbloccato e il doppio ko iniziale è stato archiviato con le ultime 2 vittorie: 3-1 sullo Stoccarda e 3-0 anche la settimana scorsa a Brema contro il Werder.

Anche l’Hoffenheim ha 6 punti, frutto di 2 vittorie alternate da 2 sconfitte, compreso il pesante 1-4 della scorsa settimana contro il Bayern. La curiosità è che finora l’Hoffenheim ha sempre vinto in trasferta e perso in casa.

Probabili Formazioni Friburgo-Hoffenheim

Friburgo: Atubolu, Ginter, Jung, Gunter, Kubler, Eggestein, Osterhage, Grifo, Manzambi, Beste, Adamu.

Hoffenheim: Baumann, Hajdari, Hranac, Coufal, Bernardo, Prass, Burger, Avdullahu, Damar, Asllani, Toure.

Guida TV Bundesliga: dove vedere Friburgo-Hoffenheim?

Friburgo-Hoffenheim si gioca domenica 28 settembre alle ore 15:30 dall’Europa-Park Stadion. Le partite del campionato di calcio tedesco sono in esclusiva su Sky Sport.

Migliori quote su Friburgo-Hoffenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Friburgo vincente si gioca @2.25 su Sisal, con l’Hoffenheim @3.05 su Goldbet e il pareggio @3.60 su Starvegs.

Friburgo-Hoffenheim
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.503.00
2.203.403.25
2.153.553.05
2.153.603.10
2.203.503.05

Le nostre scommesse per Friburgo-Hoffenheim

Fiducia nel Friburgo in ripresa e in casa. Anche i precedenti ci danno ragione col Friburgo che non perde contro l’Hoffenheim dal 2021, 8 precedenti in cui il Friburgo ha vinto 6 volte, compreso il più recente 3-2 dello scorso anno in casa. Prendiamo il Friburgo, anche se ci copriamo con l’Asian Handicap 0, -0.5, ovvero avremo un mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: FRIBURGO (AH 0, -0,5) @1.98 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Friburgo-Hoffenheim

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 2-2.

Le altre partite della 5° giornata di Bundesliga e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 5° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-09-25 alle 14.48.57.png

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (3-1, +1.45)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

