Pronostici Bundesliga
3 Ottobre 2025

Un fine settimana davvero intenso per il calcio tedesco, con un paio di big match da non perdere in questa 6° giornata di Bundesliga. Oltre ad Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, ci concentriamo sull’altra grande sfida col  Pronostico Borussia Dortmund-RB Lipsia 4 ottobre 2025.

Pronostico Borussia Dortmund-RB Lipsia 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-RB Lipsia, match della 6° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund 2° in classifica sfida la 3°, dietro un solo punto, in uno dei big match del fine settimana di calcio tedesco. Un Borussia che dopo il pareggio all’esordio in campionato ha sempre vinto senza concedere nemmeno una rete in 4 partite.

Anche il RB Lipsia dopo una partenza con handicap, il pesante 0-6 subito sul campo del Bayern Monaco, ha cambiato passo, riscattandosi con 4 vittorie consecutive e anche qui la differenza l’ha fatta proprio la difesa che era stata umiliata all’esordio, con 1 solo gol incassato in queste 4 partite.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-RB Lipsia

Borussia Dortmund (4‑2‑3‑1): Kobel, Ryerson, Can, Schlotterbeck; Bensebaini, Sabitzer; Gross, Adeyemi; Brandt; Gittens, Guirassy.

RB Lipsia (4‑4‑2): Gulacsi, Geertruida; Orban; Bitshiabu; Raum, Baku; Haidara; Vermeeren; Xavi Simons, Sesko; Openda.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Borussia Dortmund-RB Lipsia?

Lipsia-Borussia Dortmund si potrà seguire in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Il match è in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:30 dal Signal Iduna Park di Dortmund, per la 6° giornata di Bundesliga.

Migliori quote su Borussia Dortmund-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Borussia Dortmund si gioca @1.72 su Sisal mentre il Lipsia @4.20 su Marathonbet, col pareggio @4.55 su Goldbet.

04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.724.254.25
1.704.504.20
1.684.404.00
1.674.404.00
1.684.554.00

Le nostre scommesse Borussia Dortmund-RB Lipsia

Lo scorso anno il Borussia ha perso la gara di ritorno a Lipsia per 0-2, ma aveva vinto 2-0 all’andata a Dortmund e secondo noi il fattore campo farà la differenza anche questa volta, specialmente in una partita già così importante per la corsa al titolo, o quanto meno ai piani alti della Bundesliga, dove vediamo i gialloneri più attrezzati del Lipsia e anche più in forma in questo momento.

PRONOSTICO: BORUSSIA DORTMUND @1.72 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Borussia Dortmund-RB Lipsia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-1, 1-0, 2-2.

Le altre partite della 6° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 6° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-01 alle 20.26.18.png

È una sfida che vale il secondo posto: i padroni di casa sono secondi con 13 punti, gli ospiti terzi a 12. Chi vince si candida ufficialmente come principale antagonista del Bayern per la conquista del Meisterschale.

Sabato alle 18:30, il Bayern Monaco capolista (primo con 15 punti e ancora a punteggio pieno) farà visita all’Eintracht, quarto a quota 9. Per la squadra di Francoforte è un’occasione per misurare le proprie ambizioni, per i campioni in carica è un test importante per confermare la propria superiorità.

La classifica della Bundesliga

  1. Bayern Monaco – 15 punti
  2. Borussia Dortmund – 13 punti
  3. RB Lipsia – 12 punti
  4. Eintracht – 9 punti
  5. Stoccarda – 9 punti
  6. Leverkusen – 8 punti
  7. Colonia – 7 punti
  8. Friburgo – 7 punti
  9. FC St. Pauli – 7 punti
  10. Hoffenheim – 7 punti
  11. Union Berlino – 7 punti
  12. Wolfsburg – 5 punti
  13. Amburgo – 5 punti
  14. Mainz – 4 punti
  15. Werder Brema – 4 punti
  16. Augsburg – 3 punti
  17. Heidenheim – 3 punti
  18. Borussia M’Gladbach – 2 punti

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (3-2, +0.95)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

