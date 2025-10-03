Un fine settimana davvero intenso per il calcio tedesco, con un paio di big match da non perdere in questa 6° giornata di Bundesliga. Oltre ad Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, ci concentriamo sull’altra grande sfida col Pronostico Borussia Dortmund-RB Lipsia 4 ottobre 2025.

Pronostico Borussia Dortmund-RB Lipsia 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-RB Lipsia, match della 6° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund 2° in classifica sfida la 3°, dietro un solo punto, in uno dei big match del fine settimana di calcio tedesco. Un Borussia che dopo il pareggio all’esordio in campionato ha sempre vinto senza concedere nemmeno una rete in 4 partite.

Anche il RB Lipsia dopo una partenza con handicap, il pesante 0-6 subito sul campo del Bayern Monaco, ha cambiato passo, riscattandosi con 4 vittorie consecutive e anche qui la differenza l’ha fatta proprio la difesa che era stata umiliata all’esordio, con 1 solo gol incassato in queste 4 partite.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-RB Lipsia

Borussia Dortmund (4‑2‑3‑1): Kobel, Ryerson, Can, Schlotterbeck; Bensebaini, Sabitzer; Gross, Adeyemi; Brandt; Gittens, Guirassy.

RB Lipsia (4‑4‑2): Gulacsi, Geertruida; Orban; Bitshiabu; Raum, Baku; Haidara; Vermeeren; Xavi Simons, Sesko; Openda.

Guida TV Calcio Bundesliga: dove vedere Borussia Dortmund-RB Lipsia?

Lipsia-Borussia Dortmund si potrà seguire in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Il match è in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:30 dal Signal Iduna Park di Dortmund, per la 6° giornata di Bundesliga.

Migliori quote su Borussia Dortmund-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Borussia Dortmund si gioca @1.72 su Sisal mentre il Lipsia @4.20 su Marathonbet, col pareggio @4.55 su Goldbet.

Le nostre scommesse Borussia Dortmund-RB Lipsia

Lo scorso anno il Borussia ha perso la gara di ritorno a Lipsia per 0-2, ma aveva vinto 2-0 all’andata a Dortmund e secondo noi il fattore campo farà la differenza anche questa volta, specialmente in una partita già così importante per la corsa al titolo, o quanto meno ai piani alti della Bundesliga, dove vediamo i gialloneri più attrezzati del Lipsia e anche più in forma in questo momento.

PRONOSTICO: BORUSSIA DORTMUND @1.72 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Borussia Dortmund-RB Lipsia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-1, 1-0, 2-2.

Le altre partite della 6° giornata di Bundesliga e free pick

Ecco la giornata completa della 6° giornata di Bundesliga 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Il big match di giornata si gioca sabato alle 15:30 ed è Borussia Dortmund-RB Lipsia. È una sfida che vale il secondo posto: i padroni di casa sono secondi con 13 punti, gli ospiti terzi a 12. Chi vince si candida ufficialmente come principale antagonista del Bayern per la conquista del Meisterschale.

Sabato alle 18:30, il Bayern Monaco capolista (primo con 15 punti e ancora a punteggio pieno) farà visita all’Eintracht, quarto a quota 9. Per la squadra di Francoforte è un’occasione per misurare le proprie ambizioni, per i campioni in carica è un test importante per confermare la propria superiorità.

La classifica della Bundesliga

Bayern Monaco – 15 punti Borussia Dortmund – 13 punti RB Lipsia – 12 punti Eintracht – 9 punti Stoccarda – 9 punti Leverkusen – 8 punti Colonia – 7 punti Friburgo – 7 punti FC St. Pauli – 7 punti Hoffenheim – 7 punti Union Berlino – 7 punti Wolfsburg – 5 punti Amburgo – 5 punti Mainz – 4 punti Werder Brema – 4 punti Augsburg – 3 punti Heidenheim – 3 punti Borussia M’Gladbach – 2 punti

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (3-2, +0.95)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.