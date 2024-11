Parte male il Ranieri tre alla Roma e, sarà un esagerazione, ma continua a scendere la quota retrocessione dei giallorossi! Intanto Inter e Napoli vincono, ma l’Atalanta non molla. Prossimo turno con i big match Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta. Vediamo tutti gli aggiornamenti e le quote antepost del campionato di calcio italiano. Risultati Serie A giornata 13.

Risultati Serie A giornata 13: Inter senza problemi a Verona. Milan e Juve si annullano nel big match

Si è conclusa la 13° giornata di Serie A con i posticipi del lunedì: Empoli-Udinese (1-1) e Venezia-Lecce (0-1). L’Inter di Simone Inzaghi si permette di fare un ampio turnover in vista della Champions, ma asfalta lo stesso per 5-0 l’Hellas Verona di Paolo Zanetti al Bentegodi.

Succede ben poco nel big match del Meazza tra Milan e Juventus. I bianconeri, falcidiati dagli infortuni e senza attaccanti di ruolo, si rendono leggermente più pericolosi dei rossoneri soprattutto nel primo tempo, ma per il resto le emozioni sono pochissime, con la squadra di Fonseca che viene sistematicamente tenuta dalla difesa di Thiago Motta per uno 0-0 che non accontenta nessuno, nemmeno i tifosi o chi si aspettava spettacolo nella partita di cartello di questo turno di campionato.

Non si ferma più l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che batte anche il Parma al Tardini con il punteggio di 1-3. Prende il via con un pari l’avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa: a Marassi finisce 2-2 il match contro il Cagliari di Davide Nicola. Il Torino di Paolo Vanoli pareggia tra le mura amiche contro il Monza di Alessandro Nesta con la tifoseria granata che continua a contestare la proprietà.

La Fiorentina va avanti come un treno battendo anche il Como in trasferta con il più classico dei punteggi. Lo 0-2 maturato in casa dei Lariani è il 7° successo consecutivo in campionato per i viola allenati da Raffaele Palladino.

Il Napoli di Antonio Conte mantiene la vetta della classifica battendo la Roma di Claudio Ranieri con il punteggio di 1-0. Dopo due turni senza successi, i partenopei non riescono a sfruttare la supremazia territoriale nei primi 45 minuti, ma nella ripresa ci pensa Romelu Lukaku. Per i giallorossi, l’occasione più ghiotta è una traversa colpita da Dovbyk con la Roma che si conferma anche la squadra più sfortunata tra pali e traverse quest’anno. Dopo 13 giornate la Roma resta a quota 13 punti.

Continua anche il grande inizio stagionale della Lazio di Marco Baroni, che all’Olimpico batte per 3-0 il Bolognako di Vincenzo Italiano, che rimane in 10 uomini già al 35’ per l’espulsione di Pobega.

Risultati 13° giornata Serie A

Hellas Verona-Inter 0-5

Milan-Juventus 0-0

Parma-Atalanta 1-3

Genoa-Cagliari 2-2

Como-Fiorentina 0-2

Torino-Monza 1-1

Napoli-Roma 1-0

Lazio-Bologna 3-0

Empoli-Udinese: 1-1

Venezia-Lecce: 0-1

Betting Trends: il Milan si trasforma in squadra da Under

Nell’ultimo turno solo 2 vittorie per le squadre di casa, 4 successi per le squadre in trasferta e altrettanti pareggi. A livello reti abbiamo visto O/U 6-4, cosi come abbiamo visto 6 partite da Gol No, rispetto alle 4 in cui entrambe le squadre sono andate a segno.

Tra le singole squadre continua il cambiamento del Milan, passata da segnare 7 Over nelle prime 8 partite di campionato, ad un O/U 1-4 nelle ultime 5. La miglior squadra da Over è il Verona con O/U 11-2 e 3.8 gol totali di media, agganciata dalla Lazio con O/U 11-2, ma qualche rete in meno nelle partite dei biancocelesti (3.2). Al 3° posto l’Atalanta con O/U 10-3, e anche nelle partite della Dea vediamo 3.8 gol totali di media, il dato più alto della Serie A, assieme appunto all’Hellas, ma se i bergamaschi vanno forte grazie all’attacco, i veneti pagano un pessimo rendimento e una difesa colabrodo, la peggiore del campionato con già 32 reti al passivo.

Viceversa l’Empoli con O/U 3-10 è sempre la miglior squadra da Under, e quella in cui vediamo meno reti, appena 1.6 di media. Le squadre più calde da Under, con 5 di fila, sono però Lecce e Torino. Da segnalare anche il Napoli di Conte che ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite, e la Juventus che mantiene la miglior difesa di Serie A con 7 reti al passivo, e i bianconeri sono reduci da 3 Under consecutivi.

Quote Antepost: gli aggiornamenti su Scudetto, Capocannoniere, piazzamento Champions e retrocessione

Vediamo gli aggiornamenti delle principali quote antepost stagionali sul campionato di calcio di Serie A 2024-2025.

Scudetto: l’Atalanta non molla e rimane un insidia per Inter e Napoli

Nell’ultimo turno di campionato vincono tutte le squadre di testa, ad eccezione della Juventus fermata sull’ennesimo pareggio nel big match contro il Milan. Quasi invariati i rapporti di forza per lo Scudetto, anche se l’Atalanta, continua ad avanzare in quota e dopo essere passata da 17 a 7,50, ora scende da 6,75 a @5,50 su Snai come possibile vincitrice dello scudetto.

La Dea, dunque, inizia ad insidiare Inter e Napoli, che restano le principali favorite dei book. Inzaghi è in vantaggio ad @1,95 su Planetwin365, mentre è offerto @3,50 il tricolore del Napoli, tornato alla vittoria contro la Roma e ancora in vetta a quota 29 punti. Perde terreno la Juventus, ancora imbattuta ma rallentata da qualche pareggio di troppo: la quota per il tricolore bianconero è salita da 6,50 a @8,50 su Lottomatica dopo lo 0-0 a San Siro.

Continuano a vincere, invece, Lazio e Fiorentina. Crollata su Bet365 la quota dei biancocelesti, che dal 23 della scorsa settimana sono ora proposti @15, mentre il sogno viola paga @34 volte la posta. Sempre meno fiducia per il Milan, lontano dalle prime posizioni e dalla lotta scudetto; con la rimonta scudetto dei rossoneri ora offerta @26, e adesso vedremo come la squadra di Fonseca convinca poco anche per il piazzamento alla prossima champions.

Piazzamento Champions League: il Milan di Fonseca continua a deludere

Per il Milan la situazione inizia a farsi complicata: a meno nove dal quarto posto, la qualificazione alla prossima Champions dei rossoneri si gioca ora @2,75 su Sisal, quota in salita rispetto al 2,50 delle scorse settimane. Ancora fiducia, invece, nella Juventus, che resta a tre lunghezze dalle altre squadre e offerta @1,50 per un posto nella Top-4.

Sempre tranquille, anzi quasi scontate vedendo le micro quote, Inter @1,02 e Napoli @1,08, mentre continua a calare (da 1,40 a @1,33) la quota dell’Atalanta dopo il settimo successo consecutivo. Nonostante il filotto di vittorie, bookie ancora cauti sulle ipotesi Lazio e Fiorentina, proposte in Champions rispettivamente @3,25 e @3,75.

Capocannoniere: Mateo Retegui continua a segnare

Nel segno dell’Atalanta anche le lavagne per le quote antepost sul Capocannoniere della Serie A 2024-2025. Mateo Retegui non si ferma. Il centravanti dell’Atalanta ha trovato la via del gol anche a Parma, confermandosi re dei bomber con 12 centri in campionato. Un bottino che lo vede in cima alla lavagna per il titolo di capocannoniere: si gioca infatti a 1,75 su Snai e 2,25 su Goldbet.

Segue Marcus Thuram, tornato al gol con una doppietta a Verona, offerto a 5 e Moise Kean, a segno anche a Como, sul podio virtuale a 6,50 volte la posta. Fermi per infortunio i due favoriti alla vigilia della Serie A, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, ora saliti a quota 10 e superati anche da Ademola Lookman, proposto a 7,50.

Retrocessione: la Roma adesso rischia! Verona sempre in crisi

Parte male la nuova avventura di Ranieri in giallorosso, la 3° sulla panchina della sua Roma per l’esperto allenatore che inizia però con un sconfitta del Maradona per 1-0 contro il Napoli e la Roma scivola a soli tre punti dalla zona retrocessione. Il pericolo prende forma anche nella lavagna dei bookmaker, dove la clamorosa discesa in Serie B dei giallorossi (sconfitti quattro volte nelle ultime cinque partite) precipita @15 su Snai, stessa quota di Udinese e Torino.

La squadra più a rischio si conferma il Venezia, @1,33 su Sisal, nuovamente ultimo in classifica dopo aver perso, in casa, lo scontro diretto contro il primo Lecce di Marco Giampaolo. Piccola boccata di ossigeno per i salentini, che risalgono anche in quota da 2 a @2,25, così come il Monza (ora penultimo) capace di agguantare un punto prezioso all’Olimpico di Torino.

Il 2-2 del Marassi non smuove la situazione di Genoa e Cagliari, offerti a @2 e @3. Stabili anche il Parma @4, e il Como, @7,50, nonostante il terzultimo posto. Scende invece da 3,50 a @2,75 il Verona, dopo la cinquina del Bentegodi rimediata dall’Inter. Più tranquillo l’Empoli, salito da 7,50 a @9 in due settimane.

Prossimo Turno: 14° giornata con Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta

Il campionato di calcio italiano torna in campo dal 29 novembre al 2 dicembre per la 14° giornata di Serie A. Apre il turno l’anticipo del venerdì tra Cagliari-Verona, importante per la salvezza, con i sardi favoriti @1.99 di quota e i primi scommettitori di Planetwin365 stanno andando sui padroni di casa vincenti al 47% mentre un 25% punta sulla sorpresa dell’Hellas offerta @3.80.

Sabato si continua con 3 partite e alle ore 18.00 a San Siro i rossoneri non possono sbagliare in Milan-Empoli, devono fare i tre punti e sono favoriti @1.33.

Alla domenica si inizia col lunch match Udinese-Genoa mentre nel pomeriggio attenzione a Torino-Napoli. Un altro successo dei partenopei è l’opzione favorita @1.81 con un 52% di preferenze sulla squadra di Conte, rispetto alla vittoria dei granata che si ferma al 25%.

Alle ore 18:00 il big match Fiorentina-Inter con i viola sfavoriti @3.64 rispetto al @1.97 per i nerazzurri, in una trasferta comunque delicata, e il 47% degli scommettitori di PW365 sta andando sui ragazzi di Inzaghi, con un 26% che punta sulla vittoria della Fiorentina.

In serata trasferta molto più comoda per i bianconeri in Lecce-Juventus, e infatti la squadra di Thiago Motta ha una quota più bassa @1.65 per la vittoria e raccoglie il 57% delle prime preferenze.

Chiuderà il turno il posticipo di lunedì sera all’Olimpico, Roma-Atalanta, sfida molto interessante visto il momento delicato della Roma che con un altro ko andrebbe davvero in crisi piena, e nella capitale arriva la squadra più in forma del momento, un Atalanta che infatti è leggermente favorita @2.30 rispetto al @2.97 della Roma e @3.45 per il Pari che non è da escludere, lo sanno gli scommettitori che vanno al 27% sulla X, anche se favoriscono la Dea al 41% mentre un 32% crede nel ritorno alla vittoria della Roma.

