Quote Scudetto aggiornate, il calciomercato estivo sta cambiando un pò le lavagne delle quote antepost per la stagione di Serie A 2022-23. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti per lo scudetto del campionato di calcio italiano.

Quote Scudetto aggiornate: Inter, Juve e Milan le favorite

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per lo scudetto di Serie A 2022-23, dopo aver visto il programma completo con i sorteggi del calendario del prossimo campionato di calcio (leggi qui).

L’Inter, dopo il ritorno di Lukaku, ha perso il largo staccando la Juventus che è chiamata al riscatto dopo una stagione deludente. Al momento i bianconeri stanno operando una mezza rivoluzione, visti anche i tanti giocatori importanti in uscita, ultimo dei quali De Ligt.

I campioni in carica del Milan rimangono in prima fascia, ma leggermente più staccati rispetto ai cugini nerazzurri e ai bianconeri. Il Milan non sarà comunque una sorpresa come lo scorso anno, e lo vediamo anche dalle quote prestazione che danno i rossoneri @4.50 per un bis scudetto che non sarà semplice.

Quote Scudetto aggiornate: Napoli, Roma, Atalanta e Lazio in seconda fascia

In seconda fascia apre il Napoli in doppia quota @10 volte la posta. Sui partenopei rimangono aperte alcune possibili partenze che potrebbero sconvolgere la formazione di Spalletti che rimane comunque davanti alla Roma di Mourinho offerta @12.

Più indietro l’Atalanta @25. La Dea arriva da una stagione davvero sotto le attese, la peggiore da quando Gasperini è a Bergamo. In 2° fascia abbiamo anche la Lazio che al momento troviamo @33 volte la posta.

Le possibili sorprese: Fiorentina e Monza

Una possibile sorpresa della prossima stagione di Serie A 2022-23 è sicuramente la Fiorentina. I viola con Italiano in panchina hanno trovato un buon gioco e sono tornati in Europa (Conference League). Anche la partenza di Vlahovic a metà stagione non ha intaccato la stagione della Fiorentina che potrebbe fare bene anche il prossimo anno.

Dietro a queste big arriva una neo promossa, e non è facile trovare una neopromossa così in alto nelle lavagne antepost, anche se parliamo comunque di una quota @100. Questa però non è una neopromossa come altre, parliamo del Monza di Silvio Berlusconi e Galliani che ha grandi ambizioni. Vedremo cosa arriverà dal mercato e se i brianzoli faranno davvero sul serio.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.