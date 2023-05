Inizia la terza settimana subito con una delle quattro tappe di montagna. Si arriverà a Monte Bondone e ci si aspettano già le prime lotte tra i corridori di classifica.

Il percorso della sedicesima tappa

Si parte da Sabbio Chiese e si arriva a Monte Bondone, dopo aver percorso 206 chilometri. Percorso completamente piatto nei primi 60 km, dove probabilmente si verrà a creare la fuga di giornata. Ci saranno oltre 5000 metri di dislivello, con la prima e l’ultima salita le più difficili. La salita finale sarà molto dura nella prima parte, sull’arrivo spiana e dovrebbe favorire il più veloce del gruppo che arriverà a giocarsi la vittoria.

Come detto, ci sarà una fuga, ma in questa ultima settimana con tanti corridori nella Top 10, difficilmente le squadre la lasceranno arrivare fino in fondo.

Pronostico Giro d’Italia 2023: i favoriti per la vittoria di tappa

Primoz Roglic è il principale indiziato dai bookmakers per la vittoria. Lo sloveno, in caso di arrivo del gruppo dei big, è il più veloce ed ha le caratteristiche per vincere sul finale di tappa. I principali avversari sono Ben Healy e Thibaut Pinot. Entrambi sono “cacciatori di tappe”, con l’irlandese che è riuscito già a vincerne una, mentre il francese è stato beffato nella tredicesima tappa, arrivando secondo.

Geraint Thomas e Damiano Caruso probabilmente giocheranno in difesa, anche perchè non hanno lo spunto per lottare alla vittoria nel finale. Joao Almeida ha le caratteristiche per questo finale, ma dovrebbe anticipare un’azione per poter ambire alla vittoria. Discorso simile per Lorenzo Fortunato, che a differenza dei big in classifica, potrebbe approfittare del fatto di non essere attenzionato da chi lotta per la generale.

