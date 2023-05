Pronostico Giro d’Italia 2023: Jonathan Milan il favorito per la tappa numero 17

Penultima occasione per i velocisti, prima della chiusura della kermesse a Roma. Intanto nella classifica generale nella tappa di Monte Bondone ci sono state le prime scintille.

I favoriti per la diciasettesima tappa

Tutto lascia pensare che in questa tappa di mercoledì 24 maggio 2023 sarà una lotta tra i velocisti rimasti in gara. Il favorito è Jonathan Milan, vincitore della seconda tappa, e protagonista di tanti finali tra velocisti con molti piazzamenti. I più agguerriti avversari sono Pascal Ackermann, vincitore della tappa numero 11, e l’esperto Mark Cavendish, in crescita nelle ultime tappe del genere.

Il quarto incomodo potrebbe essere Fernando Gaviria, finora l’unico tra i velocisti ad aver deluso le aspettative. Per gli italiani i nomi sono quelli di Alberto Dainese, Niccolò Bonifazi e Stefano Oldani.

Pronostico Giro d’Italia 2023: Joao Almeida su gli scudi

Con la vittoria nella tappa di ieri, il portoghese si mette come terzo incomodo nella lotta tra Geraint Thomas e Primoz Roglic. Il britannico si è difeso benissimo, conquistando di nuovo la maglia rosa, mentre Primoz Roglic ha pagato 25 secondi ai due rivali, deludendo le aspettative che lo vedevano favorito proprio nella prima tappa della terza settimana.

Si allontana il podio per Damiano Caruso, l’altro flop tra i big di questa giornata. Per l’italiano, se avrà la gamba, ci sono altre due tappe di montagna e la cronoscalata per provare a puntare nella Top 3.

