Tipologia scommesse Super Bowl 2024. Se seguite il mondo del betting di Football Americano NFL sapete che il Super Bowl, oltre ad essere uno degli eventi più seguiti e scommessi al mondo, è anche uno di quelli in cui i bookmakers preparano le quote più assurde, le cosiddette pet esotiche, dove però si nasconde sempre un pò di valore. Vediamo tutti insieme le stranezze del Betting sul Super Bowl.

Tipologia scommesse Super Bowl 2024: Inno nazionale e lancio della moneta

Andiamo con ordine, e iniziamo dall’Inno americano, aspetto importante per gli statunitensi, che apre come sempre tutte le partite. Nel Super Bowl l’inno diventa spunto importante anche per le scommesse. Quest’anno lo canterà Reba McEntire e come sempre si scommette su Over-Under durata dell’inno. Le linee hanno aperto a 84.5 secondi, abbastanza standard, ma sono salite fino a 90.5 secondi, una linea che rimane comunque ragionevole se pensiamo che dal 2000 ad oggi la media di durata dell’inno al Super Bowl è stata di 115.4 secondi.

Negli anni recenti non ci sono altri cantanti country con cui fare un paragone, e la stessa McEntire aveva già cantato, ma nel lontano 1997 alle World Series MLB e in quel caso “The Star-Spangled Banner” durò 83 secondi. In altre clip su YouTube canta l’inno tra i 71 e gli 80 secondi, quindi ampiamente sotto media.

Tutto sembra dire Under, ma a 68 anni Reba si prenderà il suo tempo, anche a livello di respirazione, visto che l’inno americano rimane un pezzo non semplice ma che l’artista può variare leggermente tra canto e respirazione. Potrebbe andare oltre i 90.5 secondi la sua performance. Non dimentichiamo che nel 2023 Chris Stapleton impiegò 123 secondi per cantarlo.

INNO NAZIONALE

57 2023 Chris Stapleton 2:01

56 2022 Mickey Guyton 1:52

55 2021 Jazmine Sullivan & Eric Church 2:16

54 2020 Demi Lovato 1:49

53 2019 Gladys Knight 1:49

52 2018 Pink 1:53

51 2017 Luke Bryan 2:04

50 2016 Lady Gaga 2:09

49 2015 Idina Menzel 2:04

48 2014 Renee Fleming 1:54

Ovviamente le declinazioni su questa scommessa sono infinite. Si scommette se la cantante dimenticherà o sbaglierà una parola, chi sarà il primo giocatore inquadrato (Patrick Mahomes favorito davanti a Brook Purdy), il primo allenatore inquadrato, e tanto altro.

Subito dopo si passa ad un altro grande classico negli States, le scommesse (non-sense a mio avviso) sul lancio della moneta, azzardo puro, ma che piace a molti per iniziare subito con le scommesse del Big Game con una giocata rapida. Il classico 50-50, ma negli ultimi 10 anni è uscito per ben 7 volte Croce. Nel totale su 54 Super Bowl tracciati abbiamo visto 29 volte Croce e 25 volte Testa.

Interessante anche il dato che vede perdere alla fine del Super Bowl chi vince il lancio della moneta iniziale. Solo nel 42.8% dei casi la squadra che ha vinto il lancio all’inizio ha poi vinto anche il Lombardi Trophy. Prima dei Chiefs, che lo scorso anno vinsero lancio della moneta e Super Bowl, ben 9 big game consecutivi erano stati persi da squadre che avevano vinto il lancio della moneta.

Le squadre di NFC hanno dominato la vittoria del lancio della moneta vincendola in 36 occasioni, inclusa una striscia di 14 vittorie consecutive tra il Super Bowl del 1998 e del 2011, un fato davvero incredibile. Le squadre di AFC hanno vinto solo 20 volte il lancio della moneta.

Tipologia scommesse Super Bowl 2024: Halftime Show

Arriviamo a fine primo tempo, e l’Half Time Show è sempre un grande classico dello spettacolo al Super Bowl, anche se quest’anno sembra esserci meno hype. L’artista che si esibirà è Usher e negli States si può scommettere praticamente su tutto: quando canzoni canterà (la linea base a O/U 9.5); quale sarà la prima canzone che proporrà, con IMG e il suo grande successo del 2004, Yeah!, come favorite.

Si potrà scommettere anche su chi sarà ospite al fianco di Usher sul palco con un microfono in mano. Sembrano scontate le quote su Lil Jon, Ludacris, Post Malone e anche Alicia Keys. In quota c’è anche Taylor Swift, ma sembrerebbe inadeguato vederla allo show, anche perché sarà impegnata a tifare per Kelce. Si può anche scommettere se Usher canterà una canzone inedita al Half Time Show (favorito il SI).

Taylor Swift mania, tutte le scommesse sulla compagna di Kelce

Abbiamo giò accecato a Taylor Swift, la famosissima cantante e compagna di Trevis Kelce, che nelle ultime settimane ha monopolizzato i feed anche degli appassionati di Football Americano. Non potevano mancare le scommesse speciali legate a questa coppia. La scommessa più gettonata e discussa è quella sulla possibile proposta di matrimonio da parte di Kelce a fine partita, anche se è un opzione difficile, quotata in doppia cifra sopra @10 volte la posta.

Si punta anche su quante volte la Swift verrà inquadrata durante la diretta e la linea offerta a O/U 4.5 sembra davvero un regalo, per Over ovviamente. Sempre se la Swift ci sarà, perchè finirà il tour a Tokyo il 10 febbraio, poi partirà subito per13 ore di volo verso Las Vegas, per non perdersi il Big Game. La NFL ovviamente fa il tifo per lei, visto che si parla che la sola presenza della Swift contribuirà ad aumentare ulteriormente il blasone, quindi spettatori e soldi incassati, di un evento che già è il più importante al mondo a livello sportivo.

Se cercate in giro le scommesse legate a SB e Swift sono una marea, con alcuni crossover (che vanno forte come tipologia di scommesse, specialmente tra giocatori e sport diversi) davvero ingegnosi.

Tipologia scommesse Super Bowl 2024: il colore del Gatorade

Un altro grande classicone, le scommesse sul colore del Gatarode che tradizionalmente viene versato sulla testa dell’allenatore che porta a casa il Super Bowl, appena dopo il fischio finale.

Lo scorso anno i Chiefs hanno usato il Gatorade di colore viola che è favorito dalle quote anche in questa edizione, ma nel 54° Super Bowl, proprio contro i 49ers, Mahomes e compagni rovesciarono Gatorade Arancione sulla testa di Andy Reid, e la cosa potrebbe riproporsi anche quest’anno.

Non a caso BetMGM ha ufficializzato che i propri scommettitori stanno andando su “Orange” al 29% delle puntate (35% dei soldi), e del resto quello Arancione è il gatorade più usato nella storia, 5 volte, davanti al Blu usato 4 volte (tra cui in 2 delle 3 edizioni più recenti), come il chiaro (Acqua) che però non viene usato dal 2001 su Tom Coughlin, dopo che era stato usato per 4 anni di fila dal 1998.

Attenzione perché potrebbe anche non essere rispettata questa “tradizione”. In 4 occasioni non c’è stato nessun rovesciamento di Gatorade sulla testa del coach vincente. L’ultima volta è capitato al 51° Super Bowl vinto dai Patriots, con nessun giocatore che fece “la festa” a Bill Belichick (che due anni dopo si prese la sua doccia di blu nell’ultimo SB che ha vinto).

ULTIME 10 GATORADE PROP

57 Purple Kansas City Chiefs Andy Reid

56 Blue Los Angeles Rams Sean McVay

55 Blue Tampa Bay Buccaneers Bruce Arians

54 Orange Kansas City Chiefs Andy Reid

53 Blue New England Patriots Bill Belichick

52 Yellow Philadelphia Eagles Doug Pederson

51 None New England Patriots Bill Belichick

50 Orange Denver Broncos Gary Kubiak

49 Blue New England Patriots Bill Belichick

48 Orange Seattle Seahawks Pete Carroll

Arbitro: analisi della crew e spunti per le scommesse

Anche l’arbitro, anzi la crew arbitrare, può avere un impatto sul big game, e quest’anno è ancora più interessante questa analisi visto che come capo Referee ci sarà Bill Vinovich che non è un nome scontato, visto che proprio lui, curiosamente, aveva arbitrato nel Super Bowl LIV sempre tra queste due squadre (è la prima volta che capita).

Negli ultimi 12 anni la crew di Vinovich ha fatto giocare e dato meno flags rispetto alle medie generali (-1.65 flags) anche se quest’anno è la prima stagione che è andata sopra la media NFL (+0.25 flags).

Ma vediamo come ha arbitrato nell’ultimo SB LIV tra Chiefs e 49ers. San Francisco si prese 45 yard di penalità, KC 24 yard su 4 chiamate.

In questa stagione i 49ershanno preso 5.8 penalità di media (17°) e 54.5 yard perse (il 5° peggior dato della lega). SF è anche una delle squadre a cui sono stati chiamati più offisde difensivi (3° peggior dato). I Chiefs sono invece 12° come penalità (5.3 flags) e 18° nelle yard perse (46.8). KC ha un problema maggiore in attacco, con il 2° dato più alto di infrazioni per holding e pass interference. Sembra nulla, ma anche i numeri di arbitri e penalità possono fare la differenza al Big Game.

