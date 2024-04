Risultati GP Giappone 2024. Dopo la doppietta Ferrari a Melbourne, arriva quella Red Bull che a Suzuka risponde subito con la vittoria di Max Verstappen su Sergio Perez, ma dietro le Rosse di Maranello si confermano la 2° forza in pista. Vediamo tutti gli aggiornamenti e anche le prime quote in vista del GP della Cina.

Risultati GP Giappone 2024: doppietta Red Bull, ma dietro si conferma la Ferrari

Dopo il ritiro australiano in tanti pensavano ad un olandese cannibale al Gran Premio del Giappone appena concluso nel weekend a Suzuka. Max Verstappen ha tenuto fede alle premesse vincendo il GP del Giappone, quarto appuntamento stagionale della Formula 1 2024.

A Suzuka, in una gara con doppia partenza dopo l’immediata bandiera rossa (incidente che ha subito visto uscire dai giochi Ricciardo e Albon), l’olandese conquista il terzo successo stagionale precedendo il compagno di box Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Ai piedi del podio l’altra SF-24 di Charles Leclerc, protagonista di una gara con strategia a una sosta per una bella rimonta dopo un sabato deludente. Proprio le qualifiche, punto di forza della Ferrari negli ultimi anni, si stanno trasformando nel punto debole per la monoposto di Maranello che comunque si conferma nettamentente 2° forza in pista in questo inizio di stagione di F1.

Alle spalle delle Rosse si piazza la McLaren MCL38 di Lando Norris, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Mercedes di George Russell. Nella top 10 anche l’altra McLaren di Oscar Piastri, seguita da Lewis Hamilton, che ha portato a termine una gara con tante difficoltà e che continua ad essere deludente, con chiusura al 9° posto per il futuro pilota Ferrari, seguito dal padrone di casa Yuki Tsunoda capace di portare sul traguardo e a punti l’unica Racing Bulls rimasta in pista.

Fuori dalla zona punti la Haas di Hulkenberg, undicesimo, e la Aston Martin di Stroll. A completare l’ordine di arrivo Magnussen, Bottas e le due Alpine di Ocon e Gasly. Ennesima domenica disastrosa proprio per la scuderia francese nettamente indietro rispetto al resto delle monoposto del Circus.

Purtroppo nelle scommesse facciamo il primo errore stagionale, ma non per colpa nostra. Il valore sulla doppia top-10 Aston Martin c’era, lo abbiamo visto con Fernando Alonso, il problema è Lance Stroll che se al Q1 al sabato, molto penalizzato dalle qualifiche, e in gara fa addirittura 3 pit-stop (il primo anche molto lento) e chiude fuori dalla top-10. Tra le tre idee che avevamo (Aston Martin, Perez Podio e Norris Top-6) abbiamo scelto l’unica sbagliata.

Risultati GP Giappone 2024: Ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP GIAPPONE 2024, ORDINE D’ARRIVO

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +12.535

Carlos SAINZ (Ferrari) +20.866

Charles LECLERC (Ferrari) +26.522

Lando NORRIS (McLaren) +29.700

Fernando ALONSO (Aston Martin) +44.272

George RUSSELL (Mercedes) +45.951

Oscar PIASTRI (McLaren) +47.525

Lewis HAMILTON (Mercedes) +48.626

Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 1L

Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1L

Lance STROLL (Aston Martin) 1L

Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1L

Valtteri BOTTAS (Sauber) 1L

Esteban OCON (Alpine) 1L

Pierre GASLY (Alpine) 1L

Logan SARGEANT (Williams) 1L

Guanyu ZHOU (Sauber) ritirato

Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) ritirato

Alexander ALBON (Williams) ritirato

F1 CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 77 punti

Sergio Perez (Red Bull) 64

Charles Leclerc (Ferrari) 59

Carlos Sainz (Ferrari) 55

Lando Norris (McLaren) 37

Oscar Piastri (McLaren) 32

George Russell (Mercedes) 24

Fernando Alonso (Aston Martin) 24

Lewis Hamilton (Mercedes) 10

Lance Stroll (Aston Martin) 9

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 2

Kevin Magnussen (Haas) 1

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0

Alexander Albon (Williams) 0

Esteban Ocon (Alpine) 0

Pierre Gasly (Alpine) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1 CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 141 punti

Ferrari 120

McLaren 69

Mercedes 34

Aston Martin 33

Racing Bulls 7

Haas 4

Sauber 0

Alpine 0

Williams 0

Quote Antepost e prossimo GP in Cina

Ovviamente Max Verstappen e Red Bull continuano a dominare nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale sia del titolo piloti (sarebbe il 4° consecutivo per l’olandese) che per il titolo costruttori.

La F1 tornerà in pista il 21 aprile, dopo una settimana di pausa, col Gran Premio della Cina 2024 e anche qui le prime quote premiano Verstappen @1.20, col compagno Perez @10 che torna ad essere il principale avversario dell’olandese anche se rimane staccatissimo in quota in doppia cifra. Dopo arrivano le Ferrari di Sainz e Leclerc appaiati @15 volte la posta, poi Norris @34, davanti al compagno, Piastri, che si gioca @41 volte la posta come le Mercedes di Hamilton e Russell. In tripla cifra Fernando Alonso @101 snobbato per la vittoria.

