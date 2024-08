Dopo la pausa estiva la Formula 1 torna in pista a Zandvoort per una seconda parte di stagione avvincente con McLaren che vuole continuare a mettere pressione a Red Bull, ma il Gran Premio d’Olanda è il GP di casa di Max Verstappen che ha vinto anche lo scorso anno sotto al proprio pubblico. Pronostici F1 GP Olanda 2024.

Pronostici F1 GP Olanda 2024: i protagonisti a Zandvoort

Finita la pausa estiva il mondiale di Formula 1 torna in pista per il 15° appuntamento della stagione 2024 di F1. Si corre a Zandvoort, casa di Max Verstappen, il Gran Premio d’Olanda 2024. Il campione del mondo della Red Bull (che qui ha sempre vinto in 3 edizioni da quando il GP olandese è tornato in calendario) dovrà però stare attento alle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri con due monoposto che al momento sembrano superiori alle Red Bull, anche numeri e risultati alla mano visto che le W15 hanno vinto 3 delle ultime 4 gare mentre la scuderia anglo-austriaca sembra pagare dazio dopo l’addio di Adrian Newey. Di fatto Verstappen tra pausa e ultimi GP prima della sosta estiva, non vince da più di 2 mesi (23 giugno in Spagna, sono 4 gare senza vittorie, non gli capitava dal 2020), una cosa strana per il campione olandese che vorrebbe sbloccarsi da questa astinenza proprio nella eccitante gara di casa, sotto alla sua marea Orange in quello che sarebbe anche il 200° Gran Premio in carriera.

A Zandvoort riflettori puntati anche sulle Ferrari che erano partite come contendenti principali per il titolo ma settimana dopo settimana, GP dopo GP, queste ambizioni sono andate a scemare con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono scesi a quarta forza del mondiale di F1, dietro anche alle Mercedes che sono tornate competitive con Lewis Hamilton (vincitore di due degli ultimi tre gran premi prima della pausa) e George Russell. La Ferrari qui è la scuderia che ha vinto più di tutte le altre scuderie in Olanda, 8 volte ma non trionfa dal 1983 con Arnoux e qui Leclerc non ha mai fatto meglio di un 3° posto.

Tra le outsider, occhio alle Haas e alle Racing Bulls, che prima della sosta hanno fatto passi in avanti importanti. Cosa che non è successa, invece, ad Alpine, Williams e Sauber, ben al di sotto delle aspettative della vigilia e che anche questo weekend dovrebbero faticare nelle retrovie.

In Olanda il tracciato è stretto e non è semplice superare, per questo le qualifiche sono molto importanti. Si preannuncia un testa a testa tra Verstappen e Norris anche per il giro più veloce al sabato, lavagna in cui parte leggermente avanti il pilota McLaren, offerto a 2,75, con Max leggermente dietro a 2,85, poi più indietro ci sono Piastri a 5,50, Russell a 10,50 e la coppia Hamilton-Leclerc a 12.

Pronostici F1 GP Olanda 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara.

Venerdì 23 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 24 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 25 agosto

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Olanda 2024: circuito, meteo, pneumatici

Circuito. Il circuito di Zandvoort ritorna nel calendario di Formula 1 dopo ben 38 anni. La pista olandese avrebbe dovuto essere commissionata nel 1939 ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale venne ultimata soltanto nel 1948. Dopo l’annuncio del ritorno nel calendario nel 2018, i proprietari del circuito hanno voluto apporre alcune modifiche al tracciato per rispettare le nuove norme di sicurezza, riscontrando non poche lamentele dagli ambientalisti della zona.

Dettagli Tecnici. Distanza a giro: 4 259 km. Numero di curve: 14. I 4.259 metri sono spesso spazzati dal vento a volte davvero intenso. La pista di Zandvoort è nota per le marcate variazioni altimetriche e ci sono le due curve paraboliche che la rendono famosa: la curva 3, nel primo settore, e la 14, l’ultima, sopraelevate fino a 16 gradi di pendenza. La 3, in particolare, denominata Hugenholtzbocht, si presta ad essere affrontata con due linee diverse. Da ricordare sicuramente anche la curva Tarzan (Tarzanbocht), un secco tornante a destra posto alla fine del rettilineo di partenza contraddistinto da una leggera sopraelevazione. La carreggiata stretta e il disegno tortuoso non facilitano però i sorpassi e richiedono un carico aerodinamico medio. La qualifica, dunque, sarà fondamentale. Due le zone DRS: tra la curva 10 e la 11 e sul rettilineo principale. Nelle prove libere si valuterà l’apertura dell’ala mobile anche nell’ultima curva, la Arie Luyendykbocht.

Record

Giro prova: 1:08.885 – M Verstappen – Red Bull– 2021

Giro gara: 1:11.097 – L Hamilton – Mercedes– 2021

Distanza: 1h30:05.395 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Vittorie pilota: 4 – J Clark

Vittorie team: 8 – Ferrari

Pole pilota: 3 – René Arnoux

Pole team: 8 – Lotus

Migliori giri pilota: 5 – J Clark

Migliori giri team: 10 – Ferrari

Podi pilota: 6 – J Clark, N Lauda

Podi team: 25 – Ferrari

Pneumatici. Pirelli ha scelto la C1 come P Zero White hard, la C2 come P Zero Yellow medium e la C3 come P Zero Red soft.

Quote Gran Premio d’Olanda 2024

Ecco le principali quote per Zandvoort, Gran Premio d’Olanda, dove ovviamente il padrone di casa Max Verstappen apre da favorito, ma le McLaren non sono lontane.

FREE PICK GP Olanda 2024

Dopo aver incassato la settimana scorsa con la MotoGP e la vittoria di Pecco Bagnaia, questa settimana in F1 siamo tentati di andare contro la scuderia italiana della Ferrari (anche se si parla di novità aerodinamiche nel retrotreno per la rossa). Nel tracciato olandese la rossa ha spesso faticato, e anche quest’anno le cose non dovrebbero andare tanto meglio. Lo stesso Frederic Vasseur ne ha parlato senza mezzi termini, col team principali della Ferrari che ha detto che le caratteristiche della pista (stretta e ricca di curve a media-bassa velocità) costringeranno la SF-24 a correre sulla difensiva, per poi tornare a giocare una gara d’attacco del GP di casa a Monza.

C’è però un altra quota che ha catalizzato la nostra attenzione, ovvero la VITTORIA GARA MAX VERSTAPPEN @2.87. Vero che la McLaren è vicina, forse al momento è anche superiore alla Red Bull, ma parliamo sempre del miglior pilota al mondo, campione in carica, che corre in casa e sarà caricato dalla sua marea Orange, oltre ad aver sempre vinto qui nelle ultime 3 edizioni. Ad una quota quasi @3 volte la posta è da prendere.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.