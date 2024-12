Appena chiusa la stagione 2024 di F1, è già tempo di andare a vedere le prime quote della stagione 2025 di Formula 1. La scuderia di Maranello è stata la migliore nel finale del 2024, ma i bookmakers puntano ancora su Lando Norris, di poco avanti su Max Verstappen a caccia del 5° titolo iridato mentre interno alla Ferrari i book preferiscono Charles Leclerc al nuovo arrivato a Maranello, Lewis Hamilton. Vediamo anche il calendario della prossima stagione. Prime quote F1 2025.

Prime quote F1 2025: Lando meglio di Max il prossimo anno

Dopo aver vinto ad Abu Dhabi, e aver garantito il titolo costruttori alla McLaren, interrompendo un digiuno che durava da 26 anni, Lando Norris apre leggermente favorito anche per il titolo piloti nella prossima stagione 2025 di Formula 1, con l’inglese di poco avanti a Max Verstappen che ha chiuso con grande difficoltà il 2024, resistendo e portando a casa il 4° titolo iridato anche grazie ai punti incassati in un inizio d’anno dominante.

Come detto il pilota della McLaren è in leggero vantaggio, a 3, sul 3,25 del quattro volte campione del mondo olandese. Più staccato, a 9, Oscar Piastri e George Russell, promosso a prima guida Mercedes, indicato a 21. Vale invece 101 volte la posta l’impresa del debuttante italiano Andrea Kimi Antonelli, al volante della seconda Freccia d’Argento. Ancora più indietro, a 151, l’ex ferrarista Carlos Sainz che il prossimo anno difenderà i colori della Williams.

Leclerc meglio di Hamilton secondo gli analisti

Andiamo a vedere il dettaglio interno alla Ferrari, che come detto è stata la macchina migliore nel finale del 2024, e a Maranello sperano di continuare così anche nel 2025, per riportare a casa almeno il titolo costruttori che la Rossa si è giocata fino all’ultimo GP di Abu Dhabi quest’anno, ma i ferraristi sperano anche nel titolo piloti (che manca ormai dal 2007 di Kimi Raikkonen) spinti anche dall’arrivo di una leggenda come Lewis Hamilton.

Goldbet e Lottomatica hanno però più fiducia nel colpo dell’altra Rossa di Charles Leclerc, offerto a 5 per la vittoria del titolo piloti di F1 nel 2025, mentre il Re Nero si gioca @8 volte la posta.

Calendario completo dei GP di F1 2025

La FIA ha ufficializzato il calendario 2025 di F1 e di conseguenza le grandi novità previste per la prossima stagione, la numero 75 nella storia della F1 che prevederà 24 gare, inizierà in Australia il 16 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre.

Per la prossima stagione saranno previsti anche ben due triple header. Il primo con le tappe europee di Imola, Monaco e Barcellona dal 16 maggio al primo giugno. Il secondo, invece, ci sarà per le ultime tre tappe della stagione: Miami, Qatar e Abu Dhabi.

Il Qatar già per questa stagione è stato spostato a novembre per evitare il caldo afoso riscontrato a Losail durante l’edizione del 2023. In quell’occasione sono stati riscontrati non pochi problemi ai piloti e a tutti i meccanici. Il clima caldo del deserto verrà raggirato spostando il GP del Qatar come penultima tappa del mondiale.

Altra grande novità è sicuramente la doppia pausa estiva. Ci saranno 4 settimane di pausa ad agosto tra Ungheria e Olanda, ma anche a luglio tra Silverstone e Spa ci sarà una pausa di 3 settimane. Questo stacco andrà a creare, dunque, due pause nei due mesi più caldi dell’anno.

Due gli appuntamenti previsti nel nostro Paese. Il Gran Premio di Emilia Romagna a Imola dal 16 al 18 maggio e il Gran Premio d’Italia a Monza dal 5 al 7 settembre.

Le Sprint Race saranno 6 e sono programmate in Cina, a Miami, in Belgio, negli Stati Uniti, in Brasile e in Qatar. Dunque cinque location confermate rispetto al 2024, con l’unico cambiamento a riguardare Spa-Francorchamps, che sostituirа l’Austria.

CALENDARIO COMPLETO 2025 FORMULA 1

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai)

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens)

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola)

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelт)

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal)

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg)

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone)

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps)

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest)

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort)

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza)

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin)

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City)

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos)

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail)

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina)

