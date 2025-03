Una doppietta è arrivata per la Ferrari, ma è stata una doppietta di squalifiche in un weekend che si era aperto bene con la vittoria della Sprint da parte di Lewis Hamilton al GP di Cina 2025, ma chiuso malissimo, con una McLaren sempre più dominante in questo avvio di stagione di Formula 1. Risultati F1 GP Cina 2025.

Risultati F1 GP Cina 2025: Piastri win, doppio ritiro Ferrari

Il secondo gran premio della stagione di Formula 1 2025, il Gran Premio di Cina, viene nuovamente vinto dalla McLaren anche se cambia il protagonista visto che questa volta a trionfare è Oscar Piastri che precede il compagno di scuderia Lando Norris, il quale si era imposto nella prima gara dell’anno domenica scorsa in Australia. Per Piastri si tratta del terzo successo in carriera, mentre sul terzo gradino del podio finisce George Russell su Mercedes.

Fuori dal podio le Ferrari: tra Charles Leclerc (che ha corso per tutta la gara con l’ala anteriore danneggiata) e Lewis Hamilton c’è stato un contatto subito alla seconda curva dopo il via, ma alla fine non manca il gioco di squadra tra i due piloti di Maranello (al traguardo rispettivamente quinto e sesto). Purtroppo a tre giri dal termine, Leclerc è costretto a cedere la quarta piazza alla Red Bull di Max Verstappen, anche se l’olandese va ben al di sotto delle aspettative, e non finisce qui perchè al termine della corsa l’ordine d’arrivo viene stravolto da una decisione della direzione della gara: Charles Leclerc e Lewis Hamilton vengono squalificati dal GP di Cina poiché la Ferrari del pilota monegasco, pesata a fine Gran Premio, è risultata un kg sotto il minimo consentito, mentre per quella del britannico è emerso lo spessore irregolare del pattino. Squalificato anche Pierre Gasly che avevamo giocato in top-10 nella nostra free pick purtroppo, e la Alpine rimane l’unico team ancora a secco di punti.

In top ten anche la Haas motorizzata Ferrari con Esteban Ocon, che precede di una posizione Andrea Kimi Antonelli su Mercedes. Nono Alexander Albon su Williams, davanti all’altra Haas-Ferrari guidata da Oliver Bearman.

Ordine d’arrivo e classifiche F1 2025

ORDINE D’ARRIVO GP CINA

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Esteban Ocon (Haas)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Liam Lawson (Red Bull)

13. Jack Doohan (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Nico Hulkenberg (Sauber)

16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

SQUALIFICATI

Charles Leclerc (Ferrari), peso della vettura non regolamentare

Lewis Hamilton (Ferrari), spessore irregolare del pattino

Pierre Gasly (Alpine)

RITIRATO

Fernando Alonso (Aston Martin)

Formula 1 2025: classifica piloti

1 Lando Norris (McLaren) 44 punti

2 Max Verstappen (Red Bull) 36

3 George Russell (Mercedes) 35

4 Oscar Piastri (McLaren) 34

5 Kimi Antonelli (Mercedes) 22

6 Alexander Albon (Williams) 16

7 Lance Stroll (Aston Martin) 10

8 Lewis Hamilton (Ferrari) 9

9 Charles Leclerc (Ferrari) 8

10 Esteban Ocon (Haas) 10

11 Nico Hulkenberg (Sauber) 6

12 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3

13 Oliver Bearman (Haas) 1

14 Pierre Gasly (Alpine) 0

15 Carlos Sainz (Williams) 0

16 Isack Hadjar (Racing Bulls) 0

17 Liam Lawson (Red Bull) 0

18 Jack Doohan (Alpine) 0

19 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0

20 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

Classifica costruttori

1 McLaren 78

2 Mercedes 57

3 Red Bull 36

4 Ferrari 17

5 Williams 17

6 Haas 14

7 Aston Martin 10

8 Sauber 6

9 Racing Bulls 3

10 Alpine 0

Quote Antepost: dominio papaya con le McLaren

Vittoria di Oscar Piastri, ma è Lando Norris a rimanere in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del mondiale piloti @1.72, ma il compagno di team australiano è calato di colpo @3.25, scendendo dalla quota @5.50 dopo il primo appuntamento della stagione a Melbourne, mentre chi sale è Max Verstappen che passa da quota 5 della settimana scorsa, all’attuale @6.

Il vero problema sono le Ferrari con George Russell @21 che aggancia l’ex compagno in Mercedes, Lewis Hamilton @21, e qui c’è una notizia comunque interessante nello scontro interno in Ferrari, col pilota inglese che ha superato per la prima volta Charles Leclerc ora @26 per il titolo piloti.

Ancora più marcata la situazione nelle lavagne delle quote antepost per il Titolo Costruttori dove domina la McLaren @1.10, favorita per il bis del titolo vinto lo scorso anno. Qui la Ferrari rimane la seconda forza @8, ma attenzione alla Mercedes @21 che si lascia alle spalle la Red Bull @26.

Prossimo GP: si corre a Suzuka il Gran Premio del Giappone

Il circus riposerà il prossimo weekend, ma tornerà in pista domenica 6 aprile per la terza prova del Mondiale 2025, ovvero il GP del Giappone, che si correrà sul circuito di Suzuka. Dopo sette giorni, invece, spazio al GP del Bahrain, in programma domenica 13 aprile presso il Bahrain International Circuit.

Anche in Giappone è favorita la McLaren, questa volta di Lando Norris @2.50 chiamato a rispondere al compagno Oscar Piastri @2.75 che però è vicinissimo al compagno in papaya. Il terzo incomodo è sempre Max Verstappen @7.50 nonostante i problemi della Red Bull. Si gioca @13 volte la posta George Russell che sta facendo molto bene con Mercedes, mentre il compagno rookie, Kimi Antonelli, si gioca @51 volte la posta, assieme al pilota di casa, Yuki Tsunoda. In quota @13 anche i due ferraristi, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.