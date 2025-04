A Suzuka gara soporifera ma un grande Max Verstappen porta alla vittoria la Red Bull, un risultato che in pochi si attendevano al GP Giappone 2025, terzo appuntamento del mondiale di Formula 1, dove erano le McLaren le grandi favorite. Ancora male le Ferrari, ora si continua senza sosta verso col Bahrain. Risultati F1 GP Giappone 2025.

Risultati F1 GP Giappone 2025: vittoria di un favoloso Max Verstappen

Max Verstappen vince per il quarto anno di fila il Gran Premio del Giappone davanti a Lando Norris e ad Oscar Piastri nel terzo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1.

Giù dal podio la Ferrari: quarto dal via al traguardo Charles Leclerc, che precede George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Il rookie italiano della Mercedes (autore del giro più veloce del GP) fa la storia battendo nientemeno che Verstappen per diventare a diciotto anni e sette mesi il pilota più giovane a rimanere al comando di un Gran Premio (per dieci giri).

Prova piuttosto anonima a Suzuka per Lewis Hamilton che parte ottavo e chiude settimo davanti al rookie di Racing Bulls Isack Hadjar (scattato subito davanti al sette volte campione del mondo ferrarista), mentre Alexander Albon, con la Williams-Mercedes, e Oliver Bearman, con la Haas powered by Ferrari, chiudono la top ten e la zona punti. Dodicesima piazza finale per Yuki Tsunoda, al debutto con la Red Bull nella gara di casa.

Ordine d’arrivo e classifiche F1 2025

Ordine d’Arrivo GP Giappone 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) +1.423 Oscar Piastri (McLaren) +2.129 Charles Leclerc (Ferrari) +16.097 George Russell (Mercedes) +17.362 Kimi Antonelli (Mercedes) +18.671 Lewis Hamilton (Ferrari) +29.182 Isack Hadjar (Racing Bulls) +37.134 Alexander Albon (Williams) +40.367 Oliver Bearman (Haas) +54.529 Fernando Alonso (Aston Martin) +57.333 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +58.401 Pierre Gasly (Alpine) +62.122 Carlos Sainz (Williams) +74.129 Jack Doohan (Alpine) +81.314 Nico Hulkenberg (Sauber) +81.957 Liam Lawson (Racing Bulls) +82.734 Esteban Ocon (Haas) +83.438 Gabriel Bortoleto (Sauber) +83.897 Lance Stroll (Aston Martin) 1L

Nella classifica generale del Mondiale Piloti la vittoria di Suzuka permette a Verstappen di portarsi ad un solo punto dal leader Norris (62 a 61), con Oscar Piastri all’inseguimento di entrambi a quota 49 e un vantaggio di quattro lunghezze su Russell (45). Antonelli chiude la top five con 30 punti, dieci più di Leclerc (20) che precede un sempre più convincente Albon (18) e il proprio compagno di squadra Hamilton (15).

Formula 1 2025: classifica piloti

Lando Norris (McLaren) 62 punti Max Verstappen (Red Bull) 61 Oscar Piastri (McLaren) 49 George Russell (Mercedes) 45 Kimi Antonelli (Mercedes) 30 Charles Leclerc (Ferrari) 20 Alexander Albon (Williams) 18 Lewis Hamilton (Ferrari) 15 Esteban Ocon (Haas) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 Nico Hulkenberg (Sauber) 6 Oliver Bearman (Haas) 5 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3 Carlos Sainz (Williams) 1 Liam Lawson (Red Bull) 0 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Pierre Gasly (Alpine) 0

Nel Mondiale Costruttori allunga la McLaren: 111 punti contro i 75 della Mercedes e i 61 della Red Bull, ovvero quelli conquistati dal campione del mondo Verstappen. La Ferrari si conferma quarta forza con 35 punti, allungando sulla Williams, ora quinta con 19 punti.

Formula 1, classifica costruttori

McLaren 111 punti Mercedes 75 Red Bull 61 Ferrari 35 Williams 19 Haas 15 Aston Martin 10 Racing Bulls 7 Sauber 6 Alpine 0

Quote Antepost Formula 1: Verstappen si avvicina alle McLaren

Balzo del campione del mondo Max Verstappen anche nelle quote per il suo quinto titolo mondiale, offerto @3,50 su Unibet e @4 su William Hill, contro il 5,50 della scorsa settimana.

Notte fonda, in lavagna, per le Ferrari, mai a podio in questa stagione: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono ora proposti a @29, superati anche dalla Mercedes di George Russell @25. Per i bookmaker comunque la corsa all’iride è ancora un affare interno alla McLaren dopo il secondo posto di Lando Norris e il terzo di Oscar Piastri a Suzuka: il britannico si conferma in pole, @1,85, con l’australiano in scia @3,50.

Nel costruttori quote rasoterra per il bis della McLaren @1,07, dopo il doppio podio di ieri. Grosso passo indietro invece per la Ferrari, salita da 6,50 a @15, dopo il quarto posto di Leclerc e il settimo di Hamilton, e raggiunta dalla Mercedes. Avanza anche la Red Bull, trascinata da Mad Max, da 25 a @20.

Prossimo GP: nessuna pausa, si corre subito in Bahrain

Nessuna pausa per il Circus della F1 che la prossima settimana è già a Shakir per il Gran Premio del Bahrain. Le McLaren tornano ad essere le macchine da battere con Lando Norris avanti su Oscar Piastri, ma questa volta Max Verstappen è più vicino per la vittoria, e la quota per il podio crolla @1.53 dopo che a Suzuka nel VIP abbiamo incassato una quota regalo @2.50 per l’olandese al podio (purtroppo non va la free pick su Hamilton top-4).

