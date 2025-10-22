Nemmeno il tempo di archiviare la fantastica vittoria di Max Verstappen che ad Austin riapre il mondiale di F1, che il circus della Formula 1 è nuovamente in pista, spostandosi dal Texas a Città del Messico. Vediamo i Pronostici F1 GP Messico 2025.

Pronostici F1 GP Messico 2025: i protagonisti a Mexico City

L’Autodromo Hermanos Rodriguez si appresta a ospitare il Gran Premio del Messico 2025 valido per il Mondiale di Formula Uno, una stagione riaperta in modo incredibile da Max Verstappen che ha vinto anche ad Austin, accorciando ancora sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, tanto che se avete visto il nostro ultimi articolo di aggiornamento, sapete che su alcuni bookmakers ora è l’olandese il favorito per il titolo piloti di Formula 1 del 2025, una cosa impensabile dopo le prime gare dominate dai papaya.

Da Monza in poi, Super Max ha marcato 101 punti su un massimo teorico di 108. Oscar Piastri, leader della graduatoria generale, ne ha assommati solo 37. Nel mezzo, in tutti i sensi, Lando Norris con 57. Insomma, nell’arco di quattro GP, l’olandese ha recuperato 64 lunghezze all’australiano e 44 al britannico. Attualmente, l’aritmetica ci dice che Piastri è a +14 su Norris e a +40 su Verstappen. Mancano ancora cinque gare (Città del Messico, Interlagos, Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi).

Nella storia della Formula 1, sono due le rimonte passate agli annali, nel 1976 e nel 2003. La prima fu quella di James Hunt, su McLaren, nei confronti di Niki Lauda, Ferrari: l’inglese, complice anche l’incidente al Nurburgring del pilota della Rossa, recuperò ben 35 punti, quando, è bene ricordarlo, il primo posto in gara ne assegnava 10. Impresa simile quella di Michael Schumacher, 22 anni fa, il quale riuscì a centrare il quarto mondiale consecutivo con la Ferrari rimontando la bellezza di 16 lunghezze di svantaggio, nelle ultime due gare, nei confronti di Kimi Raikkonen. Ora Max Verstappen va a caccia di un’impresa simile che lo lancerebbe, ancora di più, nell’Olimpo della Formula 1.

La Ferrari ha ritrovato il podio nel GP degli Stati Uniti con Charles Leclerc, e non è andato male nemmeno Lewis Hamilton, con la scuderia di Maranello che ha raccolto punti importanti nella corsa al 2° posto del campionato costruttori con Mercedes che ha visto un weekend di calo netto da parte di George Russell e Kimi Antonelli. Quella di Città del Messico è inoltre l’ultima gara in cui ha vinto la Ferrari che qui trionfò nel 2024 con Carlos Sainz che quest’anno correrà con Williams, e sarà penalizzato con una sanzione in Messico, dopo l’incidente con Antonelli ad Austin.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP del Messico 2025?

Si parte venerdì 24 ottobre con le Prove Libere 1 a partire dalle 20:30; più tardi alle 00:00 si ritorna in azione con le Prove Libere 2. Sabato 25 ottobre, alle 19:30 si disputeranno le Prove Libere 3, seguite poi dalle qualifiche alle 23:00. Domenica 26 ottobre alle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Messico. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207), gli orari della differita su TV8 sono ancora da confermare. Diretta streaming su NOW e Sky Go.

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.30-21.30 Prove libere 1

Sabato 25 ottobre

Ore 00.00-01.00 Prove libere 2

Ore 19.30-20.30 Prove libere 3

Ore 23.00-00.00 Qualifiche

Domenica 26 ottobre

Ore 21.00 Gran Premio del Messico

GP Messico: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Il tracciato venne costruito agli inizi degli anni Sessanta, sull’onda dell’entusiasmo locale per i beniamini di casa, i fratelli Rodriguez. Sfortunatamente il più grande dei due, Ricardo, rimase ucciso in un tragico incidente proprio su questa pista. Il tracciato si trova a ben 2000 metri slm vi sono problematiche che solo su questa pista si presentano. Il raffreddamento è molto difficoltoso specialmente in una giornata molto limpida, e richiede speciali dispositivi studiati apposta per questo tracciato.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,304 km. Numero di curve: 17, dieci a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 95%. Possibilità di sorpasso: Facile. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 16. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva uno. In 11 occasioni (45,8%) il vincitore è partito dalla pole position. In 15 occasioni (62,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Record. Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5). Pilota con più pole position: Jim CLARK (4). Piloti in attività con almeno una pole position in Messico: 2 – LECLERC Charles (2019, 2023). Piloti in attività con più podi in Messico: 6 (2-4-0) – HAMILTON Lewis. Team con più vittorie: RED BULL (5). Team con più pole position: LOTUS (6). Team in griglia con pole position in Messico: FERRARI (5).

Meteo. Venerdì 24 ottobre: per le sessioni FP1 e FP2 si prevede una giornata con cielo parzialmente nuvoloso, temperature intorno ai 24 °C, e vento leggero, in linea con le medie storiche di circa 7 km/h. Sabato 25 ottobre: durante FP3 e Qualifiche si attende una prevalenza di sole, con punte fino a 26 °C. Il vento resterà moderato e stabile, proponendo condizioni tranquille per assetti e prestazioni. Domenica 26 ottobre: per la gara le temperature si manterranno sui 25 °C, cielo quasi limpido, e vento contenuto.

Pneumatici. Per il weekend messicano, Pirelli ha optato per un’ulteriore variazione nella gamma dei pneumatici, confermando il salto di mescola già visto ad Austin. Verranno infatti portate in pista la Hard C2, la Medium C4 e la Soft C5.