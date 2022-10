Pronostici F1 GP Giappone 2022, dopo tre anni il circus della Formula 1 torna nella mitica pista di Suzuka. Il favorito è Max Verstappen che ha il 2° matchup per chiudere i conti per il motomondiale.

Pronostici F1 GP Giappone 2022: i favoriti a Suzuka

La Formula 1 questo fine settimana sbarca a Suzuka per il 18° appuntamento del Mondiale 2022. Il GP del Giappone potrebbe già essere teatro del secondo titolo consecutivo di Max Verstappen, favorito @1.55 mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez è dato vincente @9.

Charles Leclerc non ha più molto da chiedere a questa stagione in Formula 1. Il monegasco della Ferrari, però, anche nel Gran Premio del Giappone andrà a caccia di una vittoria per ridare fiducia a un team che nella seconda parte di stagione ha mancato troppe volte l’appuntamento con il gradino più alto del podio. Il classe 1997 vede il successo sul circuito di Suzuka @3,80 su Planetwin365.

Segue la Mercedes di Lewis Hamilton, proposto @11, davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz @16. Partita molto male, la scuderia tedesca ha sviluppato la W13 negli ultimi mesi e le Frecce d’Argento potrebbero tornare competitive prima del previsto e le Frecce D’argento hanno vinto le ultime 6 gare a Suzuka (4 volte Hamilton).

Sarà lotta per il 4° posto nel Mondiale costruttori, invece, tra McLaren e Alpine: il quarto e il quinto posto ottenuti rispettivamente da Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno consentito alla prima scuderia di effettuare il sorpasso in classifica costruttori, anche per colpa del doppio ritiro della scuderia francese.

Per quanto riguarda la qualifica del sabato, il favorito è sempre Verstappen, offerto @2,15. Avanza Leclerc, per cui la pole position si gioca @2,30 la posta, e aumentano le chance anche per Sainz, il quale vede il primo tempo alla vigilia della gara @7, con Perez proposto @10. Segue @11 Lewis Hamilton. Tra le scuderie in lotta per la pole, Ferrari e Red Bull sono entrambe viste @1,90, mentre la Mercedes insegue @7,50.

Sarà un GP speciale per Yuki Tsunoda, pilota di casa che cercherà di fare il meglio con l’AlphaTauri, una pista che conosce molto bene, avendoci disputato varie gare nelle competizioni in cui ha militato prima dell’approdo nel Circus.

Pronostici F1 GP Giappone 2022: Programma completo del weekend di Suzuka

Il weekend di Suzuka sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport Formula 1. In differita, invece, TV8 trasmetterà solamente qualifiche e gara. Questo tracciato è considerato uno dei più tecnici al mondo, con curve velocissime e settori in cui la precisione del pilota riesce ancora a fare la differenza. Inoltre, Suzuka è l’unica pista del mondiale ad avere una conformazione ad otto. Il tracciato di Suzuka mette davvero a dura prova i propulsori, con poco meno del 70% del giro a gas spalancato.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1: ore 5:00 – 6:00

Prove Libere 2: ore 08:00 – 09:30

Sabato 8 ottobre

Prove Libere 3: ore 05:00 – 06:00

Qualifiche: ore 08:00 – 09:00

Domenica 9 ottobre

Gara: ore 07:00 – 09:00

DIFFERITA TV8

Sabato 8 ottobre

Qualifiche: dalle ore 16:30

Domenica 9 ottobre

Gara: dalle ore 16:00

Pronostici F1 GP Giappone 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il tracciato di Suzuka fu inizialmente costruito nel 1962, è di proprietà della Honda. Suzuka mette davvero a dura prova i propulsori, con poco meno del 70% del giro a gas spalancato.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,807km. Numero di curve: 18, nove a destra, nove a sinistra. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 320 km/h. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorpasso: Media. Vincitori dalla pole position: 14 su 29 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: diciassettesimo (Raikkonen 2005). Freni: Light. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la nona staccata, alla curva 16.

Pneumatici. Questi sono i treni di gomme scelti dai team per il Gran Premio di Suzuka. Scelte univoche per i tre top team per quanto concerne la gomma Hard (C1). Ferrari e Red Bull opteranno per gli stessi treni di gomme medie e soft. Mercedes invece è più conservativa per la mescola C3 ma disporrà di un set in più di gomme medie.

Quote Gran Premio del Giappone 2022

Free Pick Formula 1: GP Giappone 2022

Abbiamo deciso di dare fiducia al pilota di casa andando con Gruppo Gara TSUNODA @2.75 su Snai. Del gruppo del giapponese fanno parte l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e la Haas di Mick Schumacher che sulla carta sono monoposto inferiori all’Alpha Tauri, come è inferiore la Williams anche se Alexander Albon sta correndo sopra le possibilità della propria monoposto ed è l’avversario principale di Tsunoda in questo gruppo. Andiamo però col pilota di casa che ha corso e vinto qui in passato nelle serie minori.

