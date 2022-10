Pronostici F1 Quote Antepost 2023. La stagione non è ancora finita ma il risultato di Suzuka incorona per il 2° anno di fila Mx Verstappen e la sua Red Bull campioni del mondo, e secondo le prime quote antepost la Ferrari inseguirà anche il prossimo anno.

Pronostici F1 Quote Antepost 2023: Max Verstappen campione del mondo

Con la vittoria nel gran premio del Giappone, Max Verstappen si è confermato campione del mondo di Formula 1 per la seconda volta in carriera. Dopo il titolo conquistato nel 2021 l’olandese si gode un successo arrivato con quattro gare di anticipo.

Statistiche F1: i numeri del successo Red Bull

Quella ottenuta nel GP del Giappone è stata la dodicesima vittoria stagionale per Verstappen su 18 gare disputate. Nella storia della Formula 1 è anche la dodicesima volta in cui Suzuka assegna il titolo, ma è la prima volta che succede negli ultimi 11 anni. Manco a dirlo, nell’ultima occasione a conquistare il titolo fu proprio la Red Bull con Sebastian Vettel.

Con il successo di ieri Verstappen aggancia Alonso anche nella classifica delle vittorie, raggiungendo quota 32 e il 6° posto nella graduatoria di tutti i tempi, a -9 da un certo Ayrton Senna. Come se non bastasse, Max può ora andare a caccia del record di vittorie stagionali, attualmente detenuto da Vettel e Michael Schumacher (13). Verstappen ha a disposizione 4 gare per agganciare , quantomeno, i due colleghi, mentre con due successi diventerebbe il leader assoluto di questa speciale classifica.

E dire che la stagione non era iniziata propriamente bene per l’olandese della Red Bull, con la vittoria in Arabia Saudita ma due ritiri nelle prime tre gare. Questo mentre Leclerc su Ferrari faceva primo, secondo e primo posto negli stessi gran premi. E anche da qui è partito un record: nella storia della Formula 1 è successo solo 6 volte che un pilota ritiratosi in due delle prime tre gare abbia poi vinto il Mondiale

Pronostici F1 Quote Antepost 2023: Ferrari indietro anche il prossimo anno

Quello tra Max Verstappen e Charles Leclerc è un duello destinato a ripetersi anche il prossimo anno con i bookmaker che non credono nella rinascita Ferrari: secondo i betting analyst di Goldbet, infatti, il terzo titolo di Verstappen vale @1,60 volte la quota contro il @3,45 riservato alla prima affermazione iridata di Leclerc.

Il 2023, secondo i bookie, sarà quindi ancora l’anno di Verstappen: nessuno, infatti, sembra poter impensierire il pilota Red Bull con Lewis Hamilton @4,50 e l’altra Ferrari di Carlos Sainz addirittura a quota @15, al pari di George Russell.

Lontanissimi tutti gli altri con Sergio Perez @25, la McLaren di Lando Norris @100 e poi un terzetto di piloti come Ocon, Alonso e Gasly @150 volte la posta. La nuova stagione deve ancora iniziare ma in quota il dominatore sarà ancora una volta Max Verstappen con Leclerc unico a poterlo insidiare sperando, per i tifosi Ferrari, che il finale 2023 sia diverso.

