Pronostici F1 GP Giappone 2023. La striscia vincente di Max Verstappen si è interrotta a Singapore, quella delle Free Pick di Panda no, e nella mitica Suzuka cercheremo l’11° pronostico corretto consecutivo in Formula 1.

Pronostici F1 GP Giappone 2023: protagonisti a Suzuka

Archiviato il Gran Premio di Singapore con la fantastica vittoria di Carlos Sainz davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton, interrompendo così il dominio di Max Verstappen e di una Red Bull mai così in difficoltà quest’anno, il circus della Formula 1 si sposta a Suzuka dove questo weekend si disputerà il Gran Premio del Giappone 2023.

In molti (noi compresi) vediamo il pronto riscatto della Red Bull, e in particolare di Max Verstappen, che in Giappone ha vinto lo scorso anno. Inoltre la Red Bull è già vicina alla vittoria matematica del campionato costruttori nonostante un Sergio Perez ancora negativo.

La Ferrari si è adattata benissimo al carico aerodinamico richiesto dal tracciato di Marina Bay, forse aiutata anche dal cambio layout e dalle nuove direttive tecniche su fondo e ali, come avevamo ipotizzato già dal giovedì, ma a Suzuka l’adattamento non è così scontato e potrebbero tornare a farsi sotto le Mercedes di Lewis Hamilton e di un George Russell voglioso di riscatto dopo l’uscita di scena all’ultimo giro, quando era in lotta per il podio a Singapore.

Attenzione anche alle McLaren, gli aggiornamenti hanno fatto volare Lando Norris a Singapore, e a Suzuka arriveranno anche per Oscar Piastri. Le stesse Aston Martin sono chiamate ad una ripresa visto che nelle ultime settimane stanno continuando ad andare con alti e bassi, almeno con Fernando Alonso, perché con Lance Stroll sono solo bassi. Il canadese non ha corso la settimana scorsa per un brutto incidente, ma ha dichiarato che ci sarà in Giappone.

Attenzione a Liam Lawson che ha fatto i primi punti con la Alpha Tauri, e si sta giocando al meglio le sue chance al posto dell’infortunato Ricciardo. Con questi numeri Lawson merita un sedile, mentre dall’altra parte del box uno sfortunato Yuki Tsunoda arriva da 2 ritiri consecutivi.

Statistiche Suzuka

Il record della pista lo detiene Lewis Hamilton, che nel 2019 ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.983 a bordo della sua Mercedes. Il recordman del GP del Giappone di Formula 1 è Michael Schumacher, che detiene sia il primato di vittorie (6) eìsia quello delle pole position (8). Tra i piloti ancora in attività, Lewis Hamilton insegue il tedesco con 5 successi, mentre nella graduatoria delle pole è terzo a quota 4, una in meno rispetto a Sebastian Vettel.

La McLaren è la scuderia che si è imposta maggiormente in terra nipponica con 9 vittorie, davanti a Ferrari (7), Mercedes (6) e Red Bull (5). La scuderia di Maranello, invece, prevale nettamente nella graduatoria delle pole con 10 partenze dalla prima piazza, 4 in più del duo McLaren – Red Bull.

Pronostici F1 GP Giappone 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv integralmente da Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è live tramite le piattaforme di Sky Go e Now. In differita su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) sarà possibile seguire qualifiche e gara. Di seguito il programma in dettaglio.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 22 settembre 2023

ore 04:30 Prove Libere 1

ore 08:00 Prove Libere 2

Sabato 23 settembre 2023

ore 04:30 Prove Libere 3

ore 08:00 Qualifiche

Domenica 24 settembre 2023

ore 07:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 23 settembre 2023

ore 15:30 Qualifiche

Domenica 24 settembre 2023

ore 15:00 Gara

Pronostici F1 GP Giappone 2023: Tracciato, pneumatici, meteo

Il circuito di Suzuka è un autodromo giapponese inaugurato nel lontano 1962 e ritenuto tra i più suggestivi e originali al mondo. Si tratta di un appuntamento storico per la Formula 1, visto che il Gran Premio del Giappone si corre qui dal 1987, ad eccezione delle edizioni 2007-2008, in cui la gara è stata spostata presso il rinnovato Fuji Speedway, e di quelle del 2020 e 2021 non disputate per via dell’emergenza coronavirus. Questo tracciato è considerato uno dei più tecnici al mondo, con curve velocissime e settori in cui la precisione del pilota riesce ancora a fare la differenza. Inoltre, Suzuka è l’unica pista del mondiale ad avere una conformazione ad otto.

Caratteristiche tecniche. Il tracciato di Suzuka è nella configurazione attuale lungo 5,807 km, consta di 18 curve (nove a destra, nove a sinistra) e per completare la gara serviranno 53 giri, per un totale di 307.471 km. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 320 km/h. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorprasso: Medio. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: diciassettesimo (Raikkonen 2005). Freni: Facile. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la nona staccata, alla curva 16.

Pneumatici. Questi sono i treni di gomme scelti dai team per il Gran Premio di Suzuka. Scelte univoche per i tre top team per quanto concerne la gomma Hard (C1). Ferrari e Red Bull opteranno per gli stessi treni di gomme medie e soft. Mercedes invece è più conservativa per la mescola C3 ma disporrà di un set in più di gomme medie.

Meteo. Al venerdì c’è nuvoloso e un 40% di pioggia per le libere mentre dovrebbe migliorare al sabato con 29° e solo un 20% di possibilità di pioggia. Si riannuvola alla domenica con un paio di gradi centigradi in meno e un 30% di possibilità di rovesci.

Quote GP Giappone 2023

FREE PICK GP Giappone 2023

Non ci fermiamo più e questa settimana andiamo per l’11°Free Pick esatta consecutiva. Speriamo di non fermarci a 10 come Verstappen. Per Suzuka abbiamo un nome ben chiaro in mente su cui puntare ormai da giorni, e quel nome è Norris.

L’inglese è un top-driver, sta continuando a dimostrarlo e anche a Singapore è andato forte (2°) con una McLaren con altri aggiornamenti (questa settimana anche sulla monoposto di Piastri) che hanno funzionato. Vediamo il pilota della McLaren meglio rispetto ad Hamilton che ha un grande passato qui a Suzuka ma la sua monoposto non gli permette di rendere come negli anni d’oro (solo 5° lo scorso anno qui in Giappone) e il Re Nero è già finito dietro al collega inglese la settimana scorsa a Singapore. Prendiamo il Testa a Testa Gara Norris-Hamilton: NORRIS @1.70.

In alternativa c’è la quota più alta, Norris a podio che si gioca intorno @2.10 di quota, ma il podio potrebbe essere molto trafficato con una Ferrari in ripresa e con una Red Bull chiamata al riscatto con entrambi i piloti, anche Perez che lo scorso anno ha fatto 2° qui (dietro al solito Max), per una pista amata dal messicano.

