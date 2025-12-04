A circa un mese dall’inizio della nuova stagione di tennis andiamo a vedere la situazione ranking mondiale, come sappiamo Jannik Sinner ha perso il numero 1 al mondo contro il rivale Carlos Alcaraz, ma le quote per rivedere l’altoatesino #1 a fine 2026 sono bassissime, e sono attesi miglioramenti anche nei ranking di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, in questo periodo magnifico per il tennis italiano, che tra l’altro ha da poco perso la leggenda Pietrangeli. Quote ranking Sinner 2026.
Quote ranking Sinner 2026: Jannik tornerà numero 1 al mondo secondo i bookmakers
Manca ancora un mese al ritorno del grade tennis ATP e WTA (qui l’elenco completo di tutti i tornei maschili del 2026), ma continuiamo a parlare di Tennis, e in particolare di Jannik Sinner, che come abbiamo visto sulla carta giocherà un continuo testa a testa negli Slam contro Carlos Alcaraz secondo esperti, analisti e secondo anche le quote dei bookmakers che abbiamo analizzato qui.
Il 2025 ha visto Sinner tenere numeri impressionanti, ma si è comunque chiuso con Carlos Alcaraz numero 1 del mondo, anche per via della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol per l’altoatesino.
Jannik Sinner, dopo aver battuto il già eterno finale spagnolo alle Atp Finals di Torino, ultimo atto della stagione esclusa la Coppa Davis (a cui tra l’altro i due non hanno partecipato), ha tutte le carte in regola per superare di nuovo lo spagnolo e terminare il 2026 in vetta alla classifica. E’ quanto pensano i bookmaker: vale infatti appena @1,33 su Sisal questa ipotesi, con Alcaraz invece fissato @3. Molto più staccato l’attuale numero 3 del ranking, il tedesco Alexander Zverev, in lavagna @100 visto che i due stanno facendo corsa a parte nel mondo del tennis ATP.
Gli altri italiani. Musetti e Cobolli possono migliorare
Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, numero 8 Atp e reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a migliorare ancora il suo best ranking, stabilito quest’anno, quando è salito fino alla sesta posizione: finire la prossima stagione fra il quinto e il decimo posto vale @1,80, mentre si sale @7,50 per un piazzamento tra il secondo e il quarto posto.
Anche Flavio Cobolli, dopo aver fatto emozionare i tifosi italiani in Coppa Davis, punta a migliorare il suo best ranking (numero 17): vale @9 la possibilità di vederlo tra il quinto e il decimo posto. Noi come sempre seguiremo tutti i tornei più importanti con analisi e pronostici, come abbiamo fatto con grande successo in questo 2025, con un occhio di riguardo alle partite degli azzurri e ai big match imperdibili del ATP.
