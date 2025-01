Sorteggiati i tabelloni principali del primo slam della stagione 2025 di Tennis, l’Australian Open, al via in questi giorni. Melbourne. Possiamo vedere i possibili percorsi degli azzurri, ad iniziare da Jannik Sinner nel maschile e da Jasmine Paolini nel femminile. Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost, dove noi ci siamo già mossi settimane fa con Sinner. Sorteggio Australian Open 2025.

Sorteggio Australian Open 2025: i percorsi degli italiani nel primo slam dell’anno

Il sorteggio degli Australian Open 2025 ha disegnato i percorsi per i 128 giocatori che ambiscono alla vittoria del primo slam della nuova stagione di Tennis, a Melbourne, e ovviamente anche le giocatrici che sono state sorteggiate nel main draw principale del torneo femminile.

Tabellone Maschile: sorteggio amico per Jannik Sinner

Si è trattato di un sorteggio tutto sommato positivo per Jannik Sinner che dopo un debutto che nasconde qualche insidia contro Nicolas Jarry (che però è in crisi di risultati), ci saranno due turni sulla carta semplici prima degli ottavi, con le maggiori insidie rappresentate da Holger Rune, atteso a sua volta ad un debutto di fuoco contro Zhang Zhizhen, e Matteo Berrettini, anche lui chiamato a un match importante al via con Cameron Norrie e che poi sfiderebbe proprio il vincente tra il danese e il cinese.

Ad attenderli ci sarebbe Hubert Hurkacz, e anche lui dovrà pensare al match d’esordio a Melbourne contro Tallon Griekspoor. Per i quarti invece le possibilità sono tre: il padrone di casa Alex de Minaur, il greco Stefanos Tsitsipas in cerca di rilancio e il russo Karen Khachanov, che su questo cemento si è sempre trovato bene.

Nell’altra parte di tabellone ci sono invece Taylor Fritz e Daniil Medvedev che potrebbero affrontarsi già ai quarti. Per il russo sembra asfaltata la strada per un match agli ottavi di finale contro Andrey Rublev, con Frances Tiafoe possibile guastafeste, mentre lo statunitense sfiderà Mpetshi Perricard e nel caso anche Lorenzo Musetti agli ottavi, atteso da un tabellone comunque non semplice.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono stati inseriti nello stesso spicchio, con i due che si danno appuntamento ai quarti. Per il serbo le insidie si chiamano Jiri Lehecka al terzo turno e Grigor Dimitrov (al debutto con Fognini) nella partita successiva, mentre sarа uno tra Jack Draper e Sebastian Korda a provare a impensierire l’iberico.

Forse il cammino più semplice fino alla semifinale lo ha Alexander Zverev: la prima testa di serie sarebbe un abbordabile Sebastian Baez al terzo turno, poi dovrebbe essere Ugo Humbert a tentare l’attacco nella riedizione della finale di Parigi-Bercy 2024. Occhio ai quarti: il favorito ad affrontarlo è Casper Ruud, se supererà avversari insidiosi come Jakub Mensik (al secondo turno) e Felix Auger-Aliassime (al terzo).

I tabelloni degli altri azzurri impegnati a Melbourne

Non solo Sinner, sono altri gli italiani da seguire all’Australian Open, ultimo dei quali il qualificato Matteo Gigante che gioca per la prima volta il main draw di questo slam, ma è sfortunato visto che incrocerà subito il mancino francese Ugo Humbert.

Fabio Cobolli, numero 32 del seeding, ha subito una sfida complicata con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che su queste superfici è diventato pericoloso per molti, e teoricamente sarà più facile, per lui, un secondo turno (Giron-Hanfmann) che potrebbe pure portare a un derby nel terzo.

In quelle zone c’è anche Matteo Berrettini che, tolto il primo turno contro un Cameron Norrie che in questo momento è poca cosa, è stato sfortunato visto che il suo percorso continuerà contro Rune (o Zhang)-Hurkacz-Sinner.

Un solo azzurro nel secondo ottavo, Luca Nardi, che per la prima volta se la vedrа con il canadese Gabriel Diallo, giocatore cresciuto ultimamente, ma l’azzurro ha il potenziale per batterlo e passare al 2° turno contro Khachanov o Mannarino.

Il terzo ottavo è quello dei molti derby, tra cui quello azzurro che mette di fronte Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti che sono alla loro prima sfida lontano dalla terra rossa (3-0 per il toscano nei precedenti, ma l’ultima volta, a Bastad nel secondo turno del 2023, si à finiti al tie-break del terzo set). La strada di base sarebbe anche affascinante: Shapovalov-Bautista Agut, poi eventualmente Ben Shelton con il piglio tutto USA, e poi un eventuale ottavo ancora a stelle e strisce con Taylor Fritz.

Nel quarto ottavo la sfida di fascino tocca a Lorenzo Sonego, destinato ad affrontare Stan Wawrinka con lo svizzero, ormai 40enne, che spera di sorprendere ancora; unico confronto tra i due ad Umago nel 2023 in semifinale: vinse il tre volte campione Slam, Wawrinka. Chi passa se la vedrà con Andrey Rublev che rimane un enigma al via di questo AO.

Nella parte bassa Fabio Fognini sfida Grigor Dimitrov che si sono affrontati 12 anni fa per la prima volta, col bulgaro avanti 5-2nei precedenti.

Infine Luciano Darderi finito in un sorteggio ostico visto che avrà la possibilitа di battere lo spagnolo Pedro Martinez ma il vero problema arriva con il nome successivo: Alexander Zverev. Il tedesco non ha certo in Darderi, o nel francese Lucas Pouille, i giocatori da temere.

OTTAVI DI FINALE TEORICI

Sinner (1)-Rune (13)

Tsitsipas (11)-De Minaur (8)

Fritz (4)-Musetti (16)

Rublev (9)-Medvedev (5)

Djokovic (7)-Dimitrov (10)

Draper (15)-Alcaraz (3)

Ruud (6)-Paul (12)

Humbert (14)-Zverev (2)

Tabellone Femminile: dove può arrivare Jasmine Paolini?

In campo femminile l’attesa azzurra per questo Australian Open è tutta per Jasmine Paolini, numero quattro del mondo, che comincerа il suo cammino contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, con l’obiettivo alla portata di arrivare ai quarti dove ad attenderla potrebbe esserci la kazaka Elena Rybakina, numero sei del seeding.

Prima di questo eventuale match, Jasmine avrà un secondo turno da non sottovalutare contro la vincente del match tra l’americana Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua. Paolini dovrà fare molta attenzione anche all’eventuale terzo turno con l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 25, mentre negli ottavi l’indiziata numero uno è la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n°15 del seeding), ma attenzione anche alla britannica Katie Boulter, uscita rinfrancata dalle sfide di United Cup.

Sfortunate le altre azzurre, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti che pescano male, nonostante entrambe non fossero teste di serie. Cocciaretto ha trovato la russa Diana Shnaider, numero dodici del seeding, mentre l’urna ha messo Bronzetti contro la bielorussa Vika Azarenka (n°21).

Quote Antepost: scende ancora il favorito Sinner

Come anticipato, qualche settimana fa abbiamo subito preso Jannik Sinner vincente dell’Australian Open in antepost @3 volte la posta, una quota che era già calata negli ultimi giorni, ed è crollata ulteriormente dopo un sorteggio tutto sommato positivo per l’altoatesino. Niente Alcaraz e Djokovic prima di un eventuale finale. Il sorteggio dell’Australian Open sorride a Jannik Sinner, campione in carica e favorito per il bis secondo i bookmaker: si gioca infatti a 2,10 su Planetwin365 e 2,25 su bet365 il terzo Slam in carriera per l’azzurro,

In quota seguono i “soliti” due rivali, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: su NetBet avanti lo spagnolo a 4,33, sull’undicesimo titolo a Melbourne per Nole fissato a 5, con i due che potrebbero affrontarsi già ai quarti di finale.

Difficile invece una sorpresa degli altri azzurri in tabellone: su Goldbet il secondo italiano in lavagna è Matteo Berrettini, semifinalista in Australia nel 2022, proposto a 61 mentre la prima volta Lorenzo Musetti, impegnato nel derby di primo turno contro Matteo Arnaldi, vale 101 volte la posta.

