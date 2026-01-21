Pronostici Tennis Australian Open 2026: il programma del day5 (22 gennaio). Subito derby azzurro. Sinner contro Duckworth

Programma day5 Australian Open
Pronostici Australian Open Tennis
Avatar
di
21 Gennaio 2026

In arrivo un day5 dell’Australian Open 2026, primo slam di tennis del nuovo anno, molto importante per i colori azzurri col derby azzurro Musetti-Sonego, Sinner che torna in campo contro Duckworth e Maestrelli che si regala un match nel centrale della Rod Laver Arena contro Djokovic! Programma day5 Australian Open.

Programma day5 Australian Open: tanti azzurri in gioco

Nella notte tra mercoledì e giovedì mattina si gioca un day5 molto importante per i tennisti italiani impegnati al primo slam dell’anno in corso a Melbourne, l’Australian Open 2026, con ben due azzurri impegnati sul centrale. Ovviamente Jannik Sinner che inaugurerà ancora una volta la sessione serale della Rod Laver Arena nel match di secondo turno contro il padrone di casa James Duckworth, ma è anche Francesco Maestrelli, che dopo aver conquistato la sua vittoria negli Slam si è meritato la sfida contro il mostro sacro Novak Djokovic.

Ovviamente c’è grande attesa per il derby azzurro dei due Lorenzi, ovvero Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego, due che in doppio, pochi giorni fa, hanno vinto un titolo, ma ora si trovano uno contro l’altro. In campo anche Luciano Darderi impegnato contro l’argentino Sebastian Baez per questo secondo turno. Dopo aver visto solo Paolini (vincente) nella giornata precedente, ecco il ricco palinsesto degli azzurri:

Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA) – ore 1:00 italiane, Court 6

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA) – ore 1:30, Margaret Court Arena

[Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB) – non prima delle ore 3:30, Rod Laver Arena

[WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle ore 9:00, Rod Laver Arena

Programma day5 Australian Open

Programma day5 Australian Open

Tutti i match del day 5 Australian Open, order of play 22 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 5 nella notte tra mercoledì e giovedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[6] Jessica Pegula (USA) – McCartney Kessler (USA)

non prima delle 3:30

[Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)

non prima delle 9:00

[WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA)

[5] Elena Rybakina (KAZ) – Varvara Gracheva (FRA)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA)

non prima delle 3:30

Katerina Siniakova (CZE) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 9:00

[16] Naomi Osaka (JPN) – Sorana Cirstea (ROU)

Jaume Munar (ESP) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Ashlyn Krueger (USA) – [9] Madison Keys (USA)

[8] Ben Shelton (USA) – [Q] Dane Sweeny (AUS)

non prima delle 7:00

Marie Bouzkova (CZE) – [2] Iga Swiatek (POL)

Vit Kopriva (CZE) – [9] Taylor Fritz (USA)

KIA ARENA – dall’1:00

Rinky Hijikata (AUS) – [30] Valentin Vacherot (MON)

[13] Linda Noskova (CZE) – [WC] Taylah Preston (AUS)

[Q] Arthur Gea (FRA) – [WC] Stan Wawrinka (SUI)

1573 ARENA – dall’1:00

Oksana Selekhmeteva – [26] Paula Badosa (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) – Ethan Quinn (USA)

[21] Elise Mertens (BEL) – Moyuka Uchijima (JPN)

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Martin Cilic (CRO)

ANZ Arena – dall’1:00

[15] Karen Khachanov – [Q] Nishesh Basavareddy (USA)

non prima delle 3:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) – Laura Siegemund (GER)

Tomas Machac (CZE) – [31] Stefanos Tsitsipas (GRE)

[Q] Nikola Bartunkova (CZE) – [10] Belinda Bencic (SUI)

COURT 6 – dall’1:00

Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA)

Xinyu Wang (CHN) – [24] Jelena Ostapenko (LAT)

COURT 7 – dall’1:00

Match di doppio

Janice Tjen (IDN) – Karolina Pliskova (CZE)

Botic van de Zandchulp (NED) – Juncheng Shang (CHN)

[Q] Linda Fruhvirtova (CZE) – Tereza Valentova (CZE)

COURT 13 – dall’1:00

[16] Jakub Mensik (CZE) – [Q] Rafa Jodar (ESP)

non prima delle 3:00

[31] Anna Kalinskaya – Julia Grabher (AUT)

Eliot Spizzirri (USA) – [Q] Yibing Wu (CHN)

COURT 14 – dall’1:00

Match di doppio

Peyton Stearns (USA) – Petra Marcinko (CRO)

Programma day4 Australian Open

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , , ,
Altri articoli
Pronostico Francesco Maestrelli-Novak Djokovic: secondo turno slam di tennis, Australian Open, del 22-01-2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostico Francesco Maestrelli-Novak Djokovic: secondo turno slam di tennis, Australian Open, del 22-01-2026
21 Gennaio 2026
Pronostico Jannik Sinner-James Duckworth: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Australian Open del 22-01-2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostico Jannik Sinner-James Duckworth: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Australian Open del 22-01-2026
21 Gennaio 2026
Pronostico Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego: derby azzurro al 2° turno dell’Australian Open 2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostico Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego: derby azzurro al 2° turno dell’Australian Open 2026
20 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.