Pronostici Tennis Australian Open 2026: il programma del day5 (22 gennaio). Subito derby azzurro. Sinner contro Duckworth

In arrivo un day5 dell’Australian Open 2026, primo slam di tennis del nuovo anno, molto importante per i colori azzurri col derby azzurro Musetti-Sonego, Sinner che torna in campo contro Duckworth e Maestrelli che si regala un match nel centrale della Rod Laver Arena contro Djokovic! Programma day5 Australian Open.

Programma day5 Australian Open: tanti azzurri in gioco

Nella notte tra mercoledì e giovedì mattina si gioca un day5 molto importante per i tennisti italiani impegnati al primo slam dell’anno in corso a Melbourne, l’Australian Open 2026, con ben due azzurri impegnati sul centrale. Ovviamente Jannik Sinner che inaugurerà ancora una volta la sessione serale della Rod Laver Arena nel match di secondo turno contro il padrone di casa James Duckworth, ma è anche Francesco Maestrelli, che dopo aver conquistato la sua vittoria negli Slam si è meritato la sfida contro il mostro sacro Novak Djokovic.

Ovviamente c’è grande attesa per il derby azzurro dei due Lorenzi, ovvero Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego, due che in doppio, pochi giorni fa, hanno vinto un titolo, ma ora si trovano uno contro l’altro. In campo anche Luciano Darderi impegnato contro l’argentino Sebastian Baez per questo secondo turno. Dopo aver visto solo Paolini (vincente) nella giornata precedente, ecco il ricco palinsesto degli azzurri:

Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA) – ore 1:00 italiane, Court 6

Tutti i match del day 5 Australian Open, order of play 22 gennaio 2026

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA) – ore 1:30, Margaret Court Arena [Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB) – non prima delle ore 3:30, Rod Laver Arena [WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle ore 9:00, Rod Laver Arena

Vediamo l’order of play del day 5 nella notte tra mercoledì e giovedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[6] Jessica Pegula (USA) – McCartney Kessler (USA)

non prima delle 3:30

[Q] Francesco Maestrelli (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)

non prima delle 9:00

[WC] James Duckworth (AUS) – [2] Jannik Sinner (ITA) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Varvara Gracheva (FRA)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Lorenzo Sonego (ITA)

non prima delle 3:30

Katerina Siniakova (CZE) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 9:00

[16] Naomi Osaka (JPN) – Sorana Cirstea (ROU)

Jaume Munar (ESP) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Ashlyn Krueger (USA) – [9] Madison Keys (USA)

[8] Ben Shelton (USA) – [Q] Dane Sweeny (AUS)

non prima delle 7:00

Marie Bouzkova (CZE) – [2] Iga Swiatek (POL)

Vit Kopriva (CZE) – [9] Taylor Fritz (USA)

KIA ARENA – dall’1:00

Rinky Hijikata (AUS) – [30] Valentin Vacherot (MON)

[13] Linda Noskova (CZE) – [WC] Taylah Preston (AUS) [Q] Arthur Gea (FRA) – [WC] Stan Wawrinka (SUI)

1573 ARENA – dall’1:00

Oksana Selekhmeteva – [26] Paula Badosa (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) – Ethan Quinn (USA)

[21] Elise Mertens (BEL) – Moyuka Uchijima (JPN) [21] Denis Shapovalov (CAN) – Martin Cilic (CRO)

ANZ Arena – dall’1:00

[15] Karen Khachanov – [Q] Nishesh Basavareddy (USA)

non prima delle 3:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) – Laura Siegemund (GER)

Tomas Machac (CZE) – [31] Stefanos Tsitsipas (GRE)

[Q] Nikola Bartunkova (CZE) – [10] Belinda Bencic (SUI)

COURT 6 – dall’1:00

Sebastian Baez (ARG) – [22] Luciano Darderi (ITA)

Xinyu Wang (CHN) – [24] Jelena Ostapenko (LAT)

COURT 7 – dall’1:00

Match di doppio

Janice Tjen (IDN) – Karolina Pliskova (CZE)

Botic van de Zandchulp (NED) – Juncheng Shang (CHN)

[Q] Linda Fruhvirtova (CZE) – Tereza Valentova (CZE)

COURT 13 – dall’1:00

[16] Jakub Mensik (CZE) – [Q] Rafa Jodar (ESP)

non prima delle 3:00

[31] Anna Kalinskaya – Julia Grabher (AUT)

Eliot Spizzirri (USA) – [Q] Yibing Wu (CHN)

COURT 14 – dall’1:00

Match di doppio

Peyton Stearns (USA) – Petra Marcinko (CRO)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

