Sabato tornano in campo i nostri big, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, ma sono in campo anche Djkovic, oltre a Swiatek e Rybakina nel tabellone dello slam di tennis femminile giunto al day7 a Melbourne. Programma day7 Australian Open.
Programma day7 Australian Open: tre azzurri in campo
Tanti azzurri in campo anche nel day 7 degli Australian Open 2026, in programma sabato 24 gennaio, in cui si completeranno i match di terzo turno, con qualche cambiamento di orario per il forte caldo. Per l’Italia in campo subito Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che apriranno il programma alle ore 00:30 italiane, invece che all’1:00 (come detto per il grande caldo previsto), ma anche Jannik Sinner sarà impegnato di notte.[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) – dalle 00:30 sulla John Cain Arena [15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) – dalle 00:30 sulla Kia Arena
Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle 2:00 sulla Rod Laver Arena
Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 24 gennaio 2026
Vediamo l’order of play del day 7 nella notte tra venerdì e sabato a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA – dalle 00:30
Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA)
non prima delle 2:00
Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA)
non prima delle 9:00
Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB)[16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS)
MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS)
non prima delle 2:00
Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA)
non prima delle 4:30[8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON)
non prima delle 9:00[31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL)
Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR)
JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE)
non prima delle 2:00[21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE)
non prima delle 7:00[WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE)
KIA ARENA – dalle 00:30[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA)
non prima delle 2:00[13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN)
match ancora da assegnare[16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.