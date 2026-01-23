Sabato tornano in campo i nostri big, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, ma sono in campo anche Djkovic, oltre a Swiatek e Rybakina nel tabellone dello slam di tennis femminile giunto al day7 a Melbourne. Programma day7 Australian Open.

Programma day7 Australian Open: tre azzurri in campo

Tanti azzurri in campo anche nel day 7 degli Australian Open 2026, in programma sabato 24 gennaio, in cui si completeranno i match di terzo turno, con qualche cambiamento di orario per il forte caldo. Per l’Italia in campo subito Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che apriranno il programma alle ore 00:30 italiane, invece che all’1:00 (come detto per il grande caldo previsto), ma anche Jannik Sinner sarà impegnato di notte.

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) – dalle 00:30 sulla John Cain Arena [15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) – dalle 00:30 sulla Kia Arena

Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle 2:00 sulla Rod Laver Arena

Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 24 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 7 nella notte tra venerdì e sabato a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dalle 00:30

Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA)

non prima delle 2:00

Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA)

non prima delle 9:00

Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB)

[16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30

[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS)

non prima delle 2:00

Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 4:30

[8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON)

non prima delle 9:00

[31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL)

Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE)

non prima delle 2:00

[21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE)

non prima delle 7:00

[WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE)

KIA ARENA – dalle 00:30

[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA)

non prima delle 2:00

[13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN)

match ancora da assegnare

[16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.