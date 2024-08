Si avvicina l’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2024. Vediamo l’anteprima con i protagonisti, gli azzurri al tabellone principale, le quote per la vittoria finale (maschile e femminile) e il calendario completo dell’evento di NY che ci terrà compagnia sino alle finali del 8 settembre. Anteprima US Open 2024.

Anteprima US Open 2024: i protagonisti e gli azzurri

Gli US Open 2024 di tennis saranno l’ultimo torneo del Grand Slam di questa stagione. Sono già iniziati i match di qualificazione e dalla prossima settimana si tornerà a fare sul serio, con Novak Djokovic fresco della vittoria della medaglia d’oro a Parigi che ha consacrato una grande carriera. Battendo Carlos Alcaraz. I due sono i grandi favoriti anche per la vittoria a New York, ma attenzione anche a Jannik Sinner, che in queste ore si giocherà la finale del Master 1000 di Cincinnati.

Djokovic aveva però perso contro Alcaraz nella finale dell’ultimo slam giocato, quello di Wimbledon, ma qui allo US Open è il campione in carica (l’anno prima vinse Carlos Alcaraz). Ancora prima era toccato a Daniil Medvedev che si presenta dietro ai big three anche quest’anno. Saranno da valutare le condizioni del nostro Jannik Sinner, che ha dato ottimi segnali di ripresa a Cincinnati, dopo aver saltato le olimpiadi, ma ha ancora qualche problema all’anca.

A livello statistico l’ultimo non europeo a vincere lo US Open è stato Juan Martin del Potro nel ormai lontano 2009. Gli americani sono però sempre i più vincenti nello slam di casa, con 19 vittorie statunitensi (seguono Spagna ed Australia con 6 vittorie a testa). Ripersi qui non è facile, e non lo sarà nemmeno per Nole visto che dal 2000 l’unico capace di difendere il titolo è stato Roger Federer che dal 2004 al 2008 vinse questo torneo addirittura per 5 volte consecutive.

ULTIMI VINCITORI US OPEN (MASCHILE-FEMMINILE)

2023 Novak Djokovic Coco Gauff

2022 Carlos Alcaraz Iga Swiatek

2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu

2020 Dominic Thiem Naomi Osaka

2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu

2018 Novak Djokovic Naomi Osaka

2017 Rafael Nadal Sloane Stephens

2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta

2014 Marin Cilic Serena Williams

L’Italia si presenta con Jannik Sinner principale protagonista che speriamo possa portarci al successo in un torneo in cui tradizionalmente i giocatori del Bel Paese hanno sempre fatto fatica. Gli azzurri potranno contare anche su Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli come testa di serie. Particolare attenzione al caratino che è in un ottimo momento culminato col bronzo a Parigi (Semifinale a Stoccarda, Finale al Queen’s, Semifinale a Wimbledon, Finale a Umago, Bronzo nel torneo olimpico), una serie di risultati che lo hanno fatto salire al numero #18 al mondo. Non vanno dimenticati anche i riscontri di Luciano Darderi (22 anni e n.38) e quelli di un Matteo Berrettini (n.44) che sta provando a ritrovare la strada, dopo la splendida doppietta di luglio tra Gstaad e Kitzbuehel.

Anteprima US Ope 2024: calendario completo

New York si giocherà da oggi, lunedì 19 agosto, fino a domenica 8 settembre. Le qualificazioni si disputeranno da oggi, lunedì 19, a giovedì 22 agosto, mentre i tabelloni principali andranno in scena da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre.

CALENDARIO US OPEN 2024

Lunedì 19 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Martedì 20 agosto: dalle ore 17.00, primo turno qualificazioni maschili e femminili

Mercoledì 21 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno qualificazioni maschili e femminili

Giovedì 22 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno qualificazioni maschili e femminili

Lunedì 26 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Martedì 27 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Mercoledì 28 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Giovedì 29 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Venerdì 30 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Sabato 31 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Domenica 1 settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Lunedì 2 settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Martedì 3 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 4 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 5 settembre: dalle ore 21.00 finale doppio misto, dall’1.00 semifinali femminili

Venerdì 6 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio femminile, dalle 21.00 e dall’1.00 semifinali maschili

Sabato 7 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio maschile, dalle 22.00 finale femminile

Domenica 8 settembre: dalle ore 20.00, finale maschile

Anteprima US Open 2024: quote slam maschile e femminile

Ecco gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dello US Open maschile e femminile.

