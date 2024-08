Continuano i primi turno del tabellone principale dello US Open 2024 di Tennis in corso a NY. Dopo aver incassato la prima free pick di ieri, nella maratona tra Nishioka-Kecmanovic, oggi ci occupiamo di un italiano impegnato nell’ultimo slam della stagione di tennis. Pronostico Fognini-Machac 27 agosto 2024.

Pronostico Fognini-Machac 27 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

Martedì pomeriggio a New York, non prima delle ore 18:30 italiane, si giocherà Fabio Fognini-Tomas Machac, match valido per il primo turno dello US Open 2024, l’ultimo slam della stagione di Tennis.

Fabio Fognini (numero #71 al mondo) ha giocato il suo ultimo torneo a San Marino, un Challenge sulla terra rossa della repubblica del titano, dove si è fermato in semifinale contro Muller, anche se il tennista ligure negli eventi importanti come uno slam riesce sempre a dare qualcosa in più.

Dall’altra parte il ceco Tomas Machac (#39) che sul cemento di Montreal e di Cincinnati di recente è sempre uscito al primo turno con un secco 0-2, contro Popyrin e contro Purcell. Anche alle Olimpiadi parigine non gli era andata troppo bene con l’eliminazione al secondo turno contro Zvererv. I due tennisti non si sono mai affrontati prima di oggi in quello che sarà un match inedito assoluto.

Pronostico Fognini-Machac 27 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per il primo turno del tabellone principale dello Slam ATP dello US Open 2024.

Le nostre scommesse su Fabio Fognini-Tomas Machac

Cassa alla prima per Brian ieri, oggi ci riproviamo prendendo in analisi la partita del Fogna su cui diamo la giocata principale @1.70 di quota, ma anche un azzardo da cippino fuori bilancio, con quota alta @4.50. Vi ricordiamo di seguire tutti i contenuti di Brian sul canale Telegram TENNIS MASTER .

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.