Pronostico Flavio Cobolli-Mariano Navone: analisi e scommesse tennis, primo turno Wimbledon del 30-06-2026

Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026
Pronostici Wimbledon
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29 Giugno 2026

Martedì dall’All England scende in campo Flavio Cobolli per l’esordio allo slam di tennis su erba, da numero 9 del seeding e contro l’argentino Mariano Navone. Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026.

Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Mariano Navone match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Esordio sull’erba inglese per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, che ha raggiunto la finale (poi persa con Zverev) nell’ultimo slam giocato a Parigi, anche se la sua preparazione sull’erba in vista di Wimbledon non è stata eccezionale, con un doppio ko agli inizi di Halle ed Hurlingam.

L’argentino Mariano Navone, numero 38 al mondo, è uscito ben prima di Cobolli al Roland Garros (al 2° turno contro Mensik), e anche lui non ha iniziato benissimo su erba, giocando solo il torneo di Mallorca dove inoltre è uscito subito al primo turno, e per mano di un altro italiano, Sonego.

Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026

Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026

Guida TV Tennis Wimbledon: dove vedere Cobolli-Navone?

Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 italiane di domani, martedì 30 giugno, sul No.2 Court. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Mariano Navone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Mariano Navone
30/06/2026
22:00
Bookmaker12
1.254.00
1.254.00
1.243.80
1.233.90
1.243.80

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Mariano Navone

L’azzurro ha vinto l’unico precedente, giocato ad Umago nel 2024 con un netto 2-0, ma qui potremmo vedere un pò più di sfida per un Over.

PRONOSTICO: OVER 34,5 GAMES @1.71

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