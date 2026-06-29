Pronostico Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic: analisi, guida tv e scommesse tennis Wimbledon del 29-06-2026

Pronostico Sinner-Kecmanovic 29 giugno 2026
Pronostici Wimbledon
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29 Giugno 2026

L’attesa è finita, inizia lo slam di tennis sull’erba inglese, il mitico Wimbledon, e dopo aver visto anteprima, quote e sorteggio, è ora di entrare nel vivo con il grande favorito e numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che apre il suo torneo contro Miomir Kecmanovic. Pronostico Sinner-Kecmanovic 29 giugno 2026.

Pronostico Sinner-Kecmanovic 29 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, esordirà lunedì 29 giugno alle 14:30 sul Campo Centrale. Come vuole la tradizione, infatti, è il campione in carica ad aprire il programma del Centrale dell’All England Club. Sinner si è preparato al meglio a tutto, anche al fattore meteorologico con il caldo che è una componente da non sottovalutare come abbiamo visto a Parigi. L’azzurro è tornato numero uno del mondo grazie ai trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, completando anche il prestigioso Carreer Golden Masters.

Miomir Kecmanovic è reduce da una stagione fin qui altalenante. Il serbo ha trovato il suo miglior risultato in semifinale ad Acapulco, dove ha eliminato anche il numero quattro del mondo Alexander Zverev, e si è rilanciato vincendo il Challenger 175 della Copa Faulcombridge. Grazie a questi successi, il ventiseienne di Belgrado è riuscito a risalire nel ranking dopo un inizio di 2026 particolarmente complicato. Ora Kecmanovic è 51esimo in graduatoria.

Pronostico Sinner-Kecmanovic 29 giugno 2026

Pronostico Sinner-Kecmanovic 29 giugno 2026

Guida TV Tennis Wimbledon: dove vedere Sinner-Kecmanovic?

Sinner-Kecmanovic, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic
29/06/2026
22:00
Bookmaker12
1.0120.00
1.0126.00
1.0117.00
1.0114.00
1.0115.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic

I due giocatori si sono affrontati 4 volte con 4 vittorie di Sinner, di cui una proprio a Wimbledon nel 2024 (6-1 6-4 6-2) e una, che sulla carta conta relativamente, alle Next Gen Finals nel 2019. Giochiamo su una grande partenza di Sinner.

PRONOSTICO: SINNER -8.5 GAMES @1.95

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