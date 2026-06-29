Lo slam di tennis di Wimbledon è speciale per Matteo Berrettini che all’All England anni fa raggiunse la finale, un obiettivo difficile da replicare, ma il romano ci proverà, iniziando la sua corsa contro un vecchio volpone come lo svizzero Stan Wawrinka. Pronostico Berrettini-Wawrinka 30 giugno 2026.

Pronostico Cobolli-Navone 30 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Stan Wawrinka match di tennis valido per il torneo Wimbledon 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Dopo aver rischiato di dover disputare le qualificazioni ed essere entrato nel tabellone principale grazie al forfait di Lorenzo Musetti, l’azzurro Matteo Berrettini esordirà nel main draw di Wimbledon 2026 contro la wild card elvetica.

Stan Wawrinka è sceso al numero 109 del ranking mondiale, ma ha un passato glorioso. Ha partecipato anche allo scorso slam parigino, e in quel caso uscì subito, battuto per 3 set a 1 dall’olandese De Jong.

Guida TV Tennis Wimbledon: dove vedere Berrettini-Wawrinka?

Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano e lo svizzero sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di domani, martedì 30 giugno, sul No.1 Court. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Stan Wawrinka

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Stan Wawrinka

Stranamente non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. Come abbiamo visto le quote favoriscono nettamente Berrettini, e siamo d’accordo in un successo dell’azzurro, ma con Over games.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.76

Contenuti Antepost Tennis Wimbledon

SORTEGGIO E CAMMINO DEGLI ITALIANI

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.