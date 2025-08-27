Mercoledì iniziano gli europei di pallacanestro, anche se l’EuroBasket 2025 degli azzurri di Gianmarco Pozzecco prenderà il via il giorno dopo, giovedì 28 agosto, con la sfida contro la Grecia di Giannis che ci ha già battuto in amichevole qualche giorno fa (e senza la stella ellenica). Pronostico Italia-Grecia Eurobasket 2025.

Pronostico Italia-Grecia Eurobasket 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo l’analisi di Italia-Grecia, match valido per la 1° giornata della fase a gironi di EuroBasker 2025. Il gruppo C degli azzurri si gioca alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro), e l’ItalBasket sarà in campo giovedì sera, 28 agosto, alle ore 20.30.

L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha chiuso il ciclo delle amichevoli con 4 vittorie e 2 ko, anche se le 2 sconfitte sono arrivate nelle sfide più recenti, ultima delle quali proprio contro gli ellenici, venerdì scorso ad Atene. Gli Azzurri questa volta dovrebbero finalmente poter contare su Danilo Gallinari, inutilizzato negli ultimi due test all’Acropolis.

Vero che anche la Grecia aveva giocato quell’amichevole senza il suo giocatore principale: Giannis Antetokounmpo che è ovviamente il punto di forza di una squadra che può vantare anche veterani d’esperienza come Sloukas, Papanikolaou, Mitoglou e Dorse e Spanoulis come ct.

I punti di forza degli azzurri, oltre a Gallinari, li sappiamo, con Simone Fontecchio su tutti, ma c’è anche un buon mix di giovani talenti (Niang, Diouf, Spagnolo e Procida) e veterani (Melli, Spissu, Ricci). Certo, con Donte Di Vincenzo la qualità del roster italiano sarebbe aumentata notevolmente, ma è inutile piangere sul latte versato.

Statistiche e precedenti Italia-Grecia

Italia e Grecia si sono affrontate 68 volte, l’ultima nell’amichevole di OAKA, ad Atene con la vittoria 76-74 degli ellenici anche se il bilancio totale rimane favorevole agli Azzurri, con 41 vinte e 27 perse.

La prima in assoluto l’8 maggio 1951 al Campionato Europeo a Parigi, in Francia, col successo 64-51 in favore dell’Italia. La vittoria più larga arrivò ai Giochi del Mediterraneo 1993, sempre in Francia a Castelnau le Lez, col +30 degli Azzurri, 99-69. La sconfitta più pesante invece in amichevole il 9 giugno 1999 ad Atene, Grecia-Italia 77-53 (-24), prima dell’Europeo poi vinto dalla squadra di Boscia Tanjevic.

Guida TV EuroBasket 2025: dove vedere Italia-Grecia?

La partita Italia-Grecia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si disputerà giovedì 28 agosto 2025 dalle ore 20:30 (orario italiano) alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro).

Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, SkyGo e NOWTv.

Italia-Grecia (Europei di Basket): quote e scommesse

Le quote dei bookmakers danno avanti la Grecia che si gioca @1.37 su Bet365 per la vittoria nel testa a testa, contro il @3.20 degli azzurri, mentre la linea di spread (handicap) da -5.5 punti di vantaggio agli ellenici. La partita ha una linea media Over-Under di 163.5 punti totali su Sisal.

Per questa prima partita non ci muoviamo con investimenti nelle scommesse, anche se pensiamo che purtroppo la Grecia ci batterà, e potrebbe farlo anche con 6+ punti di margine finale, quindi attenzione anche all’handicap pro Giannis e compagni.

