Dopo la sconfitta all’esordio cono la Grecia, gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco torneranno in campo sabato pomeriggio, 30 agosto, alle ore 14 alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol contro la Georgia per la 2° sfida degli europei di pallacanestro. Pronostico Italia-Georgia Eurobasket 2025.

Pronostico Italia-Georgia Eurobasket 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo l’analisi di Italia-Georgia, match valido per la 2° giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025, con Gruppo C degli azzurri in campo a Cipro.

L‘Italia perde all’esordio 66-75 contro la Grecia (31 punti per Giannis Antetokounmpo) ha avuto buone indicazioni da capitan Melli, da Pajola e dal debuttante Niang, mentre ha pagato la serata no da 4 punti (1/11 al tiro) di Simone Fontecchio che contro la Georgia dovrà necessariamente cambiare passo a livello realizzativo.

Al contrario la Georgia è stata convincente con la vittoria all’esordio per 83-69 sui campioni in carica della Spagna, con le ottime prove dell’ex Trento Kamar Baldwin, il lungo di Orlando Goga Bitadze, e Sandro Mamukelashvili (futuro giocatore dei Raptors) e nonostante un Toko Shengelia tenuto a soli 20 minuti.

Statistiche e precedenti Italia-Georgia

Italia e Georgia si sono affrontate 13 volte, l’ultima nel giugno nel 2023, in un’amichevole vinta a Trento per 78-69. In totale il bilancio è totalmente favorevole agli Azzurri, con 13 vittorie in altrettante sfide.

La prima sfida si è disputata a Siena nel febbraio 1998, con gli Azzurri che vinsero nettamente 90-43 in una partita valida per le qualificazioni a EuroBasket 1999, vinto dall’Italia di Boscia Tanjevic a Parigi. Non è però il successo più largo visto che il 6 giugno 2005, in amichevole a Bormio, gli Azzurri si imposero con un esagerato 112-48, +63!

Questa sarà la seconda sfida a livello europeo per queste due squadre, la prima, a EuroBasket 2017, fu vinta dagli Azzurri di Ettore Messina per 71-69 con 15 punti di Belinelli e 14 di Datome.

Guida TV EuroBasket 2025: dove vedere Italia-Georgia

La partita Italia-Georgia, valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si disputerà sabato 30 agosto 2025 dalle ore 14:00 (orario italiano) alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOWTv.

Italia-Georgia (Europei di Basket): quote e scommesse

I bookmakers sono tutti per l’Italia offerta @1.40 su Bet365 per la vittoria in testa a testa, mentre i Georgiani salgono @3.05. La linea di handicap è fissata a -6.5 per gli azzurri mentre l’Over/Under lo troviamo a 157.5 punti totali su Lottomatica.

Noi speriamo ovviamente in una vittoria azzurra, ma anche se dovesse arrivare, pensiamo che sarà una sfida combattuta e consigliamo GEORGIA +6.5 @1.83.

Tutti i contenuti su EuroBasket 2025

Sono tanti i contenuti che abbiamo preparato in questi giorni per farci trovare pronti con le scommesse sui prossimi europei di pallacanestro. Li trovate ai seguenti link:

👉VAI AD ANTEPRIMA E QUOTE ANTEPOST

👉VAI A CALENDARIO + GUIDA TV

👉VAI A CONVOCATI NAZIONALI

👉VAI AD ANALISI GIRONI EUROBASKET

Non dimenticate anche gli aggiornamenti e gli approfondimenti con le bonus pick che potrebbero uscire nel canale Telegram di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti qui sotto).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.