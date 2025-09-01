L’ItalBasket di Pozzecco torna in campo a Cipro per un importante 4° giornata del girone C, un match da vincere per blindare il pass verso gli ottavi contro la Spagna di Scariolo che ha lo stesso record di 2-1 dell’Italia, e anche le Furie Rosse dopo la sconfitta all’esordio si sono ripresi con 2 netti successi. Pronostico Italia-Spagna Eurobasket 2025.

Pronostico Italia-Spagna Eurobasket 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo l’analisi di Italia-Spagna, match valido per la 4° giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025, con Gruppo C degli azzurri in campo a Cipro.

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia, l‘Italia si è riscattata battendo nettamente Georgia e Bosnia e ora i ragazzi di Pozzecco sfidano le Furie Rosse di Scariolo per blindare il pass agli ottavi di finale di EuroBasket 2025.

Anche la Spagna ha perso al debutto contro la Georgia, ma poi non hanno avuto problemi a superare nettamente Bosnia e Cipro, ed entrambe le nazionali hanno ora un record di 2-1, per questo il match di martedì è così importante e secondo i bookmakers vedono il match abbastanza equilibrato, ma gli azzurri sono comunque avanti @1.70 contro la Spagna che si gioca fino @2.10 per la vittoria (spread di soli 1.5 punti). Linea Over-Under fissata a 154.5 punti totali.

Statistiche e precedenti Italia-Spagna, pallacanestro

Italia e Spagna si sono affrontate ben 68 volte, l’ultima nel giugno nel 2024, in un’amichevole vinta dagli Azzurri a Madrid per 87-84 dopo un overtime. In totale il bilancio è nettamente favorevole agli Azzurri, con 42 vittorie e 26 sconfitte, mentre nelle 17 gare a EuroBasket il bilancio è 12-5 per l’Italia.

La prima gara in assoluto si è svolta a Nizza nel lontano 1950, col successo per 41-35 dell’Italia sulla Spagna. L’ultimo incontro risale invece a circa un anno fa, nel giugno 2024, prima del Preolimpico, quando gli Azzurri di Pozzecco vinsero 87-84 dopo un overtime a Madrid. Il successo più largo per l’Italia è datato 28 maggio 1992, 96-70 (+26) a Trieste, mentre la sconfitta più pesante è del 20 maggio 1987 a Toledo, con le Furie Rosse che si imposero per 110-87, +23. Inoltre va ricordato che gli Azzurri, all’epoca allenati da Boscia Tanjevic, batterono proprio la Spagna a Parigi nella finale degli Europei 1999, il secondo storico titolo dell’Italia.

Guida TV EuroBasket 2025: dove vedere Italia-Spagna?

La partita Italia-Spagna, valida per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si disputerà martedì 2 settembre 2025 dalle ore 20:30 (orario italiano) alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro).

La partita Italia-Spagna, valida per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei 2025, sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOWTv.

