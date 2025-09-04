Ultima giornata della fase a gironi con l’Italia che arriva da 3 vittorie di fila e punta al primo posto nel girone C e alla vittoria contro i padroni di casa di Cipro sempre sconfitti in questi europei di pallacanestro. Pronostico Italia-Cipro Eurobasket 2025.

Pronostico Italia-Cipro Eurobasket 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo l’analisi di Italia-Cipro, match valido per la 5° giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025, con Gruppo C degli azzurri in campo a Cipro.

L’Italia ha la matematica certezza degli ottavi di finale dopo le vittorie su Georgia, Bosnia e anche Spagna, che hanno cancellato il ko contro la Grecia all’esordio per la nazionale di Pozzecco che ora punta anche al primato nel girone C (che comunque dipenderà dal risultato di Grecia-Spagna) prima di volare a Riga per la fase finale. Gli Azzurri saranno però senza Saliou Niang dopo la distorsione alla caviglia riportata dal giovane italiano contro le Furie Rosse.

La sfida contro Cipro rimane comunque alla portata, anche se i ciprioti giocano in casa, ma finora hanno sempre perso e con un record di 0-4 sono ovviamente fuori dai giochi.

Statistiche e precedente Italia-Cipro, e combinazioni verso gli ottavi

Sarà il primo confronto in assoluto in 99 anni di storia per la Nazionale.

La partita con Cipro e la gara tra Grecia e Spagna, ultima del programma a Limassol alle ore 20.30, determineranno la posizione degli Azzurri nel tabellone degli ottavi di finale, in programma domenica 7 settembre a Riga. Tutto abbastanza semplice: in caso di successo degli ellenici, l’Italia battendo Cipro sarebbe seconda; in caso di successo degli iberici, l’Italia battendo Cipro chiuderebbe prima.

In caso di secondo posto, l’Italia sarebbe nel lato di tabellone di Germania e Serbia, con un potenziale quarto contro i tedeschi; in caso di primo posto gli Azzurri sarebbero invece nel tabellone della Turchia, con un potenziale quarto con Lituania o Lettonia.

Guida TV Eurobasket 2025: dove vedere Italia-Cipro?

La partita Italia-Cipro, valida per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si disputerà giovedì 4 settembre 2025 dalle ore 17:15 (orario italiano) alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro).

Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport (Sky Sport Basket), e in live-streaming su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOW.

Quote e scommesse su Italia-Cipro (EuroBasket 2025)

Ovviamente le quote sono tutte per gli azzurri che per il testa a testa hanno una quota simbolica @1.01, e devono essere presi con handicap, ma si ragiona comunque su spread enormi (-34.5 punti).

Il nostro pronostico Italia-Cipro: UNDER 152.5 PUNTI @1.90

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Aumenta la fiducia dei bookmaker nelle chance di medaglia dell’Italia: un posto fra le prime tre del torneo si gioca a 7 su Planetwin365 e Goldbet. Gli azzurri non sono tra i favoriti ma hanno dimostrato di potersela giocare. Davanti a tutti, in lavagna, la Serbia di Nikola Jokic a 1,35, seguita dalla Germania campione del mondo, a 1,48, e dalla Francia a 3.

Serbia in “pole” anche per il suo primo titolo europeo, a 2,50, con in scia la Germania a 3. Si sale a 23 per l’impresa dell’Italia, a secco dal trionfo di Parigi nel 1999.

I betting analyst sorridono alla Serbia anche per lo scettro di Mvp: Jokic favorito, a 2,60, davanti alla coppia tedesca formata da Franz Wagner, a 6, e Dennis Schroeder, a 7. Più staccato, a 11, Giannis Antetokoumpo che con la sua Grecia ha regalato finora l’unico dispiacere agli Azzurri. Vale invece 29 volte la posta il colpo della stella italiana Simone Fontecchio.

