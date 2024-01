Pronostici Bundesliga 2023-24 19a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 26 al 28 gennaio. Free pick Eintracht Francoforte-Magonza.

Pronostici Bundesliga 2023-24 19a giornata: le sfide di cartello

La 19° giornata di Bundesliga inizia con l’anticipo di venerdì sera tra Eintracht Francoforte-Magonza di cui parliamo anche dopo in free pick.

Dopo il recupero vinto 1-0 con l’Union Berlino (in rete Guerreiro), il Bayern Monaco proverà a rientrare nella lotta per il titolo cercando altri 3 punti sul campo dell’Augusta, che è tornato alla vittoria nell’ultimo turno dopo quattro turni di digiuno.

Il Werder Brema vuole prolungare il suo ottimo momento, ma dovrà vedersela con un Friburgo che attualmente occupa il 7° posto. Sfida per il 3° posto tra Stoccarda-Lipsia, reduci entrambe da 2 sconfitte di fila: in 11 precedenti di Bundesliga, nessun successo per lo Stoccarda (2 pareggi e 9 sconfitte, compresa quella dell’andata).

Il Bayer Leverkusen capolista, che viene da 4 successi di fila, se la vedrà con il Borussia Monchengladbach, che non vuole cercare di tenersi lontano dalla zona calda della classifica e anche di questa partita abbiamo parlato QUI nel dettaglio.

Impegno casalingo per il Borussia Dortmund che, dopo 2 successi e altrettanti pareggi, ospita il Bochum contro cui ha pareggiato per 1-1 entrambi gli ultimi due precedenti, ma oggi servono i tre punti, e le quote sono tutte per i gallonerà.

Pronostici Bundesliga 2023-24 19a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

19° GIORNATA BUNDESLIGA

26.01. 20:30 Francoforte-Magonza

27.01. 15:30 Augusta-Bayern

27.01. 15:30 Brema-Friburgo

27.01. 15:30 Hoffenheim-Heidenheim

27.01. 15:30 Stoccarda-RB Lipsia

27.01. 15:30 Wolfsburg-Colonia

27.01. 18:30 Leverkusen-Monchengladbach

28.01. 15:30 Union Berlino-Darmstadt

28.01. 17:30 Dortmund-Bochum

Pronostici Bundesliga 2023-24 11a giornata: FREE PICK Eintracht Francoforte-Magonza

Come Free Pick diamo fiducia a Profeta che ci consiglia Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00 di quota massima che troviamo su Sisal.

Vi riportiamo una piccola parte dell’analisi completa che potrete leggere QUI: “L’Eintracht Francoforte è al sesto posto in classifica e nell’ultima giornata di Bundesliga è stato rimontato da 2-0 dal Darmstadt, squadra che ha gli stessi punti in classifica dei rivali odierni…Il Mainz sta viaggiando al di sotto di tutte le possibili aspettative. Dopo stagioni in zona medio alta in classifica, la squadra affidata a Jan Siewert viaggia con 11 punti in classifica, ultima insieme a Darmstadt e Colonia. Solo una vittoria in campionato, in casa contro il Lipsia a novembre ed un ruolino di marcia in trasferta di 6 punti ottenuti con 6 pareggi tutti consecutivi…Sembra veramente alta la quota della vittoria dei padroni di casa, visto tutte le premesse. Ci proviamo”.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

RENDIMENTO: +4.48

