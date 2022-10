Pronostici Champions League 25-26 Ottobre 2022. Martedì e mercoledì si gioca la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. Andiamo a vedere il programma delle partite che ci attendono con statistiche, ultime news, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Champions League 25-26 Ottobre: le partite di martedì

Nella serata di martedì scendono in campo i gruppi E, F, G e H di Champions League, con Milan e Juventus obbligate a vincere per poter continuare a sperare nel passaggio agli ottavi di finale della competizione. Nel gruppo E, i rossoneri sono impegnati sul campo della Dinamo Zagabria, con entrambe le squadre a 4 punti, dietro a Salisburgo e Chelsea, rispettivamente a 6 e 7 punti, che si sfidano in terra austriaca. I rossoneri, reduci dalla doppia sconfitta contro la squadra di Graham Potter, cercano disperatamente i 3 punti per poter giocarsi tutto all’ultima giornata, nella sfida interna con il Salisburgo del prossimo 2 novembre.

Situazione ancora più complicata per la Juventus, al terzo posto del gruppo H con 3 punti (gli stessi del Maccabi Haifa), impegnata sul campo del Benfica, secondo a 8 punti (gli stessi del PSG). I bianconeri, reduci dalla cocente sconfitta per 2-0 rimediata in Israele, devono necessariamente conquistare 6 punti negli ultimi due turni della fase a gironi della Champions League: un bottino pieno che potrebbe anche non bastare ai ragazzi di Massimiliano Allegri, nel caso in cui PSG prima e Benfica poi dovessero entrambe sconfiggere il Maccabi Haifa. Abbiamo parlato QUI anche di questa sfida.

A meno di clamorose sorprese, tutto già quasi deciso nel gruppo G, con il Manchester City (già matematicamente qualificato agli ottavi) che affronta il Borussia Dortmund in Germania, in una sfida che può valere il primo posto nel girone. Il match tra Siviglia e Copenhagen, entrambe a 2 punti, è una sorta di spareggio per accedere all’Europa League.

Nel Gruppo F, al Real Madrid (a 10 punti e qualificatosi con due turni di anticipo agli ottavi di Champions League) basta un pareggio sul campo del Lipsia, secondo a 6 punti, per conquistare matematicamente il primo posto del girone. Il club tedesco, però, non può permettersi passi falsi: lo Shaktar, a 5 punti, è infatti impegnato sul campo del Celtic, fanalino di coda del gruppo F con 1 solo punto, ma che in caso di successo potrebbe a sua volta tornare clamorosamente a sperare nella qualificazione.

Pronostici Champions League 25-26 Ottobre: le sfide di mercoledì

Mercoledì, invece, è il turno dei gruppi A, B, C e D, con Napoli e Inter padroni del proprio destino. Nel gruppo A gli azzurri, a punteggio pieno e già qualificati al prossimo turno, affrontano in casa i Rangers, ultimi a zero punti. In caso di successo, la squadra di Luciano Spalletti potrebbe conquistare il primo posto matematico nel girone con un turno di anticipo. Il Liverpool, secondo a 9 punti, è impegnato nella difficile trasferta di Amsterdam, contro l’Ajax, terzo a 3 punti.

Tutto aperto nel gruppo B, con Brugge e Porto, rispettivamente a 10 e 6 punti, che si sfidano per un posto agli ottavi di Champions League, con il club belga che può accontentarsi di un pareggio per conquistare non solo il passaggio al prossimo turno, ma anche il primo posto matematico nel girone. Sfida molto importante anche quella che vedrà affrontarsi Atletico Madrid e Leverkusen, a 4 e 3 punti nel girone.

Nel gruppo C l’Inter, seconda a 7 punti, ha tutto nelle proprie mani: in caso di successo interno con il Viktoria Plzen, all’ultimo posto del girone con zero punti, si qualificherebbe matematicamente agli ottavi con un turno di anticipo, in virtù degli scontri diretti a proprio favore con il Barcellona. I blaugrana, terzi a 4 punti, ospitano il Bayern Monaco, primo con 12 punti e già qualificato.

Situazione estremamente equilibrata nel gruppo D, con il Tottenham, a 7 punti, che sfida in casa lo Sporting Lisbona, a 6 punti. Il Francoforte, ultimo a 4 punti, ospita il Marsiglia, secondo a 6 punti e reduce dal doppio successo contro il club portoghese.

Le quote sulla UEFA Champions League 2022-23

