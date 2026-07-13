Francia e Spagna si ritrovano di fronte dopo la semifinale di Euro 2024 e questa volta si tratta della semifinale dei Mondiali di Calcio in campo martedì ad Arlington. Pronostico Francia-Spagna 14 luglio 2026.

Pronostico Francia-Spagna 14 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Francia-Spagna match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Francia ha messo in mostra l’ennesima dimostrazione della propria forza battendo 2-0 il Marocco e volando in semifinale. La squadra di Deschamps forse parte leggermente favorita per quanto visto in campo finora in questa coppa del mondo. Nemmeno il rigore fallito da Mbappe scalfito la determinazione dei transalpini che si sono imposti mettendo in mostra una grande organizzazione di squadra.

La Spagna ha invece superato il Belgio grazie al gol del subentrato Merino nei minuti finali. La Roja di De la Fuente non entusiasma sul piano del gioco e si affida soprattutto alle giocate di Lamine Yamal, ma controlla gran parte della partita e conquista così la seconda semifinale mondiale della sua storia.

Probabili Formazioni Francia-Spagna

FRANCIA (4-2-3-1) – Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. All. Deschamps

SPAGNA (4-2-3-1) – Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cuccurella; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Francia-Spagna?

Francia-Spagna si giocherà martedì 14 luglio, alle ore 21:00, all’AT&T Stadium di Arlington. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai 1, con possibilità di seguire il match anche su RaiPlay.

Migliori quote per Francia-Spagna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Francia-Spagna

La Spagna ha vinto gli ultimi 2 scontri diretti con la Francia, si tratta in entrambi i casi di semifinali, quella di Nations League del 2025 e quella degli Europei del 2024. Nel primo confronto fu uno spettacolare 5-4 per gli iberici, mentre ad Euro 2024 le Furie Rosse vinsero 2-1 in rimonta con tutto che si è risolto nel primo tempo. Per la posta in palio e la solidità difensiva mostrata da entrambe le nazionali, questa volta puntiamo su meno reti e spettacolo, e più pragmatismo per provare ad andare in finale.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.