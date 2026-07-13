Mercoledì al Mercedes Benz Stadium di Atlanta andranno in campo Inghilterra e i campioni in carica dell’Argentina nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio. Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026.

Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inghilterra-Argentina match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera ai quarti dove ha avuto bisogno dei supplementari, dopo lo spavento agli ottavi contro l’Egitto in cui i sudamericani hanno dovuto rimontare da 0-2 a 3-2 con anche un rigore sbagliato da Lionel Messi che però 39 anni può compiere l’ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022.

L’Inghilterra ha sempre concesso gol nella fase ad eliminazione diretta, senza brillare con un 2-1 di misura sul Congo, seguito dal 3-2 contro i padroni di casa messicani, e poi è arrivato il 2-1 contro la Norvegia di Haaland ai quarti. La nazionale dei Tre Leoni punta alla finale guidata anche lei dal proprio bomber, Harry Kane.

Probabili Formazioni Inghilterra-Argentina

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

ARGENTINA (4-1-3-2) – E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Molina; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Inghilterra-Argentina?

Inghilterra-Argentina si giocherà mercoledì 15 luglio, alle ore 21:00, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai 1, con possibilità di seguire il match anche su RaiPlay.

Migliori quote per Inghilterra-Argentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inghilterra-Argentina

Le due formazioni hanno concesso abbastanza dietro in queste ultime partite del mondiale. L’Inghilterra arriva da 3 partite di fila con entrambe le squadre a segno, con l’Argentina che allunga a 4 questa striscia di Gol/Gol su cui puntiamo anche per questa delicata semifinale, sperando che Messi da una parte e Kane dall’altra possano fare la differenza ed imporsi sulle difese avversarie.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.