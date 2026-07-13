Pronostico Inghilterra-Argentina: analisi e scommesse sulla semifinale dei Mondiali di calcio del 15-07-2026

Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
13 Luglio 2026

Mercoledì al Mercedes Benz Stadium di Atlanta andranno in campo Inghilterra e i campioni in carica dell’Argentina nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio. Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026.

Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inghilterra-Argentina match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera ai quarti dove ha avuto bisogno dei supplementari, dopo lo spavento agli ottavi contro l’Egitto in cui i sudamericani hanno dovuto rimontare da 0-2 a 3-2 con anche un rigore sbagliato da  Lionel Messi che però 39 anni può compiere l’ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022.

L’Inghilterra ha sempre concesso gol nella fase ad eliminazione diretta, senza brillare con un 2-1 di misura sul Congo, seguito dal 3-2 contro i padroni di casa messicani, e poi è arrivato il 2-1 contro la Norvegia di Haaland ai quarti. La nazionale dei Tre Leoni punta alla finale guidata anche lei dal proprio bomber, Harry Kane.

Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026

Pronostico Inghilterra-Argentina 15 luglio 2026

Probabili Formazioni Inghilterra-Argentina

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

ARGENTINA (4-1-3-2) – E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Molina; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Inghilterra-Argentina?

Inghilterra-Argentina si giocherà mercoledì 15 luglio, alle ore 21:00, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai 1, con possibilità di seguire il match anche su RaiPlay.

Migliori quote per Inghilterra-Argentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inghilterra-Argentina
15/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.703.003.00
2.653.003.00
2.653.003.05
2.703.003.00
2.652.953.05

Le nostre scommesse su Inghilterra-Argentina

Le due formazioni hanno concesso abbastanza dietro in queste ultime partite del mondiale. L’Inghilterra arriva da 3 partite di fila con entrambe le squadre a segno, con l’Argentina che allunga a 4 questa striscia di Gol/Gol su cui puntiamo anche per questa delicata semifinale, sperando che Messi da una parte e Kane dall’altra possano fare la differenza ed imporsi sulle difese avversarie.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Francia-Spagna: analisi, quote, formazioni, guida tv e scommesse semifinale Mondiale del 14-07-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Francia-Spagna: analisi, quote, formazioni, guida tv e scommesse semifinale Mondiale del 14-07-2026
13 Luglio 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
9 Giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026 USA: Chi vincerà? VIDEO col bracket delle previsioni, dai gironi alla finale
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Mondiali 2026 USA: Chi vincerà? VIDEO col bracket delle previsioni, dai gironi alla finale
6 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.