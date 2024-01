Pronostici Serie A 2023-24 22a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter le sfide più interessanti di un lungo turno che inizia venerdì 26 e si concluderà lunedì 29 gennaio.

Pronostici Serie A 2023-24 22a giornata: anticipo del venerdì

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Prati, Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

STATISTICHE

-Il Cagliari ha perso solo una delle ultime nove sfide in Serie A contro il Torino (3V, 5N).

-Il Cagliari è imbattuto da sei gare casalinghe in Serie A (4V, 2N). I sardi hanno ottenuto l’83% dei punti in questa Serie A in incontri interni (15 sui 18 totali).

-Il Torino è la squadra che ha subito meno gol (due) e mantenuto la porta inviolata più volte (cinque) in Serie A da inizio dicembre. In generale, sono 10 i clean sheet ottenuti dai granata in questo campionato (meno solo dei 12 di Inter e Juventus).

-Il Torino ha collezionato 28 punti in questa Serie A segnando appena 18 reti, in media 1.6 punti ogni gol realizzato.

-Cagliari (34.9%) e Torino (39.5%) sono due delle quattro squadre con la più bassa precisione di tiro nei cinque grandi campionati europei in corso (insieme a Genoa, con il 38.5% e il Siviglia, 39.1%).

TIPS: UNDER 2.5 @1.60

Pronostici Serie A 2023-24 22a giornata: le partite di sabato

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

STATISTICHE

-L’Atalanta è imbattuta da 12 gare contro l’Udinese in Serie A (7V, 5N). L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte contro l’Atalanta in Serie A (8N, 6P), restando ben nove volte senza segnare nel parziale.

-’Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime quattro sfide interne in Serie A.

-Nelle ultime sei giornate, l’Atalanta ha avuto una media punti di 2.16 e di gol segnati di 2.3 in Serie A, dopo che nelle quattro gare precedenti disputate aveva raccolto in media 0.25 punti a partita e realizzato 0.8 reti ad incontro.

-L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti grazie ai centrocampisti (16) in questo campionato – più in generale, dall’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini (stagione 2016/17) solamente Borussia Dortmund (262) e Manchester City (253) contano più reti realizzate da giocatori di questo reparto rispetto alla Dea (250) nei cinque principali tornei europei.

-Da inizio dicembre l’Udinese ha segnato 14 gol in otto partite di campionato per una media di 1.75 a incontro, ben cinque in più rispetto alle precedenti 13 uscite nel torneo (9/13, 0.7 reti a match).

-Nove degli ultimi 11 gol subiti in campionato dall’Udinese sono arrivati nel secondo tempo, di cui sette nell’ultimo quarto d’ora di partita – quella di friulani in particolare è la formazione che ha perso più punti con gol subiti dopo il 75° minuto di partita in questa Serie A (15).

TIPS: OVER 2.5 @1.67

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

STATISTICHE

-Juventus ed Empoli non pareggiano una sfida in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008; da allora, 11 successi bianconeri e due dei toscani. La Juventus ha vinto 12 delle 14 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (1N, 1P).

-Questa è solo la 10° occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A. L’Empoli ha collezionato appena 16 punti in questa Serie A e non ha mai fatto peggio dopo le prime 21 gare giocate in un singolo massimo campionato.

TIPS: JUVENTUS @1.25

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

STATISTICHE

-Il Milan è imbattuto da 16 gare di fila contro il Bologna in Serie A (13V, 3N). Il Milan non ha subito gol in alcuna delle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A.

-A partire dall’anno solare 2016, il Bologna ha perso 13 delle 17 sfide contro il Milan in Serie A (1V, 3N): è la squadra contro cui ha incassato più sconfitte nel periodo nella massima serie.

-Il Milan è la squadra più prolifica nel corso dei primi tempi in questa Serie A, con 23 reti messe a segno prima dell’intervallo; dall’altra parte, il Bologna ha subito gol nel corso dei primi 45 minuti di gioco in ciascuna delle ultime tre gare di campionato.

TIPS: MILAN SEGNA PER PRIMO @1.45

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 2023-24 22a giornata: le partite di domenica

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa

STATISTICHE

-Il Genoa è imbattuto in casa contro il Lecce in Serie A: cinque successi e due pareggi nei sette precedenti.

-Il Genoa non ha perso nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A (2V, 4N).

-Il Lecce ha chiuso quattro delle ultime cinque gare di Serie A con una sconfitta e senza segnare.

-Genoa e Lecce sono due delle squadre che calciano meno corner in questa Serie A (combinano per 8.09 calci d’angolo).

TIPS: UNDER 8.5 CORNER @1.85

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

STATISTICHE

-Il Monza è soltanto una delle due squadre, insieme al Livorno (due sconfitte su due), contro cui il Sassuolo non ha mai vinto in Serie A: due successi brianzoli e un pareggio in tre precedenti nel massimo campionato.

-Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sei partite contro squadre lombarde in Serie A (tra queste due ko proprio con il Monza).

-Il Monza ha perso tre delle ultime quattro partite all’U-Power Stadium in campionato (1V).

-Il Sassuolo non ha segnato nelle ultime due trasferte di campionato (contro Milan e Juventus).

-Il Monza ha mostrato ancora problemi di approccio anche con l’Empoli: decimo gol subito nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (almeno due più di qualsiasi altra squadra), mentre solo Inter e Fiorentina (entrambi sette) hanno realizzato più reti del Sassuolo (sei) in questo intervallo temporale nel torneo in corso.

TIPS: OVER 2.5 @1.72

VERONA-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Saponara, Henry, Lazovic. All. Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Il Frosinone ha vinto tutti i tre precedenti contro il Verona in Serie A. Nonostante il Frosinone abbia vinto tutte le tre sfide contro il Verona in Serie A, entrambe le squadre hanno sempre segnato in questi tre incontri: 11 reti in totale (3.7 di media).

-Nessuna formazione dei maggiori cinque tornei europei 2023/24 ha sbagliato più calci di rigore del Verona: tre errori su quattro tentativi per l’Hellas (a tre anche Stoccarda e Mainz).

-Solo Granada e Almería (entrambi uno) hanno guadagnato meno punti in trasferta del Frosinone (due in 10 match fuori casa) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

TIPS: GOL SI @1.80

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri

STATISTICHE

-La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 54 su 135 partite, completano il bilancio 41 pareggi e 40 successi biancocelesti.

-Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro la Lazio in Serie A (2P), segnando 20 reti nel periodo (esattamente due di media a match).

-La Lazio ha vinto le ultime quattro partite di campionato, i biancocelesti non hanno mai ottenuto cinque successi di fila in Serie A con Maurizio Sarri allenatore.

-Il Napoli ha perso le ultime tre trasferte di campionato senza segnare.

TIPS: GOL SI @1.95

FIORENTINA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

STATISTICHE

-Solo contro il Milan (56), l’Inter ha pareggiato più sfide in Serie A che contro la Fiorentina (55) – 71 successi nerazzurri e 45 vittorie viola in 171 precedenti nel torneo completano il bilancio.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 13 sfide contro l’Inter in Serie A (5N, 7P): 1-0 al Meazza il 1° aprile 2023.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei trasferte contro la Fiorentina in Serie A: tre pareggi che sono stati seguiti da tre successi.

-La Fiorentina non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro gare giocate in tutte le competizioni (una delle quali di 120 minuti, contro il Bologna in Coppa Italia).

-Sfida tra due delle tre squadre che concedono meno tiri in media a partita all’avversario in questo campionato: l’Inter 9.95 di media, la Fiorentina 10.15 (stesso dato del Napoli).

TIPS: UNDER 2.5 @1.95

Pronostici Serie A 2023-24 22a giornata: posticipo del lunedì

SALERNITANA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Simy, Kastanos. All. Inzaghi F.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

STATISTICHE

-La Roma è rimasta imbattuta in otto delle nove sfide contro la Salernitana in Serie A (6V, 2N), pareggiando 2-2 entrambe le ultime due. La Roma ha vinto tre delle quattro gare fuori casa contro la Salernitana in Serie A (1P), mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi tre successi.

-La Roma ha subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato.

-La Salernitana ha vinto solo due delle ultime 22 partite giocate in Serie A (6N, 14P) – tra le squadre che hanno giocato almeno 20 gare nel periodo (da inizio giugno 2023) nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Almería ha fatto peggio (zero successi).

-La Roma è la squadra che concede meno corner, la Salernitana quella che nel concede di più.

TIPS: ROMA -1.5 CORNER @1.85

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB