Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma il 17-18 maggio in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @3.43. Pronostici Serie A giornata 37.

Pronostici Serie A giornata 37: tutte le partite in un click

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 37° giornata di Serie A, in campo il 17 e 18 maggio 2025.

GENOA-ATALANTA

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-LAZIO

JUVENTUS-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

VERONA-COMO

Multipla Serie A 37° giornata: schedina quota @3.43

Anche per questa 37° giornata di Serie A abbiamo scelto una piccola selezione tre partite per la nostra multipla @3.43 sul campionato di calcio italiano:

MULTIPLA SERIE A 37° GIORNATA @3.43

Juve-Udinese: 1

Lecce-Torino: UNDER 2.5

Roma-Milan: GOL SI

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.