Pronostici Super Bowl LVIII. Ormai ci siamo, è tutto pronto per il Big Game di domenica 11 febbraio. Dopo aver visto statistiche, curiosità, le migliori prestazioni giocatori e le scommesse più strane, veniamo al pezzo principale di analisi di Chiefs-49ers con i nostri consigli finale per le scommesse.

Pronostici Super Bowl LVIII: perché possono vincere i Chiefs

Si avvicina l’11 febbraio, quando a Las Vegas saranno in campo Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers per completare la stagione 2024 di Football Americano NFL e per giocarsi il Lombardi Trophy del 58° Super Bowl.

Iniziamo dai punti di forza dei Chiefs che stanno ovviamente nell’esperienza di giocare il 4° Super Bowl in 5 anni, con la possibilità di una vittoria in back to back, e l’artefice di tutto questo è Patrick Mahomes, l’arma in più. I numeri in carriera del QB dei Chiefs sono impressionanti: in 17 partite di post-season ha tenuto un record di 14-3 generando 4,802 yards (67% di completati) per 39 touchdowns a fronte di soli 7 intercetti, e a tutto questo aggiunge anche 458 yards e 5 TD su corsa. In particolare nelle ultime 6 partite di post-season il già 2 volte campione del SB ha completato il 70% di lanci con 11 TD e nemmeno un intercetto, impressionante. Mahomes è forte anche di un 11-1-1 ATS nelle scommesse quando i suoi Chiefs aprono da sfavoriti (inoltre dal 2001 gli underdogs al Super Bowl hanno tenuto un 15-7 ATS nelle scommesse).

A dire il vero Mahomes non è l’unica arma in più per KC, c’è anche il coaching staff, con a capo Andy Reid che è uno dei migliori allenatori della storia della NFL. Domenica Reid allenerà nel suo 5° Super Bowl e rimane una delle menti offensive più innovative di sempre, che si completa alla grande con quel Steve Spagnuolo, coordinatore della difesa, che fu l’architetto della difesa che limitò Tom Brady nella stagione da 18-0 dei Patriots, con un Super Bowl vinto a sorpresa dai Giants di Eli Manning. Tutti pensano all’attacco e a Mahomes, ma KC ha tenuto gli avversari sotto i 28 punti in 20 partite stagionali, non era mai successo nella storia della NFL. Tutte le ultime 4 squadre che hanno tenuto numeri simili (Ravens 2000, Buccaneers 2002, Steelers 2005 e Packers 2010) hanno poi vinto il Super Bowl. In questa stagione KC ha concesso appena 17.3 punti di media, un numero che cala ulteriormente a 13.7 in post-season, nonostante i Chiefs abbiano sfidato attacchi potenti come Miami e Baltimore.

Chiudiamo col Running Game, anche in questo caso punto di forza di KC (come lo sarà per SF dall’altra parte, e lo vedremo tra poco). Anche in questo caso tutti a guardare a Mahomes e Kelce, ma Isiah Pacheco non è da meno, e potrebbe essere il vero giocatore che farà la differenza. Pacheco ha una media di 90 total yard nella sua carriera ai playoffs, e ha sempre segnato nelle ultime 4. In post-season ha una media di 20+ tentativi di corsa. La difesa dei 49ers è solida, ma più sui lanci, visto che sulle corse è molto più modesta (15° in in rushing defense DVOA), anche per colpadei tanti infortuni che hanno limitato un reparto che ha concesso 97 rushing yards di media in stagione, un numero che però è aumentato vertiginosamente e in modo preoccupante nelle ultime 3 partite (147).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Super Bowl LVIII: perchè possono vincere i 49ers

Per i San Francisco 49ers questo sarà IL revenge game per antonomasia, visto che proprio i Chiefs li hanno battuti al Super Bowl di 4 anni fa. La forza principale della squadra di Kyle Shanahan sta nella versatilità e nelle tante armi del proprio attacco con ricevitori come Brandon Aiyuk e George Kittle ma anche un running back come Christian McCaffrey e non dimentichiamo Deebo Samuel, un altro giocatore offensivo che può essere usato sui lanci come sul running game. Questa varietà rende il playbook di Shanahan davvero vasto e cin tante possibilità per mettere in difficoltà le difese avversarie, aiutando il lavoro del QB Brook Purdy.

Proprio il running game sarà un arma importante con Christian McCaffrey che con SF è arrivato a 38 total touchdowns in 32 partite, inclusi 4 TD nelle 2 prestazioni di playoffs di questa stagione, e potrà essere un giocatore importante anche al Big Game, soprattutto se andiamo a vedere i modesti numeri della difesa su terra di KC. Non è un caso che CMC sia il primo giocatore in lista per l’MVP, tolti i due quaterback.

A livello difensivo l’ultimo punto di forza di SF che è stata la 2° squadra che ha concesso meno TD ai tight end avversari, appena 3 in tutta la stagione. Considerando quanto Kelce sia importante per l’attacco di KC, riuscire a togliere forza ad un arma così importante per gli avversari sarà un jolly da non sottovalutare per i 49ers.

Ecco i numeri statistici principali e a favore dei 49ers:

EPA: 49ers +0.26 vs Chiefs +0.10

DVOA Rank: 49ers #2 vs Chiefs #5

Pt Diff: 49ers +193 vs Chiefs +77

Trend Super Bowl pre-game e live betting

Vediamo i betting trend più importanti per il Big Game. Iniziamo dal trend che ci siamo portati dietro per tutto l’anno, gli Under nei 2° Tempi dei Chiefs, usciti in 18 partite su 20 quest’anno! In queste partite abbiamo visto appena 14.4 punti di media per un trend che è continuato con un perfetto O/U 0-3 anche in post-season dove KC ha concesso un totale di appena 10 punti nei secondi tempi contro attacchi del calibro di Dolphins, Bills e Ravens. Consigliamo UNDER 23.5 2° TEMPO.

Nelle ultime 22 partite da underdog i Chiefs hanno ripagato gli scommettitori con un impressionante 17-4-1 ATS, compreso il recente conference game contro Baltimore dove Mahomes e compagni erano sfavoriti come oggi.

Dalla parte dei 49ers ci sono i grandi finali di partita. In questa stagione San Francisco ha macinato un 15-4 ATS nelle scommesse sui 4° quarti

Alcuni consigli che potranno tornarvi utili per le scommesse live durante il Big Game:

1° QUARTO

-La squadra che segna per prima ha vinto 11 degli ultimi 15 SB.

-La squadra che segna per prima ha vinto il 65% dei SB totali (37-20).

-Quando la prima squadra segna con una safeties (3 volte) ha sempre vinto il SB.

-Chi va in vantaggio di 10+ punti nel primo quarto ha vinto il 75% delle volte (3-1).

-Chi ha chiuso senza segnare nel 1° quarto ha vinto solo nel 23.1% dei casi (6-20).

-49ers 9-2 di record (81.8%) quando chiudono avanti il 1° Quarto.

-49ers 4-2 di record (66.7%) quando chiudono in svantaggio il 1° Quarto.

-Chiefs 9-0 di record (100%) quando chiudono avanti il 1° Quarto.

-Chiefs 1-5 di record (16.7%) quando chiudono in svantaggio il 1° Quarto.

1° TEMPO

-La squadra in vantaggio a fine 1° Tempo ha vinto il 77.4% dei SB (41-12).

-Nessuna squadra ha rimontato vincendo un SB dopo aver chiuso a 0 il 1° Tempo.

-Le squadre avanti di 3 o meno punti a fine 1° Tempo hanno però perso 5 degli ultimi 10 SB.

-49ers 9-2 di record (81.1%) quando chiudono avanti il 1° Tempo.

-49ers 4-3 (57,1%) quando chiudono in svantaggio il 1° Tempo.

-Chiefs 8-2 di record (80%) quando chiudono avanti il 1° Tempo.

-Chiefs 6-3 (66,7%) quando chiudono in svantaggio il 1° Tempo.

3° QUARTO

-La squadra che ha chiuso in vantaggio il 3° quarto ha vinto il 77.3% dei SB.

-La squadra avanti di 3 punti o meno a fine 3° quarto hanno però perso 4 volte su 5 (1-4).

-Viceversa la squadra avanti con 3+ punti di margine a fine 3° quarto ha un record di 41-9.

-49ers 10-1 di record (90%) quando chiudono avanti il 3° quarto.

-49ers 4-4 di record (50%) quando chiudono in svantaggio il 3° quarto.

-Chiefs 8-1 di record (88.9%) quando chiudono avanti il 3° quarto.

-Chiefs 3-4 di record (42.9%) quando chiudono in svantaggio il 3° quarto.

I nostri consigli su Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers

Non è un mistero che avessimo puntato su Baltimore vincente del Super Bowl, e non è un mistero che appena finito il conference championship, ci siamo subito mossi in direzione dei Chiefs e di Mahomes MVP per il Big Game. Ora vediamo di riassumere altre linee e idee interessanti che abbiamo già discusso anche in altri articoli o in passato.

Per esempio se ci seguite da un pò conoscete bene il trend da Under dei Chiefs nei 2° tempi, una giocata risultata corretta in 18 partite stagionali su 20 per KC e che abbiamo citato anche prima.

Mettiamo però le mani avanti dicendo che il Super Bowl è l’evento più seguito e anche più scommesso, ma questo non significa che sia il miglior evento su cui puntare, anzi. Il fatto che sia una partita secca, così importante, e con un contorno mass mediatico così massiccio, rende il Big Game una delle manifestazioni dove è più difficile trovare valore, quindi andateci piano con gli investimenti.

Questi che trovate di seguito sono tutti i consigli che abbiamo dato in questi giorni, anche se per le giocate ufficiali con stake vi rimandiamo al nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

NFL SUPER BOWL LVIII TIPS

PRE-GAME

🔸CHIEFS +2.5 @1.84

🔸UNDER 23.5 2° TEMPO @1.90

🔸CHIEFS OVER 1.5 FIELD GOAL @1.82

PROP BET

🔸PURDY UNDER 249.5 PASSING YARD @1.77

🔸PURDY UNDER 1.5 TD PASS @2.00

🔸PURDY OVER 12,5 RUSHING YARD @1.90

🔸MAHOMES UNDER 269.5 PASSING YARD @1.70

🔸KITTLE OVER 44.5 PASSING YARD @1.77

🔸MCCAFFREY OVER 18.5 CORSE @1.83

🔸PACHECO OVER 15,5 CORSA PIU LUNGA @1.86

🔸KELCE UNDER 6.5 RICEZIONI @2.30

🔸AYUK OVER 59.5 YARD RICEZIONE @1.90

🔸RICE OVER 64,5 YARD RICEZIONE @1.82

ANTEPOST

🔸CHIEFS VINCONO SUPER BOWL @2.10

🔸PATRICK MAHOMES MVP @2.25

🔸CHRISTIAN MCCAFFREY MVP @5.00

Noi vi diamo appuntamento a sabato con il video di Guru sulle ultime curiosità, scommesse, movimenti di mercato sul Big Game. Sarà l’ultimo appuntamento prima del Super Bowl. Ecco tutti gli altri contenuti usciti in questi giorni:

-Super Bowl 58: numeri e statistiche

-Prop bet, prestazioni giocatori al big game

-Le pick esotiche sul Big game

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB