Continuano i quarti di finale a Melbourne per l’Australian Open 2026, primo slam della nuova stagione di tennis, giornata importante per i colori azzurri visto che Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocano l’accesso alle semifinali contro Shelton e Djokovic. Programma day 11 Australian Open.
Programma day 11 Australian Open: tornano Sinner e Musetti
Un day11 dell’Australian Open 2026 di Tennis da non perdere nella notte tra martedì e mercoledì dove tornano in campo i due big azzurri che si giocano l’accesso alle semifinali. Lorenzo Musetti, capace di superare nettamente in tre set Fritz agli ottavi, se la vedrà contro il vincitore di 10 Australian Open Novak Djokovic che non ha bisogno di tante presentazioni e si presenta a questo match anche più riposato rispetto al toscano. Jannik Sinner, reduce dal derby con Darderi, se la vedrà con il bombardiere statunitense Ben Shelton.
In campo femminile spazio alle sfide tra Elena Rybakina-Iga Swiatek e Jessica Pegula-Amanda Anisimova. Il Campo Centrale, ovvero la Rod Laver Arena, è dotato di tetto retrattile: c’è dunque la possibilità che venga chiuso qualora dovessero esserci avverse condizioni climatiche, come un caldo esagerato.
Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 28 gennaio 2026
Vediamo l’order of play del day 11 nella notte tra martedì e mercoledì a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA
Dall’1:30[5] Elena Rybakina (KAZ) – [2] Iga Swiatek (POL)
non prima delle 3:00[6] Jessica Pegula (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA)
non prima delle 4:30[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)
dalle 9:00[8] Ben Shelton (USA) – [2] Jannik Sinner (ITA)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
