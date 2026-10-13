Vediamo il programma completo e la guida tv della 2° giornata di UEFA Champions League in campo tra martedì 13 e mercoledì 14, con le italiane, i big match da non perdere e anche gli aggiornamenti delle quote antepost. Champions giornata 2.

Champions giornata 2: programma completo e guida tv

La Champions League riparte dopo la sosta per le nazionali con la 2ª giornata della fase campionato, in programma martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Le quattro italiane ci arrivano con bilanci diversi: il Como ha vinto all’esordio assoluto nella competizione, la Roma ha pareggiato a Istanbul, Inter e Napoli sono ancora a zero punti. Martedì si giocano Villarreal-Napoli e Inter-Club Brugge, entrambe alle 21; mercoledì il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18.45, poi all’Olimpico c’è Roma-Real Madrid, con José Mourinho di nuovo a Roma da avversario.

Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Roma-Real Madrid, in esclusiva su Prime Video. Manchester City-PSG è visibile anche in chiaro su TV8.

Martedì 13 ottobre

18.45 Lens-Sporting

18.45 Sabah-Slavia Praga

21.00 Arsenal-Lille

21.00 Atlético Madrid-Manchester United

21.00 Galatasaray-Barcellona

21.00 Inter-Club Brugge

21.00 Lipsia-PSV Eindhoven

21.00 Viking-Bayern Monaco

21.00 Villarreal-Napoli

Mercoledì 14 ottobre

18.45 Feyenoord-Como

18.45 LASK-Liverpool

21.00 Aston Villa-Fenerbahçe

21.00 Bodø/Glimt-Borussia Dortmund

21.00 Manchester City-PSG (anche su TV8)

21.00 Real Betis-Porto

21.00 Roma-Real Madrid (Prime Video)

21.00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene

21.00 Slovan Bratislava-Stoccarda

Classifica UEFA Champions League 2026-2027

Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff.

PSG 3 Bayern Monaco 3 Barcellona 3 Manchester United 3 Como 3 Sporting 3 Stoccarda 3 Manchester City 3 Aston Villa 3 Lens 3 Real Betis 3 Borussia Dortmund 3 Liverpool 3 Real Madrid 3 Arsenal 3 AEK Atene 3 Roma 1 Shakhtar Donetsk 1 Fenerbahçe 1 PSV Eindhoven 1 Villarreal 0 Club Brugge 0 Lille 0 Slavia Praga 0 Atlético Madrid 0 Inter 0 LASK 0 Napoli 0 Galatasaray 0 Viking 0 Porto 0 Lipsia 0 Feyenoord 0 Sabah 0 Slovan Bratislava 0 Bodø/Glimt 0

Le partite delle italiane in Champions League e i big match

Fuori dai confini italiani il cartellone propone Manchester City-PSG, in chiaro anche su TV8: i campioni d’Europa in carica hanno aperto il torneo con il 6-1 allo Slovan Bratislava, gli inglesi con il 2-0 in casa del Porto. Martedì sera spiccano Atlético Madrid-Manchester United e Galatasaray-Barcellona, con i catalani reduci dal 5-1 al Feyenoord, mentre l’Arsenal, che ha battuto il Napoli al Maradona, riceve il Lille.

Ovviamente per i match delle squadre italiane abbiamo visto i dettagli con le nostre analisi e i consigli per le scommesse che trovate qui:

INTER-BRUGES

VILLARREAL-NAPOLI

FEYENOORD-COMO

ROMA-REAL MADRID

Quote antepost Champions League

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027 dove in testa troviamo il Barcellona @5 che si lascia alle spalle i bi-campioni del PSG @6.50 al pari di Arsenal @6.50 e Bayern Monaco @6.50. Poco più indietro il Real Madrid @8 di Mourinho, poi arriva il Manchester City @10 che apre la serie di squadre in doppia cifra, davanti alle altre inglesi Liverpool @17 e Manchester United @26.

Alle spalle delle inglesi arriva la prima italiana, l’Inter @34 mentre sono ancora più indietro la Roma @51 e il Napoli @67 che è alla pari col Como @67 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.