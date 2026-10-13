Vediamo il programma completo e la guida tv della 2° giornata di UEFA Champions League in campo tra martedì 13 e mercoledì 14, con le italiane, i big match da non perdere e anche gli aggiornamenti delle quote antepost. Champions giornata 2.
Champions giornata 2: programma completo e guida tv
La Champions League riparte dopo la sosta per le nazionali con la 2ª giornata della fase campionato, in programma martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Le quattro italiane ci arrivano con bilanci diversi: il Como ha vinto all’esordio assoluto nella competizione, la Roma ha pareggiato a Istanbul, Inter e Napoli sono ancora a zero punti. Martedì si giocano Villarreal-Napoli e Inter-Club Brugge, entrambe alle 21; mercoledì il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18.45, poi all’Olimpico c’è Roma-Real Madrid, con José Mourinho di nuovo a Roma da avversario.
Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Roma-Real Madrid, in esclusiva su Prime Video. Manchester City-PSG è visibile anche in chiaro su TV8.
Martedì 13 ottobre
- 18.45 Lens-Sporting
- 18.45 Sabah-Slavia Praga
- 21.00 Arsenal-Lille
- 21.00 Atlético Madrid-Manchester United
- 21.00 Galatasaray-Barcellona
- 21.00 Inter-Club Brugge
- 21.00 Lipsia-PSV Eindhoven
- 21.00 Viking-Bayern Monaco
- 21.00 Villarreal-Napoli
Mercoledì 14 ottobre
- 18.45 Feyenoord-Como
- 18.45 LASK-Liverpool
- 21.00 Aston Villa-Fenerbahçe
- 21.00 Bodø/Glimt-Borussia Dortmund
- 21.00 Manchester City-PSG (anche su TV8)
- 21.00 Real Betis-Porto
- 21.00 Roma-Real Madrid (Prime Video)
- 21.00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
- 21.00 Slovan Bratislava-Stoccarda
Classifica UEFA Champions League 2026-2027
Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff.
- PSG 3
- Bayern Monaco 3
- Barcellona 3
- Manchester United 3
- Como 3
- Sporting 3
- Stoccarda 3
- Manchester City 3
- Aston Villa 3
- Lens 3
- Real Betis 3
- Borussia Dortmund 3
- Liverpool 3
- Real Madrid 3
- Arsenal 3
- AEK Atene 3
- Roma 1
- Shakhtar Donetsk 1
- Fenerbahçe 1
- PSV Eindhoven 1
- Villarreal 0
- Club Brugge 0
- Lille 0
- Slavia Praga 0
- Atlético Madrid 0
- Inter 0
- LASK 0
- Napoli 0
- Galatasaray 0
- Viking 0
- Porto 0
- Lipsia 0
- Feyenoord 0
- Sabah 0
- Slovan Bratislava 0
- Bodø/Glimt 0
Le partite delle italiane in Champions League e i big match
Fuori dai confini italiani il cartellone propone Manchester City-PSG, in chiaro anche su TV8: i campioni d’Europa in carica hanno aperto il torneo con il 6-1 allo Slovan Bratislava, gli inglesi con il 2-0 in casa del Porto. Martedì sera spiccano Atlético Madrid-Manchester United e Galatasaray-Barcellona, con i catalani reduci dal 5-1 al Feyenoord, mentre l’Arsenal, che ha battuto il Napoli al Maradona, riceve il Lille.
Ovviamente per i match delle squadre italiane abbiamo visto i dettagli con le nostre analisi e i consigli per le scommesse che trovate qui:
Quote antepost Champions League
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027 dove in testa troviamo il Barcellona @5 che si lascia alle spalle i bi-campioni del PSG @6.50 al pari di Arsenal @6.50 e Bayern Monaco @6.50. Poco più indietro il Real Madrid @8 di Mourinho, poi arriva il Manchester City @10 che apre la serie di squadre in doppia cifra, davanti alle altre inglesi Liverpool @17 e Manchester United @26.
Alle spalle delle inglesi arriva la prima italiana, l’Inter @34 mentre sono ancora più indietro la Roma @51 e il Napoli @67 che è alla pari col Como @67 volte la posta.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.