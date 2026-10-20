Vediamo il programma completo con tutte le partite del 20-21 ottobre 2026 valide per la 3° giornata della League Phase di UEFA Champions League, con un big match imperdibile tra le due favorite per la vittoria finale. PSG-Barcellona. Champions giornata 3.
Champions giornata 3: programma completo e guida tv
La Champions League torna in campo martedì 20 e mercoledì 21 ottobre con il terzo turno della League Phase, e per le italiane il bilancio della scorsa settimana è stato pesante: quattro partite, quattro sconfitte. Il Napoli ha perso 3-1 a Vila-real, l’Inter 3-4 in casa con il Club Brugge, il Como 3-2 a Rotterdam e la Roma 3-4 all’Olimpico con il Real Madrid, rimontata nel finale. Dopo due giornate solo il Como ha vinto una partita, la Roma ha un punto, Napoli e Inter sono ancora a zero. Martedì in campo le squadre di Allegri e Gasperini: alle 21 Napoli-Bodø/Glimt al Maradona e Roma-Slovan Bratislava all’Olimpico. Mercoledì alle 18.45 il Como riceve al Sinigaglia il Manchester United, poi alle 21 a San Siro c’è Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Prime Video.
Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Prime Video. Bayern Monaco-Arsenal è visibile anche in chiaro su TV8.
Martedì 20 ottobre
- 18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga
- 18.45 Sabah-Borussia Dortmund
- 21.00 Liverpool-Villarreal
- 21.00 Manchester City-AEK Atene
- 21.00 Napoli-Bodø/Glimt
- 21.00 Porto-PSV Eindhoven
- 21.00 PSG-Barcellona
- 21.00 Roma-Slovan Bratislava
- 21.00 Stoccarda-Atlético Madrid
Mercoledì 21 ottobre
- 18.45 Como-Manchester United
- 18.45 Lille-Galatasaray
- 21.00 Aston Villa-Viking
- 21.00 Bayern Monaco-Arsenal (anche su TV8)
- 21.00 Club Brugge-Lens
- 21.00 Inter-Shakhtar Donetsk (Prime Video)
- 21.00 Real Betis-Feyenoord
- 21.00 Real Madrid-Lipsia
- 21.00 Sporting Lisbona-LASK
Classifica UEFA Champions League 2026-2027
Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff.
- PSG 6
- Barcellona 6
- Aston Villa 6
- Stoccarda 6
- Liverpool 6
- Sporting Lisbona 6
- Arsenal 6
- Real Madrid 6
- Real Betis 6
- Bayern Monaco 4
- Shakhtar Donetsk 4
- Como 3
- Manchester United 3
- Villarreal 3
- Atlético Madrid 3
- Club Brugge 3
- Manchester City 3
- Borussia Dortmund 3
- Lens 3
- AEK Atene 3
- Lipsia 3
- Sabah 3
- Feyenoord 3
- Bodø/Glimt 3
- Roma 1
- PSV Eindhoven 1
- Viking 1
- Fenerbahçe 1
- Inter 0
- Porto 0
- Slavia Praga 0
- Napoli 0
- LASK 0
- Lille 0
- Galatasaray 0
- Slovan Bratislava 0
Le partite delle italiane in Champions League e i big match
Il piatto forte del martedì è PSG-Barcellona, sfida tra le prime due della classifica: Luis Enrique contro il suo passato, Ferran Torres di fronte al club lasciato in estate e Dembélé a segno nelle ultime sei presenze in Champions. Mercoledì il big match in chiaro su TV8 è Bayern Monaco-Arsenal: i tedeschi sono imbattuti da 39 partite casalinghe nella fase a gironi e campionato, i Gunners hanno vinto le ultime quattordici gare della fase campionato. Da seguire anche Liverpool-Villarreal e Real Madrid-Lipsia.
Ovviamente per i match delle squadre italiane abbiamo visto i dettagli con le nostre analisi e i consigli per le scommesse che trovate qui:
Quote antepost Champions League
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027. Sempre Barcellona e PSG al comando, che come abbiamo visto si scontrano in questo turno che potrebbe cambiare le quote antepost.
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