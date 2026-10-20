Vediamo il programma completo con tutte le partite del 20-21 ottobre 2026 valide per la 3° giornata della League Phase di UEFA Champions League, con un big match imperdibile tra le due favorite per la vittoria finale. PSG-Barcellona. Champions giornata 3.

Champions giornata 3: programma completo e guida tv

La Champions League torna in campo martedì 20 e mercoledì 21 ottobre con il terzo turno della League Phase, e per le italiane il bilancio della scorsa settimana è stato pesante: quattro partite, quattro sconfitte. Il Napoli ha perso 3-1 a Vila-real, l’Inter 3-4 in casa con il Club Brugge, il Como 3-2 a Rotterdam e la Roma 3-4 all’Olimpico con il Real Madrid, rimontata nel finale. Dopo due giornate solo il Como ha vinto una partita, la Roma ha un punto, Napoli e Inter sono ancora a zero. Martedì in campo le squadre di Allegri e Gasperini: alle 21 Napoli-Bodø/Glimt al Maradona e Roma-Slovan Bratislava all’Olimpico. Mercoledì alle 18.45 il Como riceve al Sinigaglia il Manchester United, poi alle 21 a San Siro c’è Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Prime Video.

Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Inter-Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Prime Video. Bayern Monaco-Arsenal è visibile anche in chiaro su TV8.

Martedì 20 ottobre

18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga

18.45 Sabah-Borussia Dortmund

21.00 Liverpool-Villarreal

21.00 Manchester City-AEK Atene

21.00 Napoli-Bodø/Glimt

21.00 Porto-PSV Eindhoven

21.00 PSG-Barcellona

21.00 Roma-Slovan Bratislava

21.00 Stoccarda-Atlético Madrid

Mercoledì 21 ottobre

18.45 Como-Manchester United

18.45 Lille-Galatasaray

21.00 Aston Villa-Viking

21.00 Bayern Monaco-Arsenal (anche su TV8)

21.00 Club Brugge-Lens

21.00 Inter-Shakhtar Donetsk (Prime Video)

21.00 Real Betis-Feyenoord

21.00 Real Madrid-Lipsia

21.00 Sporting Lisbona-LASK

Classifica UEFA Champions League 2026-2027

Le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff.

PSG 6 Barcellona 6 Aston Villa 6 Stoccarda 6 Liverpool 6 Sporting Lisbona 6 Arsenal 6 Real Madrid 6 Real Betis 6 Bayern Monaco 4 Shakhtar Donetsk 4 Como 3 Manchester United 3 Villarreal 3 Atlético Madrid 3 Club Brugge 3 Manchester City 3 Borussia Dortmund 3 Lens 3 AEK Atene 3 Lipsia 3 Sabah 3 Feyenoord 3 Bodø/Glimt 3 Roma 1 PSV Eindhoven 1 Viking 1 Fenerbahçe 1 Inter 0 Porto 0 Slavia Praga 0 Napoli 0 LASK 0 Lille 0 Galatasaray 0 Slovan Bratislava 0

Le partite delle italiane in Champions League e i big match

Il piatto forte del martedì è PSG-Barcellona, sfida tra le prime due della classifica: Luis Enrique contro il suo passato, Ferran Torres di fronte al club lasciato in estate e Dembélé a segno nelle ultime sei presenze in Champions. Mercoledì il big match in chiaro su TV8 è Bayern Monaco-Arsenal: i tedeschi sono imbattuti da 39 partite casalinghe nella fase a gironi e campionato, i Gunners hanno vinto le ultime quattordici gare della fase campionato. Da seguire anche Liverpool-Villarreal e Real Madrid-Lipsia.

Ovviamente per i match delle squadre italiane abbiamo visto i dettagli con le nostre analisi e i consigli per le scommesse che trovate qui:

NAPOLI-BODO GLIMT

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA

INTER-SHAKHTAR DONETSK

COMO-MANCHESTER UNITED

Quote antepost Champions League

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027. Sempre Barcellona e PSG al comando, che come abbiamo visto si scontrano in questo turno che potrebbe cambiare le quote antepost.

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