Giovedì alle ore 21:00 italiane, iniziano i Mondiali di Calcio 2026, e una delle tre squadre di casa, il Messico, aprirà le danze della Coppa del Mondo contro il Sudafrica, un match che andiamo ad analizzare nel dettaglio con tutto quello che c’è da sapere. Pronostico Messico-Sudafrica 11 giugno 2026.

Pronostico Messico-Sudafrica 11 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Messico-Sudafrica, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’unica partita ufficiale giocata dal Sudafrica nel 2026 è rappresentata dall’ottavo di finale di Coppa d’Africa perso contro il Camerun. Le speranze dei Bafana Bafana sono principalmente sulle spalle dei calciatori che giocano in Europa, alcuni dei quali però sono incappati in una stagione perlomeno sfortunata. È il caso di Yaya Sithole, centrocampista retrocesso dalla Primeira Liga con la maglia del Tondela, e di Lyle Foster, il centravanti titolare del Sudafrica, che però ha messo a segno appena 3 reti ed è anche lui retrocesso dalla Premier League con il suo Burnley. In compenso, i molti calciatori del Mamelodi Sundowns in rosa arrivano molto carichi alla Coppa del Mondo, grazie alla vittoria nella Champions Africana nella finale contro i marocchini del FAR Rabat.

Solo amichevoli nel 2026 invece per il Messico, che punta forte sulla colonna centrale formata da Johan Vàsquez in difesa, Edson Alvarez a centrocampo e Santiago Gimenez in attacco. Il centrale del Genoa è certamente quello che ha avuto la stagione migliore, giocando praticamente tutto il campionato da titolare con il Grifone. Non si può dire lo stesso per gli altri due, perchè Alvarez e Gimenez al Fenerbahce e al Milan hanno trovato pochissimo spazio e il centravanti ha segnato appena un gol in rossonero in 18 presenze complessive, peraltro in una partita di Coppa Italia.

Probabili Formazioni Messico-Sudafrica

MESSICO (4-3-3): Acevedo; J. Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; E. Alvarez, Chavez, E. Sanchez; Antuna, Gimenez, Quiñones – Allenatore: Aguirre.

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole, Zwane; Tau, Makgopa, Foster – Allenatore: Broos.

Guida TV Coppa del Mondo: dove vedere Messico-Sudafrica

La partita, valida per il gruppo A che contiene anche Corea del Sud e Republica Ceca, si gioca alle ore 21 di giovedì 11 giugno 2026 e sarà visibile sia sui canali DAZN che su quelli RAI.

Le migliori quote per Messico-Sudafrica

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Messico-Sudafrica

I precedenti tra Messico e Sudafrica sono 4 e il bilancio è a favore del Tricolor, che si è imposto in due occasioni, a fronte di una vittoria dei Bafana Bafana e di un pareggio. E proprio il match terminato in parità potrebbe rappresentare un bel dejà-vu, perchè si parla dell’unico incrocio tra le due selezioni nella Coppa del Mondo. Anche in quel caso Sudafrica-Messico è stato l’incontro inaugurale del Mondiale, che nel 2010 si teneva nel paese africano, e anche in quel caso si è disputato l’11 giugno. La partita è finita 1-1.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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