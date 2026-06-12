Pronostico Australia-Turchia: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Mondiali di Calcio del 14-06-2026

Pronostico Australia-Turchia 14 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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12 Giugno 2026

Nella mattinata italiana (ore 06:00) fa il suo esordio al Mondiale di Calcio anche l’interessante Turchia di Vincenzo Montella alle prese contro l’Australia nel match inaugurale per le due formazioni che si sfideranno al BC Place di Vancouver. Pronostico Australia-Turchia 14 giugno 2026.

Pronostico Australia-Turchia 14 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Australia-Turchia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’Australia arriva al debutto dopo un convincente 1-1 in amichevole contro la Svizzera. I Socceroos hanno alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto nelle amichevoli pre-mondiali con un bottino complessivo di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

La Turchia mette in mostra un tasso tecnico nettamente superiore e un impianto di gioco offensivo molto collaudato sotto la guida del ct italiano, Vincenzo Montella. La Turchia arriva al debutto mondiale in uno stato di forma eccellente, avendo registrato 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque sfide.

Pronostico Australia-Turchia 14 giugno 2026

Pronostico Australia-Turchia 14 giugno 2026

Probabili Formazioni Australia-Turchia

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Herrington, Circati, Souttar, Behich; O’Neill, Irvine; Volpato, Metcalfe, Irankunda; Yengi. All. Tony Popovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Çakir; Çelik, Kabak, Bardakcı, Elmali; Kökçü, Çalhanoğlu; Kahveci, Güler, Yılmaz; Gül. All. Vincenzo Montella

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Australia-Turchia?

La partita Australia-Turchia, valida per la prima giornata del Gruppo D si giocherà domenica 14 giugno 2026 alle ore 06:00 italiane (le 21:00 del 13 giugno locali) al BC Place Stadium di Toronto, in Canada. Diretta integrale su DAZN.

Le migliori quote su Australia-Turchia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Australia-Turchia
14/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.003.751.70
5.003.751.70
5.203.851.70
5.003.751.70
5.153.801.68

Le nostre scommesse su Australia-Turchia

I pochissimi precedenti storici sorridono alla nazionale turca, che si è imposta in entrambi gli unici due test amichevoli disputati nel lontano 2004. Sarà una gara d’esordio tattica: l’Australia proverà a chiudere i varchi per colpire in contropiede, mentre i turchi cercheranno di dominare il possesso e il gioco.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.83

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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