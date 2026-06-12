Domenica è il giorno dell’esordio degli Orange, l’Olanda favorita del girone che se la vedrà con una contendente che potrebbe creare diversi grattacapi, il Giappone, nello scontro delle ore 22:00 italiane dal famoso AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys. Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026.

Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Giappone, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli Orange si presentano all’esordio dopo aver battuto l’Uzbekistan per 2-1 nell’ultimo test amichevole, mettendo in mostra un’ottima vena realizzativa di Cody Gakpo, autore di una doppietta. L’Olanda di Koeman si affida a lui e a e Depay nel proprio tridente offensivo.

Il Giappone risponde con l’ormai collaudato 3-4-2-1 del CT Moriyasu, guidato a centrocampo dall’esperienza di Endo. La nazionale del Sol Levante è reduce dalle ottime prestazioni nel girone di qualificazione asiatico e punta sulla velocità delle sue ali per mettere in difficoltà la retroguardia olandese.

Probabili Formazioni Olanda-Giappone

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, Van Dijk, Aké, Van de Ven; de Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo. All. Ronald Koeman.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Watanabe, Ito; Sugawara, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Doan; Ueda. All. Hajime Moriyasu

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Olanda-Giappone?

La partita Olanda-Giappone, valida per la prima giornata del Gruppo F si giocherà domenica 14 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 15:00 locali) a Dallas, Texas. Diretta TV sui canali Rai e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. Tutti i match della Coppa del Mondo di calcio sono su DAZN.

Le migliori quote su Olanda-Giappone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Olanda-Giappone

Il bilancio storico dei precedenti tra le nazionali maschili di Olanda e Giappone è nettamente a favore degli Orange, che sono imbattuti nei 3 scontri diretti totali disputati finora, anche se l’ultimo incrocio è datato 2013 e fu un 2-2 in amichevole. L’unico match ufficiale tra le due nazionali si è giocato ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, con vittoria di misura per 1-0 degli Orange che a nostro avviso vinceranno anche questo scontro d’esordio, e la quota alla pari non è per niente male per un raddoppio, ma occhio al Giappone, non lo sottovalutiamo comunque.

PRONOSTICO: VITTORIA OLANDA @2.00

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.