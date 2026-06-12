Pronostico Olanda-Giappone: analisi, probabili formazioni e scommesse prima giornata Mondiali di Calcio del 14-06-2026

Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
12 Giugno 2026

Domenica è il giorno dell’esordio degli Orange, l’Olanda favorita del girone che se la vedrà con una contendente che potrebbe creare diversi grattacapi, il Giappone, nello scontro delle ore 22:00 italiane dal famoso AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys. Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026.

Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Giappone, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli Orange si presentano all’esordio dopo aver battuto l’Uzbekistan per 2-1 nell’ultimo test amichevole, mettendo in mostra un’ottima vena realizzativa di Cody Gakpo, autore di una doppietta. L’Olanda di Koeman si affida a lui e a e Depay nel proprio tridente offensivo.

Il Giappone risponde con l’ormai collaudato 3-4-2-1 del CT Moriyasu, guidato a centrocampo dall’esperienza di Endo. La nazionale del Sol Levante è reduce dalle ottime prestazioni nel girone di qualificazione asiatico e punta sulla velocità delle sue ali per mettere in difficoltà la retroguardia olandese.

Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026

Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026

Probabili Formazioni Olanda-Giappone

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, Van Dijk, Aké, Van de Ven; de Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo. All. Ronald Koeman.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Watanabe, Ito; Sugawara, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Doan; Ueda. All. Hajime Moriyasu

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Olanda-Giappone?

La partita Olanda-Giappone, valida per la prima giornata del Gruppo F si giocherà domenica 14 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 15:00 locali) a Dallas, Texas. Diretta TV sui canali Rai e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. Tutti i match della Coppa del Mondo di calcio sono su DAZN.

Le migliori quote su Olanda-Giappone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Olanda-Giappone
14/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.003.503.75
2.003.603.60
2.003.603.75
2.003.503.75
2.003.503.70

Le nostre scommesse su Olanda-Giappone

Il bilancio storico dei precedenti tra le nazionali maschili di Olanda e Giappone è nettamente a favore degli Orange, che sono imbattuti nei 3 scontri diretti totali disputati finora, anche se l’ultimo incrocio è datato 2013 e fu un 2-2 in amichevole. L’unico match ufficiale tra le due nazionali si è giocato ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, con vittoria di misura per 1-0 degli Orange che a nostro avviso vinceranno anche questo scontro d’esordio, e la quota alla pari non è per niente male per un raddoppio, ma occhio al Giappone, non lo sottovalutiamo comunque.

PRONOSTICO: VITTORIA OLANDA @2.00

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostico Brasile-Marocco: analisi, quote e scommesse sulla prima giornata dei Mondiali di Calcio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Brasile-Marocco: analisi, quote e scommesse sulla prima giornata dei Mondiali di Calcio 2026
12 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.