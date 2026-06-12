Domenica è il giorno dell’esordio degli Orange, l’Olanda favorita del girone che se la vedrà con una contendente che potrebbe creare diversi grattacapi, il Giappone, nello scontro delle ore 22:00 italiane dal famoso AT&T Stadium di Arlington, casa dei Dallas Cowboys. Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026.
Pronostico Olanda-Giappone 14 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Giappone, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Gli Orange si presentano all’esordio dopo aver battuto l’Uzbekistan per 2-1 nell’ultimo test amichevole, mettendo in mostra un’ottima vena realizzativa di Cody Gakpo, autore di una doppietta. L’Olanda di Koeman si affida a lui e a e Depay nel proprio tridente offensivo.
Il Giappone risponde con l’ormai collaudato 3-4-2-1 del CT Moriyasu, guidato a centrocampo dall’esperienza di Endo. La nazionale del Sol Levante è reduce dalle ottime prestazioni nel girone di qualificazione asiatico e punta sulla velocità delle sue ali per mettere in difficoltà la retroguardia olandese.
Probabili Formazioni Olanda-Giappone
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, Van Dijk, Aké, Van de Ven; de Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo. All. Ronald Koeman.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Watanabe, Ito; Sugawara, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Doan; Ueda. All. Hajime Moriyasu
Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Olanda-Giappone?
La partita Olanda-Giappone, valida per la prima giornata del Gruppo F si giocherà domenica 14 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 15:00 locali) a Dallas, Texas. Diretta TV sui canali Rai e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. Tutti i match della Coppa del Mondo di calcio sono su DAZN.
Le migliori quote su Olanda-Giappone
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Olanda-Giappone
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14/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.50
|3.75
|2.00
|3.60
|3.60
|2.00
|3.60
|3.75
|2.00
|3.50
|3.75
|2.00
|3.50
|3.70
Le nostre scommesse su Olanda-Giappone
Il bilancio storico dei precedenti tra le nazionali maschili di Olanda e Giappone è nettamente a favore degli Orange, che sono imbattuti nei 3 scontri diretti totali disputati finora, anche se l’ultimo incrocio è datato 2013 e fu un 2-2 in amichevole. L’unico match ufficiale tra le due nazionali si è giocato ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, con vittoria di misura per 1-0 degli Orange che a nostro avviso vinceranno anche questo scontro d’esordio, e la quota alla pari non è per niente male per un raddoppio, ma occhio al Giappone, non lo sottovalutiamo comunque.
PRONOSTICO: VITTORIA OLANDA @2.00
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.