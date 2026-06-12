Pronostico Belgio-Egitto: analisi, quote e scommesse Coppa del Mondo di Calcio del 15-06-2026

Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
12 Giugno 2026

Lunedì, alle ore 21:00 italiane, dal Lumen Field di Seattle, toccherà al Belgio esordire in questi Mondiali di Calcio 2026, nella sfida contro l’Egitto di Salah che cercherà di mettere i bastoni tra le quote a De Bruyne e soci. Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026.

Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Belgio-Egitto, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Belgio, guidato in panchina da Rudi Garcia, si presenta all’appuntamento con una rosa rinnovata, meno dipendente dalla vecchia “generazione d’oro” ma arricchita da talenti emergenti abbinati all’esperienza di senatori imprescindibili. I Diavoli Rossi puntano sul controllo del possesso e sulle verticalizzazioni rapide.

Dall’altra parte l‘Egitto del commissario tecnico Hossam Hassan si affida alla leadership assoluta di Mohamed Salah e a un blocco difensivo molto compatto. I “Faraoni” cercheranno di sfruttare le transizioni veloci per innescare i propri esterni offensivi in contropiede.

Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026

Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026

Probabili Formazioni Belgio-Egitto

BELGIO (4-2-3-1 / 4-3-3): Courtois; Castagne (Meunier), Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Ramy Rabia, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet. [1, 3]

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Belgio-Egitto?

La partita tra Belgio ed Egitto si giocherà lunedì 15 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane presso il Lumen Field (Seattle Stadium) di Seattle, valevole per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026. Diretta in chiaro sulle reti Rai e in abbonamento sui canali di DAZN.

Le migliori quote su Belgio-Egitto

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Belgio-Egitto
15/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.623.755.50
1.623.805.75
1.653.955.60
1.633.755.50
1.633.805.55

Le nostre scommesse su Belgio-Egitto

I dati statistici dei precedenti mostrano un bilancio storicamente a favore della nazionale africana. In 4 incontri complessivi (tutti disputati in amichevole prima di questo match ufficiale), sono arrivaste 3 vittorie egiziane e un solo successo del Belgio, ottenuto nel giugno 2018 per 3-0 mentre nello scontro più recente del novembre 2022, l’Egitto si è imposto sul Belgio per 2-1. Nelle ultime uscite di avvicinamento al torneo, entrambe le formazioni hanno mostrato una buona solidità difensiva

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostico Brasile-Marocco: analisi, quote e scommesse sulla prima giornata dei Mondiali di Calcio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Brasile-Marocco: analisi, quote e scommesse sulla prima giornata dei Mondiali di Calcio 2026
12 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.