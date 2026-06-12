Lunedì, alle ore 21:00 italiane, dal Lumen Field di Seattle, toccherà al Belgio esordire in questi Mondiali di Calcio 2026, nella sfida contro l’Egitto di Salah che cercherà di mettere i bastoni tra le quote a De Bruyne e soci. Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026.

Pronostico Belgio-Egitto 15 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Belgio-Egitto, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Belgio, guidato in panchina da Rudi Garcia, si presenta all’appuntamento con una rosa rinnovata, meno dipendente dalla vecchia “generazione d’oro” ma arricchita da talenti emergenti abbinati all’esperienza di senatori imprescindibili. I Diavoli Rossi puntano sul controllo del possesso e sulle verticalizzazioni rapide.

Dall’altra parte l‘Egitto del commissario tecnico Hossam Hassan si affida alla leadership assoluta di Mohamed Salah e a un blocco difensivo molto compatto. I “Faraoni” cercheranno di sfruttare le transizioni veloci per innescare i propri esterni offensivi in contropiede.

Probabili Formazioni Belgio-Egitto

BELGIO (4-2-3-1 / 4-3-3): Courtois; Castagne (Meunier), Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Ramy Rabia, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet. [1, 3]

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Belgio-Egitto?

La partita tra Belgio ed Egitto si giocherà lunedì 15 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane presso il Lumen Field (Seattle Stadium) di Seattle, valevole per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026. Diretta in chiaro sulle reti Rai e in abbonamento sui canali di DAZN.

Le migliori quote su Belgio-Egitto

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Belgio-Egitto

I dati statistici dei precedenti mostrano un bilancio storicamente a favore della nazionale africana. In 4 incontri complessivi (tutti disputati in amichevole prima di questo match ufficiale), sono arrivaste 3 vittorie egiziane e un solo successo del Belgio, ottenuto nel giugno 2018 per 3-0 mentre nello scontro più recente del novembre 2022, l’Egitto si è imposto sul Belgio per 2-1. Nelle ultime uscite di avvicinamento al torneo, entrambe le formazioni hanno mostrato una buona solidità difensiva

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.