Pronostico Francia-Senegal: tutto per le scommesse sul debutto dei Blues del 16-06-2026 al Mondiale di Calcio

Pronostico Francia-Senegal 16 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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12 Giugno 2026

La sfida di cartello di martedì, alle ore 21:00 italiane, sarà quella che vedrà una delle favorite alla vittoria della Coppa del Mondo di Calcio 2026, la Francia, contro l’interessante formazione del Senegal. Pronostico Francia-Senegal 16 giugno 2026.

Pronostico Francia-Senegal 16 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Francia-Senegal, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Questo debutto introduce quello che viene definito il vero “girone della morte” del torneo, che comprende anche la Norvegia di Erling Haaland e l’Iraq. La Francia di Didier Deschamps, tra le primissime favorite alla vittoria della Coppa del Mondo, punta sulla qualità impressionante del proprio reparto offensivo guidato da Kylian Mbappè.

Il Senegal si presenta come una delle squadre africane più temibili e strutturate. I “Leoni della Teranga” fanno della fisicità e dell’organizzazione difensiva i loro punti di forza, e non difettano nemmeno di esperienza visto che hanno diversi leader e stelle a livello internazionale.

Pronostico Francia-Senegal 16 giugno 2026

Pronostico Francia-Senegal 16 giugno 2026

Probabili Formazioni Francia-Senegal

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Olise (Griezmann), Barcola; Mbappé.

SENEGAL (4-3-3): Edouard Mendy; Diatta, Mamadou Sarr, Niakhaté, Jakobs (El Hadji Malick Diouf); Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Francia-Senegal?

La partita tra Francia e Senegal si giocherà martedì 16 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane presso il MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) di East Rutherford, valevole per la prima giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026. Diretta in chiaro sui canali Rai e via satellite su Sky Sport e su DAZN.

Le migliori quote su Francia-Senegal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Francia-Senegal
16/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.454.257.50
1.484.506.50
1.484.507.20
1.454.257.50
1.474.357.25

Le nostre scommesse su Francia-Senegal

Le due nazionali si sono affrontate nella fase a gironi dei Mondiali del 2002. In quell’occasione il Senegal firmò una clamorosa impresa battendo la Francia (allora campione in carica) per 1-0 con il leggendario gol di Papa Bouba Diop. Nelle amichevoli di preparazione giocate a ridosso del torneo, la Francia ha mostrato il consueto strapotere offensivo, mentre il Senegal ha registrato un pareggio a reti bianche (0-0) nell’ultimo test utile contro l’Arabia Saudita. Vediamo se i senegalesi riusciranno a reggere nel primo tempo, anche se nel complesso crediamo che la Francia vincerà all’esordio.

PRONOSTICO: X 1°TEMPO @2.30

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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