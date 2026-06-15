Nella notte tra martedì e mercoledì inizia il mondiale di calcio dei campioni in carica, l’Argentina di Messi, che debutterà a Kansas City contro l’Algeria che proverà ad impensierire la nazionale Albiceleste in una Coppa del Mondo dove finora non sono mancati i risultati a sorpresa. Pronostico Argentina-Algeria 17 giugno 2026.

Pronostico Argentina-Algeria 17 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Argentina-Algeria, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L‘Argentina di Lionel Scaloni si presenta ai Mondiali 2026 da campione in carica. L’Albiceleste punta sulla solidità del gruppo storico guidato da Leo Messi. L’Argentina arriva a questa sfida con una striscia positiva di risultati e una fase difensiva che concede pochissimo.

L’Algeria torna alla fase finale di un Mondiale dopo dodici anni di assenza (l’ultima partecipazione risale al 2014). Le “Volpi del Deserto” cercheranno di sfruttare la propria fisicità e le ripartenze rapide per mettere in difficoltà la retroguardia argentina. L’Algeria ha mostrato ottime doti realizzative nelle amichevoli e nelle sfide di qualificazione continentali.

Probabili Formazioni Argentina-Algeria

Argentina (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, E. Fernández; Messi, J. Álvarez, Nico González.

Algeria (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Bennacer, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Amoura.

Guida TV Calcio: dove vedere Argentina-Algeria?

La partita tra Argentina e Algeria, valida per la prima giornata del Gruppo J dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 03:00 italiane (notte tra martedì e mercoledì) al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City. Il match sarà trasmesso su DAZN.

Migliori quote per Argentina-Algeria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Argentina-Algeria

I precedenti storici tra le due nazionali maggiori sono estremamente ridotti: l’incrocio più celebre risale a un’amichevole internazionale del 2007 terminata 4-3 a favore dell’Argentina. Per questa sfida ci attendiamo molte meno reti, meno di tre totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.95

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.