Una delle ultime partite della prima giornata di Coppa del Mondo si gioca mercoledì, ed è anche uno dei big match di questo inizio dei Mondiali 2026, ovvero l’Inghilterra che sfida la Croazia che si sfideranno in Texas per un match che potrebbe già indirizzare il girone di queste due importanti nazionali europee. Pronostico Inghilterra-Croazia 17 giugno 2026.

Pronostico Inghilterra-Croazia 17 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inghilterra-Croazia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L‘Inghilterra guidata dal CT Thomas Tuchel punta senza mezzi termini alla vittoria finale, potendo contare su una delle rose più complete e ricche di talento al mondo. La nazionale dei Tre Leoni arriva al torneo dopo una campagna di qualificazione dominante.

La Croazia di Zlatko Dalić si presenta come il solito avversario ostico, un mix di veterani intramontabili (guidati da Luka Modrić) e giovani pronti ad affermarsi a livello internazionale. La Croazia ha strappato il pass per la fase finale in rimonta, confermando una straordinaria solidità mentale nei momenti decisivi.

Probabili Formazioni Inghilterra-Croazia

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

Guida TV Calcio: dove vedere Inghilterra-Croazia?

La partita tra Inghilterra e Croazia, valida per la prima giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 22:00 italiane all’AT&T Stadium (Dallas Stadium) di Arlington, Texas. Questo big match sarà in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay oltre che su DAZN in abbonamento.

Migliori quote per Inghilterra-Croazia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inghilterra-Croazia

I precedenti tra le due squadre evocano grandi classici del calcio moderno: l’incrocio più importante ai Mondiali è la semifinale di Russia 2018 vinta dalla Croazia per 2-1 ai tempi supplementari, mentre l’Inghilterra si è vendicata vincendo 1-0 nella fase a gironi di Euro 2020. Ci aspettiamo un match in cui potenzialmente entrambe le squadre potranno andare a segno, per una quota oltre la pari che riteniamo di valore.

PRONOSTICO: GOL SI @2.05

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.