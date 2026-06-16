Pronostico Svizzera-Bosnia: analisi e scommesse sulla seconda giornata dei Mondiali di Calcio 2026

Siamo già alla 2° giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo di calcio 2026, e tra le prime partite del 2° turno più interessanti c’è certamente lo scontro tra Svizzera e Bosnia in un Girone B dove hanno pareggiato tutti nel primo turno. Pronostico Svizzera-Bosnia 18 giugno 2026.

Pronostico Svizzera-Bosnia 18 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Bosnia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Svizzera arriva dal forte rammarico dell’1-1 contro il Qatar. Gli elvetici hanno dominato a lungo l’incontro sprecando moltissime occasioni da gol, per poi essere puniti nel finale da una rete qatariota.

La Bosnia, qualificatasi ai Mondiali in ai rigori ai danni dell’Italia come sappiamo nei playoff di marzo, ha debuttato strappando un buon 1-1 contro il Canada padrone di casa.

Probabili Formazioni Svizzera-Bosnia

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Murat Yakin.

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Memić, Hadžiahmetović, Bajraktarević, Alajbegović; Džeko, Demirović. CT: Sergej Barbarez.

Guida TV Calcio: dove vedere Svizzera-Bosnia?

La partita tra Svizzera e Bosnia ed Erzegovina, valida per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026, si giocherà giovedì 18 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) presso il SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai e in altissima definizione su Rai 4K. Lo streaming gratuito sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay in chiaro per tutti mentre in abbonamento potrete vedere tutte le partite della Coppa del Mondo su DAZN.

Migliori quote per Svizzera-Bosnia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Svizzera-Bosnia

Il bilancio storico complessivo tra le due nazionali è estremamente ridotto e l’ultimo incrocio ufficiale di rilievo in amichevole internazionale ha visto la Bosnia imporsi per 2-0 in territorio svizzero. Nelle ultime sfide disputate da entrambe le compagini prima della rassegna mondiale si è registrata un’altissima tendenza a subire e segnare reti: la Bosnia ha chiuso con l’esito “Goal” (entrambe le squadre segnano) in ben 9 delle ultime 10 partite, mentre la Svizzera lo ha registrato in 5 delle ultime 6.

PRONOSTICO: GOL SI @2.10

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.