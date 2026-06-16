Buona la prima per i padroni di casa del Messico che nella notte tra giovedì e venerdì tornano in campo per la 2° giornata del Gruppo A che questa volta giocheranno all’Estadio Akron di Zapopan contro la Corea del Sud. Pronostico Messico-Corea 19 giugno 2026.
Pronostico Messico-Corea 19 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Messico-Corea del Sud, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Entrambe le nazionali guidano a braccetto il Gruppo A a quota 3 punti, avendo vinto i rispettivi incontri della prima giornata con il medesimo risultato (2-1). Il Messico sfrutta l’enorme spinta del pubblico di casa. Al debutto ha superato il Sudafrica per 2-1 allo Stadio Azteca mostrando un’ottima fiammata offensiva iniziale, pur palesando qualche sofferenza fisica nella gestione del secondo tempo.
La Corea del Sud si è confermata squadra solidissima e tatticamente ordinata battendo la Repubblica Ceca sempre per 2-1. La formazione asiatica vanta una striscia di imbattibilità eccellente nelle partite ufficiali e una difesa solida guidata dal leader Kim Min-jae.
Probabili Formazioni Messico-Corea del Sud
Messico (4-2-3-1): Ochoa; J. Sánchez, Montes, J. Vásquez, Gallardo; Edson Álvarez, Chávez; Antuna, Pineda, Vega; Giménez. CT: Javier Aguirre.
Corea del Sud (3-4-2-1): Jo Hyeon-woo; Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Min-jae; Seol Young-woo, Paik Seung-ho, Kim Jin-gyu, Lee Tae-seok; Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Son Heung-min. CT: Hong Myung-bo
Guida TV Calcio: dove vedere Messico-Corea del Sud?
La partita tra Messico e Corea del Sud, valida per la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026, si giocherà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 03:00 italiane (le 19:00 locali del 18 giugno) presso l’Estadio Guadalajara(Stadio Akron) di Zapopan, in Messico La sfida sarà visibile in diretta televisiva e gratuita sui canali Rai (e su Rai 4K per l’Ultra HD e RaiPlay in chiaro, oltre a DAZN in abbonamento.
Migliori quote per Messico-Corea del Sud
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Messico-Corea del Sud
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18/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.25
|4.00
|1.95
|3.30
|4.10
|2.00
|3.35
|4.10
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|4.00
|2.00
|3.30
|4.00
Le nostre scommesse su Messico-Corea del Sud
Il precedente storico più celebre e recente ai Mondiali risale a Russia 2018, quando nella fase a gironi il Messico si impose per 2-1 (reti di Carlos Vela e Chicharito Hernández, inutile gol coreano di Son nel recupero). La Corea del Sud predilige i ritmi controllati, soprattutto quando gioca in trasferta, facendo registrare l’esito Under 2.5 in 7 delle ultime 8 gare giocate fuori dalle mura amiche. Il Messico tende a sbloccare subito i match, avendo segnato il primo gol dell’incontro in 4 delle ultime 5 partite disputate.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.65
BONUS PICK: MESSICO SEGNA PER PRIMO @1.72
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.