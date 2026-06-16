Pronostico USA-Australia: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse Coppa del Mondo 2026

Scontro al vertice del Gruppo D dei Mondiali di calcio 2026 tra due nazionali che hanno vinto all’esordio. La nazionale di casa Statunitense ha impressionato con un 4-1 al Paraguay mentre l’Australia ha vinto a sorpresa da sfavorita contro la Turchia di Montella. Pronostico USA-Australia 19 giugno 2026.

Pronostico USA-Australia 19 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Australia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli Stati Uniti hanno dominato l’esordio travolgendo il Paraguay per 4-1 al SoFi Stadium. A trascinare la squadra è stato l’attaccante Folarin Balogun con una doppietta d’autore, coadiuvato dal gol nel finale di Gio Reyna. La selezione di casa mostra una condizione fisica straripante ed enorme fiducia nei propri mezzi.

L’Australia ha firmato una delle sorprese della prima giornata superando la quotata Turchia per 2-0 a Vancouver. Le reti del gioiello Nestory Irankunda e di Connor Metcalfe hanno certificato la straordinaria compattezza dei Socceroos che fanno di una solida difesa e di ripartenza fulminee il loro punto di forza.

Probabili Formazioni USA-Australia

Stati Uniti (3-4-2-1): Turner; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Pulisic, Reyna; Balogun. CT: Mauricio Pochettino.

Australia (5-4-1): Ryan; Circati, Souttar, Herrington, Italiano, Bos; O’Neill, Irvine, Metcalfe, Leckie; M. Touré. CT: Tony Popovic.

Guida TV Calcio: dove vedere USA-Australia?

La partita tra Stati Uniti e Australia, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, si giocherà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) presso il Seattle Stadium (Lumen Field) di Seattle. Il match sarà visibile in diretta televisiva sui canali Rai e in Ultra HD su Rai 4K. Lo streaming gratuito sarà accessibile su RaiPlay. A pagamento su DAZN.

Migliori quote per USA-Australia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su USA-Australia

Il precedente più ravvicinato tra i professionisti si è giocato in amichevole a fine 2025, con la vittoria degli USA per 2-1 grazie alla doppietta siglata da Haji Wright. Gli Stati Uniti mostrano un calcio estremamente offensivo ma concedono spazi: l’esito Over 2.5 (più di due gol totali a partita) si è registrato nell’80% dei loro ultimi 5 impegni. L’Australia sta vivendo un momento di forma eccellente: nelle ultime 5 partite ufficiali ha collezionato 4 vittorie e un pareggio. Entrambe potrebbero andare a segno in questa sfida.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.